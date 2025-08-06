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    Если искусно ставить нужные вопросы перед ИИ, то он поможет любому исследователю взглянуть на проблему под новым углом, сэкономит вам время и станет реальным интеллектуальным помощником, а не просто генератором текстов.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Коса Трампа движется навстречу камню

    Тихо принудить Нью-Дели, Бразилиа и даже Пекин к тому, чтобы сократить взаимодействие с Москвой в обмен на выгодные условия с Вашингтоном – вероятно, исход достижимый, по крайней мере до какой-то степени. Трамп, однако, пошел другим путем.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Три причины отказа Москвы от моратория по РСМД

    Говорить все страны должны не только о ракетах, но и об иных летающих средствах доставки заряда на средние расстояния – то есть и о БПЛА самолетного типа. Потому что если уж ограничивать эти опасные виды вооружений, то все вместе и всем вместе.

    7 комментариев
    6 августа 2025, 08:21 • Новости дня

    ТОФ анонсировал патрулирование кораблей России и Китая в АТР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли ВМФ России и ВМС Китая сформируют отряд для патрулирования в АТР после завершения учений в Японском море, сообщил Тихоокеанский флот России.

    Тихоокеанский флот РФ сообщил о готовности российских и китайских кораблей к совместному патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает «Интерфакс». После выполнения учений в Японском море экипажи пополнят запасы и сформируют новый отряд.

    В пресс-службе флота заявили: «После пополнения запасов от судов материально-технического обеспечения экипажи кораблей ВМФ России и ВМС НОАК сформируют новый отряд для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

    Подобные военно-морские учения и патрулирования Россия и Китай проводят регулярно. Совместное патрулирование включает не только надводные корабли, но и стратегическую авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли прибыли в город для участия в совместных маневрах. Практическая часть учений ВМФ России и Китая началась.

    4 августа 2025, 20:56 • Новости дня
    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД

    Военный аналитик Ермаков: Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр»

    Эксперт предположил дальнейшие меры Москвы после отказа от моратория на РСМД
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Несмотря на односторонний выход США из ДРСМД, Москва придерживалась моратория на ракеты средней и меньшей дальности по политическим соображениям. Более того, Россия дала достаточно времени другим странам подумать о последствиях отказа от самоограничений. Теперь на европейском и тихоокеанском театрах появятся «Орешник» и сухопутный «Калибр», сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков.

    «Американская сторона и, если говорить шире, союзники США изначально отказались от нашего предложения по неразвертыванию подобных систем. Более того, они открыто обсуждали и подготавливали, а местами и осуществляли подобное», – напоминает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его словам, до сих пор Россия могла придерживаться моратория по «политическим соображениям». «Сейчас, судя по недавним новостям, у нас запущен в серию "Орешник", который начал поставляться в войска. Так что, какой уже мораторий… Можно считать, что мы дали достаточно времени подумать над этим предложением другим сторонам», – рассуждает аналитик. 

    Говоря о дальнейших действиях Москвы, эксперт допустил, что теперь «речь пойдет о развертывании на европейском и тихоокеанском театрах наших ракет средней дальности: как баллистических, так и, вероятно, в обозримой перспективе – крылатых».

    «К первым можно отнести "Орешник", который возможно оснастить гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. В то время как ко вторым относятся, например, сухопутные версии «Калибров», о возможности разработки которых речь шла уже давно, в том числе открыто и официальными лицами», – заключил Ермаков.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

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    4 августа 2025, 23:17 • Новости дня
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    Генерал-майор Попов назвал вероятные точки запуска дронов по Волгограду
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Дроны по Волгограду могли запускать с территории России, Казахстана или с корабля в Каспийском море, допустил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

    «Не исключено, что беспилотники летели со стороны юго-востока или даже востока. Их могли запустить даже с корабля или небольшого арендованного парохода в Каспийском море. Если с юго-востока, то запустить могли даже с территории Казахстана. И там могли найтись люди, согласившиеся за 100 евро или 100 долларов совершить такое», – сказал он «Аргументам и фактам».

