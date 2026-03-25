Lockheed Martin испытала замаскированную под контейнер ракетную установку

Lockheed Martin запустила ракету Hellfire из замаскированной контейнерной установки

Tекст: Мария Иванова

Компания Lockheed Martin сообщила об успешном испытании ракеты Hellfire, запущенной из установки, которая выглядит как обычный грузовой контейнер, передает РИА «Новости».

В ходе тестов был произведен первый боевой и вертикальный пуск с новой платформы Grizzly.

Производитель отмечает, что такой формат существенно удешевляет производство и упрощает логистику. Стандартные блоки легко перевозятся на грузовиках, самолетах и кораблях. ВМС США уже проявили интерес к этим системам для возможного оснащения беспилотных катеров.

Представитель компании Крис Мерфи пояснил, что контейнеры оснащены независимым питанием и защищают оборудование от непогоды. «Идея в том, чтобы их можно было оставить как бы без внимания… И они защищают установку от погоды, но также они потом позволяют получить быстрый доступ и быструю перезарядку в нужный момент», – отметил он.

По словам Мерфи, подобная маскировка позволяет дезориентировать противника, скрывая истинное расположение оборонительного потенциала. Установками можно управлять дистанционно, что расширяет географию обороны без риска для личного состава.

