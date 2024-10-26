Rheinmetall открыл первый завод на Украине

Tекст: Мария Иванова

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ТСН сообщил об открытии первого оборонного завода на Украине, пишет РИА «Новости». Паппергер отметил, что украинская оборонная индустрия является партнером компании. На новом предприятии будут выпускаться и обслуживаться боевые машины, а производство боевой пехотной машины Lynx планируется начать уже к концу года.

В марте Rheinmetall объявил о намерении построить четыре завода на Украине, что является частью более широкой стратегии по укреплению оборонного сотрудничества с Киевом.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину могут стать законными целями для России. В Москве также подчеркивали, что поставки вооружений мешают мирным переговорам с Украиной.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.

До этого германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.