    Попов добавил, что запуск с территории Украины практически невозможен, поскольку российские ПВО сбили бы аппараты гораздо раньше. По его оценке, максимальное расстояние запуска составило 150-300 км.

    Генерал-майор предположил, что использовались беспилотники самолетного типа, способные нести мощный груз с взрывчаткой. Среди сбитых аппаратов могли находиться «Бобер», «Коса», «Валькирия» и турецкий «Байрактар».

    В ночь на 4 августа Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 61 беспилотник над разными регионами, шесть из них – в Волгоградской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, движение на станции Арчеда в городе Фролово в Волгоградской области оказалось нарушено из-за падения обломков беспилотника, несколько поездов отменили, сообщили в Приволжской железной дороге – филиале РЖД.

    Кроме того, аэропорты Волгограда и Тамбова до 6.30 утра понедельника действовали в режиме ограничения полетов.

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    5 августа 2025, 15:55 • Видео
    Назван главный козырь Китая

    Американские СМИ выявили главный козырь Китая, который Пекин использует на переговорах с США – это редкоземельные элементы, необходимые для военного производства. Этот козырь позволяет Пекину чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы отвергнуть претензии Вашингтона насчет покупок российской нефти.

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    4 августа 2025, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    «Северяне» узнали про «живой щит» ВСУ для командиров на Сумском направлении
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что в Сумской области командиры ВСУ прикрывались «живым щитом» из рядовых, бросая их на убой.

    «Родственники военнослужащих 158 омбр ВСУ обвиняют командование бригады, что те использовали личный состав в качестве «живого щита» и бросили на убой в Сумской области, в то время как элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена», – сообщили в неофициальном Telegram-канале группировки «Северный ветер».

    По сообщению российских бойцов, в районе Юнаковки и в лесополосах близ населенного пункта на Сумском направлении фронта подразделения ВДВ «Северян» ведут ожесточенные бои.

    «В Юнаковке ВСУ провели три попытки контратак: две в районе Яблоновки и одну в районе Новоконстантиновки (Перше Травня). В результате огневого поражения все попытки сорваны, уничтожено 70% личного состава штурмовых групп врага, остальные отступили на исходные позиции», – рассказали они.

    За сутки продвижение вглубь поселения составило около 600 метров.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта разведка вскрыла две боевые группы ВСУ, которые и были обе уничтожены. Также ударом FPV-дрона в районе села Искрисковщина поражена ББМ «Козак» и миномет.

    На Харьковском направлении ВСУ пытаются не пустить «Северян» расширить плацдарм на левом берегу реки Волчья. Однако в районе Волчанска артиллерия и расчеты FPV российских бойцов уничтожили девять боевых групп ВСУ, два пикапа, багги и миномет. Итого штурмовики «Севера» продвинулись на 1300 м.

    «В результате установления контроля над правобережьем Волчанска, «Северяне» полностью взяли под огневой контроль дорожные направления с Юга и Юго-Востока. Снабжение остатков группировки ВСУ существенно затруднено», – добавили бойцы.

    Кроме того, в Липцах ударами артиллерии и FPV-дронов были уничтожены три боевые группы неприятеля, станция РЭБ, четыре склада матсредств и роботизированный комплекс.

    «За сутки потери противника составили свыше 195 человек (из них более 125 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – подытожили в сводке.


    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская армия начала накапливать резервы со всего фронта в Сумскую область, сообщил источник в силовых структурах России.

    При этом номера телефонов, банковской карты и адреса проживания начальника управления СБУ по Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам.

    По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, западные инструкторы ВСУ регулярно предпринимают безуспешные попытки переправить десант ВСУ через Днепр в Херсонской области, не считаясь с жизнями людей.

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    4 августа 2025, 05:54 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 200 населенных пунктов в ходе СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с начала 2025 года в ходе СВО освободили более 200 населенных пунктов.

    Согласно подсчетам ТАСС, подсчет еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны России показал, что населенный пункт Александро-Калиново, освобожденный в Донецкой Народной Республике, стал 209-м освобожденным с начала 2025 года ВС России.

