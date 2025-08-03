Началась практическая часть учений ВМФ России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суда и корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая вышли из Владивостока для проведения практической части совместного учения, передает ТАСС. Маневры проходят в акватории Японского моря и включают координацию действий и отработку взаимодействия между экипажами.

В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили: «Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2025».

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие – 2025». Военно-морские силы России и Китая проведут в августе совместные маневры в районе Владивостока с последующим патрулированием.