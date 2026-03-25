    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 13:47 • Новости дня

    Lockheed Martin испытала замаскированную под контейнер ракетную установку

    Tекст: Мария Иванова

    В США проведен первый запуск ракеты Hellfire из установки Grizzly, внешне полностью повторяющей обычный грузовой контейнер.

    Компания Lockheed Martin сообщила об успешном испытании ракеты Hellfire, запущенной из установки, которая выглядит как обычный грузовой контейнер, передает РИА «Новости».

    В ходе тестов был произведен первый боевой и вертикальный пуск с новой платформы Grizzly.

    Производитель отмечает, что такой формат существенно удешевляет производство и упрощает логистику. Стандартные блоки легко перевозятся на грузовиках, самолетах и кораблях. ВМС США уже проявили интерес к этим системам для возможного оснащения беспилотных катеров.

    Представитель компании Крис Мерфи пояснил, что контейнеры оснащены независимым питанием и защищают оборудование от непогоды. «Идея в том, чтобы их можно было оставить как бы без внимания… И они защищают установку от погоды, но также они потом позволяют получить быстрый доступ и быструю перезарядку в нужный момент», – отметил он.

    По словам Мерфи, подобная маскировка позволяет дезориентировать противника, скрывая истинное расположение оборонительного потенциала. Установками можно управлять дистанционно, что расширяет географию обороны без риска для личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Oshkosh в прошлом году представила новые мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk.

    Аналитики сообщили о создании в США системы Typhon в габаритах стандартного морского контейнера.

    Турецкая компания Roketsan ранее также презентовала ракетный комплекс в виде обычного грузового контейнера.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    24 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

    Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.

    В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 11:38 • Новости дня
    Учения НАТО «Морской щит 2026» стартовали в Черном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учения НАТО «Морской щит 2026» с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в заявлении министерства обороны Румынии.

    Маневры продлятся с 23 марта по 3 апреля, в них задействованы военнослужащие Румынии, Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции.

    Министерство обороны Румынии сообщило, что в ходе учений будут задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотников. Румыния направила порядка 1,5 тыс. человек, 33 корабля, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.

    Учения охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространства. Заявлено, что сценарии маневров адаптированы к современным вызовам безопасности и направлены на укрепление взаимодействия между союзниками.

    В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что цель учений – поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО. В последние годы власти России отмечают значительный рост военной активности НАТО у западных границ, называя это «сдерживанием» и выражая обеспокоенность расширением инициатив альянса в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО на основе авиабазы «Михаил Когэлничану».

    Крупные многонациональные учения Dacian Fall 2025 на полигонах Румынии и Болгарии стартовали с участием более 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники из десяти стран альянса.

    В Румынии завершились учения Dacian Fall с участием около 5 тыс. военнослужащих НАТО и современной боевой техники.

    24 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Иран нанес новые удары по ряду городов Израиля

    КСИР Ирана нанес новые удары по Димоне, Эйлату и военным базам США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил высокоточные ракеты и беспилотники для поражения целей в Израиле и на американских военных объектах в регионе.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес новую серию ударов по ряду израильских городов. Согласно официальному заявлению пресс-службы КСИР, удары были частью 78-го этапа операции «Правдивое обещание – 4».

    Основные цели находились в городах Димона, Эйлат, на севере Тель-Авива, а также среди некоторых военных баз США на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба КСИР подчеркнула: «В ходе этой волны цели в Эйлате, Димоне и на севере Тель-Авива, а также некоторые базы террористической армии США в регионе были точно поражены высокоточными системами Emad и Ghadr с несколькими боеголовками и ударными беспилотниками».

    Ранее КСИР заявил о готовности атаковать армию Израиля в секторе Газа. Также иранские власти объявили об аресте в провинции Северный Хорасан группы лиц, действовавшей в интересах Израиля.

    А накануне Иран тоже атаковал базы вооруженных сил США в ОАЭ и Ираке, а также инфраструктуру ЦАХАЛ.


    24 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    TWZ: Новая винтовка армии США получила название провального «оружия будущего»
    @ Lt. Col. Michelle Lunato/U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Облегченная версия новой штурмовой винтовки американской армии получила обозначение XM8, напоминающее о закрытом проекте футуристического оружия, сообщают американские СМИ.

    Командование подтвердило присвоение индекса XM8 карабину на базе винтовки M7, сообщает The War Zone.

    Примечательно, что ранее это название носил амбициозный проект модульного стрелкового комплекса, закрытый в 2005 году из-за технических проблем и высокой стоимости.