    Напомним, за населенный пункт Александро-Калиново в Донецкой Народной Республике велась контрвоздушная борьба с применением беспилотных летательных аппаратов, заявил заместитель командира отряда «Штурмовой» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Ротор».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, морпехи и мотострелки прорвали линию обороны ВСУ и освободили Великую Новоселку.

    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов. В частности, они освободили Часов Яр, при этом там уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    5 августа 2025, 06:05 • Новости дня
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    Новейший дрон «Бульдог-13» отправили на боевые испытания
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Донецке испытали многоразовый беспилотник «Бульдог-13», который оснащен дневной и ночной камерами, а также устройством для сброса боеприпасов.

    Российские инженеры создали новый многоразовый дрон «Бульдог-13» и направили на испытания в реальных боевых условиях, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал инженер FPV-дронов 10-го отдельного танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый». По его словам, дрон оснащен сразу двумя камерами – дневной и ночной, а также наклоняемой камерой по аналогии с моделями Mavic. Устройство предусматривает возможность сброса боеприпасов и может использоваться неоднократно.

    По информации инженера, беспилотник способен переносить груз до 4 килограммов. Это дает возможность использовать его не только для боевых задач, но и для доставки провизии штурмовым подразделениям в труднодоступные места. Также в конструкции дрона можно заменить устройство сброса на барабан на 6 ВОГов, что позволит поочередно сбрасывать до шести гранат.

    Важной особенностью «Бульдога-13» стал уникальный протокол передачи данных для управления, который обеспечивает высокую помехоустойчивость и уровень шифрования. Это затруднит противнику перехват контроля над аппаратом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, донецкие изобретатели создали дрон для спецоперации на Украине из комплектующих гироскутеров при поддержке «Народного фронта». В зону спецоперации поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», которые могут перевозить до 15 килограммов провизии и воды, а также используются для сброса боеприпасов. Российская система связи и управления для FPV-дронов «Кузнечик» применена в зоне спецоперации на Украине и успешно обходит существующие средства радиоэлектронной борьбы.

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    4 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету

    MWM: Су-57 получил малогабаритную гиперзвуковую ракету воздушного базирования

    MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пятое поколение истребителей Су-57 теперь оснащается малогабаритной гиперзвуковой ракетой воздушного базирования, напоминающей по характеристикам корабельный «Циркон», сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новую малогабаритную модифицированную гиперзвуковую ракету, передает ТАСС со ссылкой на Military Watch Magazine (MWM).

    Журнал отмечает, что класс этой ракеты пока не раскрывается, однако известно, что речь идет о ракете воздушного базирования, схожей с гиперзвуковой ракетой «Циркон», которая сейчас используется на кораблях и подводных лодках Военно-морского флота России.

    Генерал-лейтенант Александр Максимцев ранее сообщил, что Воздушно-космические силы России постепенно увеличивают количество истребителей Су-57, оснащенных современными средствами поражения и гиперзвуковым оружием. По мнению Military Watch Magazine, существует большая вероятность, что новая ракета будет в будущем интегрирована и на другие российские истребители.

    Ранее в Италии заявили, что российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

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    4 августа 2025, 10:37 • Новости дня
    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями

    L'Antidiplomatico: Су-57 с гиперзвуковым оружием превосходят западные истребители

    В Италии заявили о превосходстве Су-57 над западными истребителями
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский Су-57 с гиперзвуковым вооружением не сможет остановить американская техника, истребители Запада проиграли перед российскими самолетами, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

    Даже американская техника не сможет остановить российский истребитель Су-57, считают аналитики итальянского издания L'Antidiplomatico, передает Ura.ru.

    По мнению авторов статьи, западные истребители уступают российским аналогам, особенно на фоне появления новых образцов вооружений в России.

    В L'Antidiplomatico отметили, что лучшие истребители, которые поставляют западные страны, могут быстро устареть по сравнению с российским оружием нового поколения. При этом в материале подчеркнули, что Москва уже делает ставку на будущее, тогда как Киев пытается поспевать за технологическими изменениями.

    Авторы публикации сослались на заявление первого заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенанта Александра Максимцева. По его словам, поставки истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым вооружением в части Воздушно-космических сил продолжают нарастать.

    Издание также подчеркивает, что Су-57, невидимый для радаров и способный нести современное вооружение, стал символом технической эволюции российской авиации. Журналисты приводят данные о том, что ракета Р-37М, которой оснащается Су-57, может поражать цели на дистанции от 300 до 400 км, и уже сбила несколько украинских F-16.

    «Рособоронэкспорт» планирует представить новейший истребитель пятого поколения Су-57Э на авиационно-космической выставке LIMA 2025 в Малайзии.

    Правительство Индии рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-57 для замены американских F-35.

    Индийские власти также изучают вопрос организации локального производства Су-57 на своей территории.

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    4 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования

    Стефанович: После отказа РФ от моратория на наземные РСМД нет сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии

    Эксперт: Все военные округа России получат ракеты средней дальности наземного базирования
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Мораторий на развертывание РСМД мог стать кирпичиком в фундаменте новой системы глобальной безопасности. Однако с 2019 года США не взяли на себя обязательств в этом вопросе, поэтому Россия теперь может активизировать испытания соответствующих ракетных комплексов в боевых условиях в рамках СВО, а в Белоруссии до конца года будет развернут «Орешник», сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

    «Судя по всему, у нашего руководства сохранялись надежды на возможность каких-то договоренностей если не с Джо Байденом, то с Дональдом Трампом в части Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Дело в том, что ДРСМД был договором полезным, и мораторий мог стать кирпичиком в фундаменте новой конструкции европейской, евразийской, глобальной безопасности», – говорит Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    Впрочем, «данная тема вряд ли являлась наиболее приоритетной в части реагирования»: «В последний год у нас были более актуальные задачи». Кроме того, эксперт указал, что действия США в последние годы сложно отнести к категории нарушений.

    «С 2019 года Вашингтон не брал на себя никаких обязательств в этой части. Разработки, испытания, развертывания и учения шли своим чередом. Однако остается вопрос, почему мы все это время не отвечали симметрично хотя бы в части испытаний анонсированных в том же 2019 году по «приземлению» «Калибров» и «созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», – рассуждает аналитик.

    Он также указал, что пока рано говорить о нарушении баланса сил. «Единичные американские ракетные комплексы ничего по большому счету не меняют. Однако новые ракетные подразделения наверняка постепенно появятся в составе всех наших военных округов, и на вооружение они получат и крылатые ракеты наземного базирования, и баллистические ракеты средней дальности, и новые гиперзвуковые комплексы», – полагает спикер.

    «Не исключено, что в обозримом будущем мы увидим и более интенсивные «испытания в боевых условиях» соответствующих ракетных комплексов в рамках СВО. И, конечно, нет никаких сомнений в развертывании «Орешника» в Белоруссии до конца текущего года», – заключил Стефанович.

    Ранее МИД России заявил, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

    В документе, опубликованном на сайте ведомства говорится: «Так как наши многократные предостережения на этот счет были проигнорированы и ситуация развивается по пути фактического размещения наземных РСМД американского производства в Европе и АТР, МИД России констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных вооружений и уполномочен заявить, что Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям. В июне Москва предупредила о завершении одностороннего моратория на развертывание российских ракет средней и меньшей дальности после отсутствия ответных шагов Запада.

    Тогда замминистра иностранных дел Сергей Рябков отмечал: «Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере «пост-ДРСМД» не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности. Как следствие, мы открыто и прямо заявили о том, что осуществление нами ранее введенного одностороннего моратория на размещение наземных РСМД приближается к своему логическому завершению. Наша страна вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз».

    Кроме того, президент России Владимир Путин заявлял о готовности России ответить зеркально на размещение американских РСМД. США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года.

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    5 августа 2025, 15:36 • Новости дня
    Швеция направила средства на покупку оружия для Украины

    Швеция выделила 275 млн долларов на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Швеции подтвердило предоставление значительного финансирования для приобретения современных вооружений на американском рынке в интересах ВСУ.

    Как сообщает ТАСС, министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о решении страны выделить 275 млн долларов на закупку вооружений из США для Украины. Эти средства направляются в рамках инициативы, которую координирует НАТО, при участии Швеции, Норвегии и Дании.

