Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Турецким авиакомпаниям рекомендовали запретить пауэрбанки в полете
В Турции могут ввести запрет на использование пауэрбанков в полете после того, как инцидент с портативным аккумулятором привел к вынужденной посадке самолета.
Рекомендацию запретить использование пауэрбанков на рейсах турецких авиакомпаний дало Главное управление гражданской авиации страны, передает ТАСС.
Глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу заявил, что причиной стали случаи с возгораниями аккумуляторов в полете, включая пожар на борту самолета в Республике Корея и вынужденную посадку рейса Asiana Airlines после падения пауэрбанка между кресел.
Министр отметил, что рекомендации направлены на предотвращение аналогичных происшествий в Турции, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа. Власти призывают авиакомпании не допускать использования подобных устройств в течение всего полета.
Ранее перевозчик Turkish Airlines ввел запрет на перевозку умных чемоданов с несъемными литиевыми батареями в салоне и багаже. Для допуска в ручную кладь батарею необходимо извлекать и перевозить отдельно в оригинальной упаковке или пакете.
Многие авиаперевозчики ужесточают правила из-за риска воспламенения литиевых аккумуляторов в багаже и ручной клади.
Ранее Turkish Airlines сняла с рейсов багаж россиян из-за ограничений взлетной массы.