    Представитель Sig Sauer Джошуа Шумейкер заявил, что общая длина XM8 составляет чуть более 81 сантиметра, у M7 же длина составляла 94 сантиметра. По его словам, ствол укоротили с 33 до 28 сантиметров, а размер глушителя также уменьшили. Вес карабина без глушителя снизился до 3,3 килограмма против 3,8 у стандартной версии.

    Новая модель оснащена фиксированным прикладом, который солдаты предпочли складному варианту M7. Карабин также получил более мягкий затыльник и жесткое цевье для установки оптики. Разработка стала ответом на критику веса и эргономики базовой винтовки, принятой на вооружение в 2022 году.

    Напомним, армейское руководство США объявило о внедрении новой винтовки XM7 взамен M16 и M4 в 2022 году. Российские производители в 2025 году также представили новые образцы стрелкового оружия под патрон калибра 7,62 мм.

    24 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Постпред России назвал преждевременными похороны ДНЯО

    Ульянов назвал действия США и Израиля в Иране ударом по ДНЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил, что несмотря на серьезный удар по ДНЯО со стороны США и Израиля, говорить о его «похоронах» пока рано.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана стали серьезным ударом по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет «Коммерсант».

    «Конечно, то, что сделали американцы и израильтяне, это мощнейший удар по договору, по режиму ядерного нераспространения», – заявил дипломат, подчеркнув, что «хоронить ДНЯО рано».

    Ульянов добавил, что вероятность нарушения режима нераспространения одним из участников ДНЯО невелика, однако подчеркнул, что подобное может случиться из-за действий США и Израиля. Он также отметил, что эти страны действуют вне рамок соглашения, что ставит под угрозу международную систему контроля над ядерным оружием.

    Напомним, договор о нераспространении ядерного оружия был принят резолюцией Генассамблеи ООН 12 июня 1968 года, подписан 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года. Сейчас его участниками являются 191 государство. Индия, Пакистан и Израиль договор не подписали, а КНДР вышла из него в 2003 году.

    Ранее во вторник Ульянов заявил, что последние высказывания президента Франции Макрона свидетельствуют о планах Парижа активно участвовать в гонке ядерных вооружений.

    Между тем, иранский посол в России подчеркнул, что его страна не собирается стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Турция и Эстония уже ведут открытую дискуссию о возможности создания своего ядерного оружия. Эксперты предупреждают, что в любой момент может начаться неконтролируемое расширение «ядерного клуба», что несет угрозу безопасности планеты.


    25 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    Стало известно о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford после пожара

    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой корабль ВМС США – американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором ранее произошел пожар, столкнулся с рядом проблем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку управления по испытаниям Пентагона.

    Согласно оценкам экспертов, обнаруженные неполадки варьируются от серьезных до более привычных технических сложностей.

    Основные опасения касаются надежности ключевых систем авианосца: системы взлета и посадки самолетов, устойчивости к боевым повреждениям, а также работы лифтов для перевозки вооружения и боеприпасов. По словам представителей Пентагона, спустя девять лет после введения корабля в строй, у специалистов все еще недостаточно данных по результатам реальных испытаний, чтобы оценить «эксплуатационную пригодность» и «оперативную эффективность» кораблей класса Ford.

    Кроме того, неясно, насколько хорошо авианосец способен обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражеские самолеты и ракеты. В марте на корабле, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана, произошел пожар. Представитель центрального штаба ВС Ирана Хатам аль-Анбия утверждал, что пожар был устроен американскими военными, чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец «Джеральд Р. Форд» пропустил плановый ремонт и обязательную инспекцию в 2025 году.

    Экипажу судна понадобилось более 30 часов для полной ликвидации недавнего возгорания на борту.

    Греческие СМИ выдвинули версию об умышленном поджоге корабля самими моряками ради возвращения домой.

    24 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные самолеты не могут вылетать из Румынии с грузом взрывчатых веществ на борту, заявил румынский министр обороны Раду Мируцэ.

    Он напомнил, что румынский парламент 11 марта разрешил размещение дополнительных подразделений США и авиации на румынских базах, однако вылеты с опасным грузом запрещены. По словам министра, разрешение касается только присутствия американских самолетов на базах Отопень и Михаила Когэлничану.

    Мируцэ подчеркнул: «Самолеты, которым румынский парламент разрешил прилетать на базу 90 в Отопень или на базу Михаила Когэлничану, не имеют права вылетать с взрывчатым грузом. Эти самолеты используются Соединенными Штатами Америки там, где они считают нужным. Парламент разрешил, если хотите, в кавычках, что они могут там стоять». Он уточнил, что ещё на этапе рассмотрения запроса Румыния попросила Вашингтон пояснить, не будут ли самолеты использоваться для перевозки оружия или взрывчатки, и получил отрицательный ответ.

    Министр добавил, что при таких условиях Румынию нельзя обвинять в наступательных действиях против Ирана. Это заявление прозвучало после слов официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи о том, что Румыния станет соучастником конфликта, если предоставит базы США для атак на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Румынии утвердил размещение дополнительных сил США на территории страны.

    Высший совет национальной обороны согласовал временное пребывание американских самолетов-заправщиков и оборудования связи.

    Авиация США прибыла в республику для усиления военного контингента в регионе.

    25 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение поседения Песчаное в Харьковской области позволяет российским военным создавать буферную зону, обеспечивая дополнительную безопасность приграничных территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Дегтярного наши военнослужащие продолжили выполнять задачи специальной военной операции, а именно формировать буферную зону в данном районе. Сейчас с освобождением населенного пункта Песчаное буферная зона начала приобретать свои очертания», – сказал он ТАСС.

    Марочко сообщил, что военные, продвинувшись от Волчанских Хуторов до Песчаного, создают достаточно протяженную буферную зону в районе.

    При этом освобождение Песчаного стало неожиданностью для боевиков ВСУ и открыло новый участок фронта. На нем, по мнению Марочко, ВСУ получат новую  проблему, которая осложнит ситуацию для противника в зоне спецоперации.

    Напомним, российские войска 24 марта освободили Песчаное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, освобождены Павловка и Федоровка Вторая в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.


    25 марта 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о сопротивлении ВСУ в Шосткинском районе Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» сообщили, как командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыловых районов.

    «Противник попытался провести контратаку силами штурмовой группы 210 ошп, большая часть живой силы которой уничтожена в результате стрелкового боя, один военнослужащий ВСУ взят в плен», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие пояснили, что на Украине оно считается «элитным» подразделением, которое принимало участие в нескольких знаковых сражениях конфликта, но всегда оперативно выводилось на восстановление и ротацию. Службу в нем проходят в основном жители Киева и области.

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Вольной Слободы, Бубликово, Иволжанского, Храповщины, Битицы и села Хотень. Штурмовики «Севера» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 18 участках, в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 400 м.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды сломили сопротивление противника и продвинулись на расстояние до 1400 метров.

    На Харьковском направлении штурмовики-гвардцейцы 69 мсд 6 А группы войск  «Север» зачистили лесные массивы в районе населенного пункта Песчаное (Чугуевский, ранее Волчанский, район Харьковской области).

    А также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Верхней Писаревки, Белого Колодезя и села Великая Бабка. На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 350 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовики с боями продвинулись на трёх участках до 700 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли поражение ударами ТОС по опорпункту 1 обр ТерО в районе Шевяковки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военэксперт Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного. Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области. Комкор ВСУ лег в госпиталь в Сумах с целью увольнения из армии перед тотальной проверкой.

    24 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ

    Командование ВСУ признало годными к службе больных ВИЧ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали принудительно привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ, сообщают источники информагентств в российских силовых структурах.

    Собеседник агентства заявил: «Больных ВИЧ продолжают признавать годными к военной службе на Украине и принудительно мобилизовать в 425-й отдельный штурмовой полк».

    По словам источника, среди самих украинцев распространено мнение, что командование полка использует таких людей в качестве «пушечного мяса». Также отмечается, что солдатам с этим заболеванием запрещено оказывать медицинскую помощь во фронтовых условиях.

    Ранее украинский солдат Сергей Наболотный заявил, что его мобилизовали в ВСУ несмотря на диагнозы ВИЧ и гепатит, а подтверждающие документы уничтожили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полевые переливания крови без проверки на совместимость в рядах ВСУ также вызывали заражения гепатитом С и ВИЧ. До этого в ВСУ направили бойца со стеклянным глазом на должность наводчика орудия.

    24 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Генштаб сообщил о подготовке 70 тыс. специалистов для беспилотных войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России намерены обучить свыше 70 тысяч специалистов для управления беспилотными системами в 2026 году, сообщили в Генштабе.

    «На данный момент у нас очень большое количество специалистов по управлению беспилотными системами, мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами», – заявил Концевой на совещании в Совете Федерации.

    Совещание было посвящено вопросам использования беспилотных и роботизированных систем на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам военного, подготовка кадров необходима для успешного развития и внедрения новых технологий в российскую армию. В последние годы Россия активно увеличивает долю беспилотных систем в вооруженных силах.

    Ранее в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем, где предусмотрены контракты от одного года.

    Позже стало известно, что войска беспилотных систем стали самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах и в 2025 году.

