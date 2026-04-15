Приставы решили взыскать с убийцы Маругова 6,3 млн рублей
Осужденному за расправу над бизнесменом Владимиром Маруговым Александру Мавриди предстоит выплатить крупную денежную компенсацию по нескольким открытым исполнительным производствам.
Итоговый размер удержаний с преступника превысил 6,3 млн рублей, передает РИА «Новости».
Начиная с мая 2023 года в отношении Александра Мавриди завели три исполнительных производства на сумму 3,9 млн рублей. Судебные приставы обозначили основание взыскания прямо как моральный вред.
Дополнительные исполнительские сборы составили 468 тыс. рублей. Также с декабря прошлого года с осужденного взыскивают еще два млн рублей в качестве компенсации ущерба от совершенного преступления. Совокупный долг убийцы достиг 6,368 млн рублей.
Московский областной суд летом 2023 года отправил фигуранта в колонию строгого режима на 20 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы взыскивают 4,8 млн рублей морального вреда с осужденного за убийства женщин экс-милиционера Евгения Чуплинского. Служба судебных приставов приступила к принудительному взысканию более 23 млн рублей с устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева.