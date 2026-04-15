Российские фрегаты совершили дружественный визит в китайский порт Чжаньцзян
Два фрегата и судно снабжения Военно-морского флота России совершили визит в военный порт Чжаньцзян, расположенный в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа». Корабли пришвартовались в порту утром 15 апреля.
В рамках пятдневного дружественного визита запланированы встречи военнослужащих и офицеров двух стран. Они посетят корабли друг друга, примут участие в совместных профессиональных обменах и спортивных мероприятиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота России провел учения со стрельбами в Южно-Китайском море.
В декабре прошлого года российские корветы посетили китайский порт Циндао с деловым визитом.
Летом 2024 года отечественные моряки участвовали в совместных военно-морских маневрах в Чжаньцзяне.