  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 60 украинских дронов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Вероятная отставка главы Пентагона сулит России приятный сюрприз
    Санду заговорила о выводе из Приднестровья российских войск
    Индийские НПЗ приостановили закупку российской нефти
    СМИ: СКР возбудил дело о взятке против гендиректора МХАТ Владимира Кехмана
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    Песков: Процесс возвращения американского бизнеса в Россию не начинался
    Названа точная дата окончания ультиматума Трампа по Украине
    Лукашенко заявил о готовности к переговорам с ЕС по мигрантам
    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    7 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    11 комментариев
    1 августа 2025, 07:23 • Новости дня

    Во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во Владивостоке прошла церемония открытия маневров «Морское взаимодействие-2025» с участием экипажей ВМФ России и ВМС Китая.

    Торжественное открытие российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2025» прошло на главном причале Тихоокеанского флота, передает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Руководители учения от обеих сторон, вице-адмиралы Денис Березовский и Лю Цзычжу, обратились с приветствием к личному составу.

    Вице-адмирал Березовский заявил: «Учения носят оборонительный и миротворческий характер». Он поздравил китайских военных моряков с Днем образования Народно-освободительной армии Китая, который отмечается первого августа.

    После торжественной части офицеры штаба и командиры кораблей начали обсуждение тактических морских действий и задач по спасению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие – 2025». Военно-морские силы России и Китая проведут в августе совместные маневры в районе Владивостока.

    29 июля 2025, 18:48 • Новости дня
    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России

    Российские войска взяли Константиновку в ДНР в оперативное окружение

    Объявлено о взятии Константиновки в клещи ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки идут ожесточенные бои, украинские командиры покинули город, а большинство бойцов ВСУ пытаются уйти с передовой.

    Ожесточенные бои за Константиновку в ДНР сопровождаются взятием города в клещи российскими войсками, передает ТАСС. По словам эксперта из ДНР Яна Гагина, украинские подразделения испытывают критический дефицит личного состава и практически остались без командиров.

    Гагин заявил: «Константиновка сейчас может быть зажата в клещи, наши войска берут ее в клещи. Бои там идут достаточно серьезные. При этом противник испытывает колоссальный дефицит личного состава, некому ее защищать. Там не осталось командиров, не осталось руководства, офицера старше капитана найти почти невозможно – они сбежали».

    Эксперт добавил, что оставшиеся украинские военные в основном ищут возможность покинуть линию боестолкновения и считают падение города неизбежным. Он подчеркнул, что после взятия Константиновки российские войска получат выход на Славянск.

    Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на украинских командиров, что украинские части истощены, не получают подкрепления уже более восьми месяцев, а снабжение ведется в основном с помощью уязвимых для российских БПЛА беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью. Российские подразделения группировки «Центр» освободили Новоукраинку в Донецкой народной республике. Группировка «Восток» освободила Темировку в Запорожской области.

    Комментарии (4)
    31 июля 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    «Северяне» узнали, как ВСУ перебрасывают солдат не по назначению в Сумскую область
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие группировки «Север» сообщили о том, как командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра спецопераций.

    «На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    В застройке на юге Юнаковки ведутся ожесточенные стрелковые, в ходе которых подразделения ВДВ «Северян» зачистили восемь домовладений. Штурм-группы выбили ВСУ из опорпункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись на более чем 800 метров на позиции.

    На Харьковском направлении наиболее ожесточенные бои идут в Волчанске и его окрестностях, в лесополосах между селами Меловое, Зарубинка и Хатнее.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы через сопротивляющегося противника продвигаются в направлении села Хатнее. В лесу юго-западнее села Меловое «Северяне» продвинулись более чем на 400 метров.

    «В результате огневого поражения Северяне уничтожили семь боевых групп противника вместе с автомобильной техникой. На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 12 штурмовых групп ВСУ и несколько минометных расчетов противника», – сказано в материале.

    Бойцы уточнили, что в лесном массиве юго-западнее Волчанска штурмовики продвинулись на более чем 550 метров.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские военные подразделения на линии фронта столкнулись с острой нехваткой личного состава и серьезной усталостью, сообщила компания CNN.

    Кроме того, украинские военные сталкиваются с недостатком боеприпасов на фоне усиливающегося наступления российских войск и неопределенности с поставками вооружения из США.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 20:57 • Новости дня
    ВСУ атаковали восемь населенных пунктов Белгородской области

    Восемь приграничных сел Белгородской области подверглись атакам беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Во вторник сразу несколько районов Белгородской области подверглись атакам украинских дронов, в результате которых пострадали люди и повреждена техника.

    Украинские военные атаковали дронами восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, передает РИА «Новости». Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Нежеголь Шебекинского округа после удара FPV-дрона по грузовику ранены трое мужчин.