    25 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Южная Корея создала собственный истребитель спустя 25 лет разработки

    Tекст: Мария Иванова

    Южнокорейский истребитель KF-21, разработка которого началась в 2001 году, впервые представлен и готов к боевому развертыванию, заявил президент страны Ли Чжэ Мён на церемонии презентации.

    Глава государства Ли Чжэ Мён в ходе торжественной церемонии объявил о завершении работы над проектом, передает РИА «Новости».

    По его словам, машина полностью готова к боевому дежурству и серийному производству.

    «Долгие 25 лет – пот и усилия бесчисленного множества людей создали сегодняшний момент... Наконец сегодня выходит первый серийный образец корейского новейшего истребителя KF-21, разработанного на основе собственных технологий Республики Корея и созданного нашими руками», – заявил президент.

    Программа создания национальной боевой авиации стартовала еще в 2001 году по инициативе тогдашнего лидера Ким Дэ Чжуна. Инженеры и военные продолжили работу вопреки скептическим прогнозам и многочисленным трудностям.

    Политик выразил благодарность специалистам Korea Aerospace Industries и Агентству оборонных разработок за вклад в обороноспособность страны. Он добавил, что теперь республика сможет самостоятельно защищать свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея активно производит востребованные на рынке истребители четвертого и пятого поколений

    Ранее в США объявили о начале выпуска американского истребителя шестого поколения F-47.

    24 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ сообщил о ключевых испытаниях новых систем F-22 и B-52

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США впервые показали новейшие внешние топливные баки и инфракрасные сенсорные контейнеры для F-22, а также новую ядерную крылатую ракету AGM-181A.

    Испытательные полеты с участием истребителя F-22 с новыми внешними баками и инфракрасными сенсорными контейнерами, а также бомбардировщика B-52H с крылатыми ракетами AGM-181A LRSO прошли над пустыней Мохаве, передает TWZ.

    Фото испытаний опубликовал авиационный фотограф Джарод Хэмилтон.

    F-22 получил так называемые стелс-баки и новые сенсорные контейнеры, которые входят в пакет модернизации «Raptor 2.0». Представитель Lockheed Martin сообщила, что новые баки имеют низкое сопротивление и могут не сбрасываться даже в бою, что позволяет сохранять маневренность и скрытность. Сенсорные контейнеры повышают эффективность обнаружения стелс-целей, особенно актуальных для Индо-Тихоокеанского региона. Интеграция новых систем продолжается, сроки их поступления в войска пока не раскрываются.

    B-52H впервые был замечен с двумя опытными образцами AGM-181A LRSO – новейшей ядерной крылатой ракетой, которая должна заменить существующие AGM-86B. AGM-181A оснащается модернизированной термоядерной боеголовкой W80-4, которая обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Ожидается, что ракета поступит на вооружение в 2030 году, при этом серийное производство начнется с 2027 года. Окончательными носителями ракеты станут B-52H и перспективный B-21 Raider.

    Масштабные испытания проходят на фоне ускоренного внедрения новых авиационных технологий ВВС США, включая B-21, истребитель шестого поколения F-47 и беспилотники CCA, которые будут приняты на вооружение в ближайшие 15–20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский фотограф-любитель Иэн Реккио в Калифорнии сфотографировал бомбардировщик B-52H с подвешенными под крыльями новыми крылатыми ракетами AGM-181A LRSO с ядерным боезарядом.

    Военно-воздушные силы США 17 января провели второй испытательный полет стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

    Истребитель пятого поколения F-22 Raptor эксплуатируется только в США и состоит на вооружении ВВС и Национальной гвардии, а его серийное производство завершилось после выпуска 187 машин.

    24 марта 2026, 08:00 • Новости дня
    Катера Тихоокеанского флота выполнили стрельбы в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи ракетных катеров «Р-29» и «Р-297» успешно выполнили в Японском море серию зачетных артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям условного противника, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

    В ходе учения экипажи поразили морские, береговые и воздушные цели, имитирующие корабли, береговые огневые позиции и авиацию условного противника. В рамках тренировки были отработаны все этапы электронных пусков крылатой ракеты «Москит», за исключением фактического запуска ракеты.

    Кроме того, с экипажами провели учения по противодиверсионной обороне во время стоянки судов на незащищенном рейде, а также тренировались отражать атаки ударных беспилотников и безэкипажных катеров условного противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большой десантный корабль «Адмирал Невельской» отработал стрельбы по целям различных типов в заливе Петра Великого.

    Ракетный катер «Р-14» выполнил зачеты артиллерийских стрельб по морским и воздушным мишеням.

    Корабли флота и береговой комплекс «Бастион» нанесли ракетный удар по имитирующим противника объектам в Японском море.

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