    Йонсон подчеркнул, что помощь будет предоставлена немедленно, чтобы усилить возможности Украины к самообороне, а поставки вооружений начнутся уже в следующем месяце. По его словам, эта поддержка имеет стратегическое значение для укрепления трансатлантического сотрудничества.

    С февраля 2025 года общий объем шведской помощи Украине составил 92,8 млрд крон, что эквивалентно примерно 9,58 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что теперь оплачивать поставки американского оружия на Украину будут европейские страны, чтобы разгрузить бюджет США.

    Партия американских вооружений, приобретенная Нидерландами по новой схеме, должна поступить на Украину в ближайшие недели. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что американские власти с 2014 года участвуют в конфликте на Украине и до сих пор получают прибыль от этой ситуации.

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    5 августа 2025, 09:29 • Новости дня
    США анонсировали важное заявление по беспилотникам

    Министр транспорта США Даффи анонсировал важное заявление по беспилотникам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США готовятся озвучить новые меры по развитию собственного производства дронов, а также усилению защиты от современных беспилотных технологий, сообщил министр транспорта Шон Даффи.

    США выступят с важным заявлением по беспилотным летательным аппаратам во вторник, передает ТАСС.

    Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что страна «переходит к доминированию американских дронов», однако не раскрыл подробности инициативы.

    В июне президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от Федерального авиационного управления США ускорить разработку и тестирование отечественных технологий для увеличения производства и экспорта американских дронов. В документе также предписано усилить меры по защите от современных беспилотников.

    В июле телеканал Fox News сообщил, что министр обороны Пит Хегсет распорядился ускорить темпы производства и развертывания дронов, чтобы обойти Россию и Китай в данной области.

    Ранее Дональд Трамп отмечал, что вооруженные силы США активно изучают опыт применения беспилотников на Украине.

    Американские военные ведомства рассматривают Украину как площадку для испытаний передовых технологий борьбы с беспилотниками, включая лазеры и электромагнитные пушки.

    Business Insider заявил о неэффективности украинской ПВО против российских беспилотников «Герань-3».

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    4 августа 2025, 06:45 • Новости дня
    ВС России за неделю освободили около половины Кременских лесов в ЛНР

    Tекст: Ирма Каплан

    В Кременских лесах Луганской Народной Республики (ЛНР) российские военные за неделю отбили примерно половину территории, несмотря на упорное сопротивление украинских сил, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Ситуация на линии боевого соприкосновения на территории ЛНР для ВС России имела позитивную динамику. Невзирая на усилия украинского командования, наши войска существенно продвинулись в Кременских лесах, освободив от украинских оккупантов около половины их общей площади», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что российские бойцы улучшили тактическое положение в районе Петровского, взяв под контроль ряд высот, ранее занятых противником.

    Также, по его словам, военно-политическое руководство Украины продолжало отдавать приказы о нанесении ударов по прифронтовым районам ЛНР, что привело к разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения.

    Марочко подчеркнул, что российские силы на прошлой неделе наносили точечные удары по военным объектам ВСУ и иностранным наемникам на рубежах ЛНР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районе Шипиловки и Григоровки в ЛНР украинские военные начали массово сдаваться в плен российским подразделениям после их окружения.

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    3 августа 2025, 10:59 • Новости дня
    Началась практическая часть учений ВМФ России и Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместная эскадра кораблей России и Китая покинула Владивосток, приступив к активной фазе учений «Морское взаимодействие – 2025» в Японском море.

    Суда и корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая вышли из Владивостока для проведения практической части совместного учения, передает ТАСС. Маневры проходят в акватории Японского моря и включают координацию действий и отработку взаимодействия между экипажами.

    В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили: «Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие – 2025». Военно-морские силы России и Китая проведут в августе совместные маневры в районе Владивостока с последующим патрулированием.

