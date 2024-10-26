Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?4 комментария
Rheinmetall открыл первый завод на Украине
Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине с целью выпуска боевых машин Lynx.
Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью ТСН сообщил об открытии первого оборонного завода на Украине, пишет РИА «Новости». Паппергер отметил, что украинская оборонная индустрия является партнером компании. На новом предприятии будут выпускаться и обслуживаться боевые машины, а производство боевой пехотной машины Lynx планируется начать уже к концу года.
В марте Rheinmetall объявил о намерении построить четыре завода на Украине, что является частью более широкой стратегии по укреплению оборонного сотрудничества с Киевом.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений на Украину. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия на Украину могут стать законными целями для России. В Москве также подчеркивали, что поставки вооружений мешают мирным переговорам с Украиной.
Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина продолжит усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.
До этого германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.