Осужденный за стрельбу в казанской школе Галявиев задолжал более 23 млн рублей

Осужденный за стрельбу в школе Казани Галявиев задолжал более 23 млн рублей

Tекст: Катерина Туманова

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию более 23,3 млн рублей с Ильназа Галявиева, осужденного пожизненно за преступление в казанской школе, передает ТАСС.

В материалах суда отмечается, что на Галявиева открыто 12 исполнительных производств, связанные с взысканием морального ущерба, исполнительских сборов и иных имущественных взысканий.

Больше 20 млн рублей составляет компенсация морального вреда пострадавшим. Помимо этого, исполнительские сборы превышают 1,6 млн рублей, а прочие имущественные взыскания – более 1,4 млн рублей.

Еще 200 тыс. рублей подлежат взысканию с Галявиева в пользу государства в качестве процессуальных издержек.

Все исполнительные производства возбуждены судебными приставами, уточняется в документах.

Напомним, нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая 2021 года. В результате взрыва и стрельбы погибли семь детей и два учителя, еще 24 человека получили ранения. Галявиева задержали на месте.

Верховный суд Татарстана вынес Галявиеву пожизненный приговор с отбыванием в колонии особого режима. Суд частично удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 22 млн рублей. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, приставы начали взыскивать 23 млн рублей с устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева. До этого стало известно, что осужденного решили отправить в «Черный дельфин». Также выяснилось, что при подготовке нападения Галявиев рассчитывал на полное разрушение гимназии в Казани.