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    5 августа 2025, 11:20 • Новости дня
    Чемезов: Ростех полностью обеспечивает потребности ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкорпорация «Ростех» за первое полугодие 2025 года выполнила 65% гособоронзаказа, а доходы компании достигли 1,5 трлн рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    По его словам, Ростех полностью обеспечивает потребности Вооруженных сил России передает ТАСС. Чемезов подчеркнул: «Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100% и даже с опережением. Вместе с тем мы активно развиваем и гражданскую продукцию».

    По словам главы госкорпорации, за первое полугодие 2025 года Ростех выполнил гособоронзаказ на 65%, а по боеприпасам – на 50%. Он отметил, что речь идет о поставках готового вооружения, изделий и средств поражения. Чемезов напомнил, что в 2024 году выполнение гособоронзаказа составило 99,5%, а по технике из «президентского списка» – 100%.

    Чемезов также сообщил, что по итогам первого полугодия 2025 года выручка Ростеха ожидается на уровне 1,5 трлн рублей, из которых 455 млрд рублей приходится на гражданскую продукцию. Руководитель корпорации подчеркнул, что практически каждый третий рубль заработан благодаря производству и продаже гражданских товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех представил пульт для одновременного управления тремя комплексами «Корнет-ЭМ». Ростех отметил превосходство танка Т-90 над Leopard по ряду технических характеристик. Ростех начал производство системы «свой-чужой» для дронов.

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    4 августа 2025, 14:32 • Новости дня
    Киев попросил у Польши кредит на покупку вооружений

    Глава МИД Украины Сибига запросил у Польши кредит на 120 млн евро на вооружения

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев обсуждает возможность привлечения кредита от Польши на сумму 120 млн евро для приобретения военной продукции польского производства.

    Киев обратился к Варшаве с просьбой предоставить кредит в размере 120 млн евро, чтобы закупить вооружение у Польши, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время переговоров с главой польской дипломатии Радославом Сикорским обсуждалась возможность получения кредита на покупку продукции оборонной отрасли Польши.

    По словам Сибиги, в приоритете Киева находятся польские зенитные ракетные комплексы «Перун», которые, как отметил министр, уже показали свою эффективность на поле боя.

    Министр также уточнил, что кредит позволит Украине приобрести именно те виды вооружения, которые производятся в Польше. На пресс-конференции Сикорский подтвердил, что Варшава готовится передать Киеву 48-й и 49-й пакеты военной помощи в текущем году.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые поставки вооружения Киеву становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО, продолжая поставки оружия, играют с огнем и усиливают конфликт. В Кремле неоднократно заявляли, что милитаризация Украины негативно сказывается на перспективах переговоров между Москвой и Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заключила соглашение с американской стороной о военном кредитовании для обновления своих вооруженных сил.

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что все 350 млрд долларов, переданные США на Украину, действительно были потрачены Киевом на вооружение.

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар во время официального визита в Киев обсудил с Владимиром Зеленским укрепление противовоздушной обороны на Украине и совместное производство оружия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил острую нехватку вооружений на Украине, что вынуждает Киев регулярно «клянчить оружие».

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    5 августа 2025, 06:48 • Новости дня
    В США объявили поиск разработчика радара для программы «Золотой купол»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках программы «Золотой купол» Пентагон планирует создать мобильный радар, способный отслеживать различные типы ракет на расстоянии до 2200 км.

    Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о начале сбора предложений от промышленности по разработке нового мобильного радара для программы «Золотой купол», сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованным условиям, система должна отслеживать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на дальности до 2200 км, отличать боеголовки от ложных целей и обеспечивать круглосуточное наблюдение.

    Ожидается, что первый опытный образец радара будет готов к 31 декабря 2028 года, а еще два – к концу 2029 года. Предусмотрено, что новая система способна развертываться за 24 часа и калиброваться не дольше 48 часов.

    Радар должен взаимодействовать с американскими системами боевого управления C2BMC и IBCS, обеспечивать обновление наведения перехватчиков в полете, быть устойчивым к помехам и электромагнитному импульсу. Размер системы не должен превышать 100 на 100 метров, а число обслуживающего персонала минимально.

    Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней с момента публикации информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Дональд Трамп начал искать замену компании Илона Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили возможность заключения сделки с Канадой по присоединению к программе «Золотой купол».

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