    В селе Белянка при уборке урожая от взрыва повреждены «КамАЗ» и комбайн. Также под удар попал поселок Уразово Валуйского округа. В селе Борки было зафиксировано три атаки беспилотников.

    В селе Двулучное повреждены забор, трактор и автомобиль на территории частного дома. Хутор Леоновка также подвергся атаке дрона. В Краснояружском районе в селе Графовка дрон повредил частный дом, а в селе Зозули Борисовского района беспилотник взорвался возле жилого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Борчанской территориальной администрации и водитель получили ранения после атаки беспилотника ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника. В нескольких районах Ростовской области отражают атаку беспилотников, в Сальске есть погибший.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 17:32 • Новости дня
    Следователи возбудили дело после гибели подростка при взрыве

    В Волгограде подросток погиб после взрыва боеприпаса времен войны

    Tекст: Денис Тельманов

    В Красноармейском районе Волгограда четырнадцатилетний школьник погиб в квартире из-за детонации найденного боеприпаса.

    Уголовное дело по факту гибели подростка в результате взрыва боеприпаса возбудили следственные органы Волгограда, передает ТАСС. Трагедия произошла около 13:00 по московскому времени в многоквартирном доме на улице Морской.

    По официальной версии, четырнадцатилетний мальчик находился дома со старшим братом, когда прогремел взрыв. Родителей в этот момент не было. Старший брат сообщил о происшествии в экстренные службы.

    По предварительным данным, причиной трагедии стала детонация боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Известно, что погибший состоял в поисковом отряде и мог ранее найти этот опасный предмет, который принес домой.

    Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе взрывотехническую и судебно-медицинскую, чтобы установить точную причину происшествия и происхождение боеприпаса. Расследование взято под особый контроль руководства следственного управления региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии со стороны вооруженных сил Украины на территории ДНР пострадали мальчик и женщина. Во время заготовки сена на хуторе Колотиловский Белгородской области взорвалось неизвестное устройство, что привело к гибели мужчины и ранениям двух человек. Несовершеннолетний в Волгограде погиб во время хлопка в квартире из-за детонации боеприпаса, предположительно, времен Великой Отечественной войны.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 08:23 • Новости дня
    Истребитель F-35C упал около базы ВМС США в Калифорнии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель F-35C разбился около авиабазы ВМС США Лемур в Калифорнии, пилот катапультировался, сообщила авиабаза.

    Как говорится в сообщении базы ВМС США Лемур, истребитель F-35C упал недалеко от места базирования, передает РИА «Новости». Там добавили, что пилот катапультировался и находится в безопасности. Пострадавших в результате инцидента нет.

    Авиабаза ВМС США Лемур расположена недалеко от города Фресно в центральной Калифорнии.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что боеготовность ВВС США упала до минимума за десять лет.

    Комментарии (0)
    29 июля 2025, 13:43 • Новости дня
    Индия провела успешные испытания баллистических ракет Pralay

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организация оборонных исследований и разработок Индии завершила два пуска ракет Pralay, продемонстрировав их высокую точность и успешное выполнение задач.

    Испытания баллистических ракет малой дальности Pralay были успешно проведены индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), передает ТАСС.

    Пуски состоялись с острова Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Ракеты поразили заданные цели с высокой точностью, полностью выполнив все поставленные задачи, отметили в министерстве обороны Индии.

    Глава DRDO Самир Камат заявил: «Успешное проведение испытаний открывает путь к скорейшему принятию ракет Pralay на вооружение индийских сухопутных сил». Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отметил, что оснащенная современными технологиями ракета Pralay значительно повысит оборонный потенциал страны в условиях внешних угроз.

    Ракета Pralay разрабатывалась с 2015 года и предназначена для поражения наземных целей, включая командные пункты и радиолокационные станции. Она может запускаться с мобильных установок, имеет дальность полета от 150 до 500 км и оснащена передовыми системами наведения. В будущем Pralay планируется разместить на границе с Китаем и Пакистаном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к приобретению российских зенитных ракетных систем С-500. Индия приняла решение закупить российские танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия расширяют сотрудничество в области военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 09:53 • Новости дня
    В Еврокомиссии призвали снизить зависимость ЕС от оружия США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны Евросоюза тратят около 40% оборонного бюджета на вооружения из США, однако Еврокомиссия предлагает снизить эту долю до 10–20%, поддержав европейских производителей.

    Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью порталу Euractiv подчеркнул важность сокращения зависимости Евросоюза от американских вооружений, передает ТАСС.

    Сейчас около 40% оборонного бюджета ЕС расходуется на закупку оружия из США. Кубилюс отметил: «Я не могу представить, что мы больше не будем покупать ничего американского, но снижение этой доли до 10-20% будет означать, что огромные суммы останутся для европейской промышленности».

    По его мнению, ЕС должен увеличить количество контрактов с европейскими компаниями. Если удастся мотивировать страны Евросоюза тратить больше на продукцию европейских производителей, расходы на американские товары снизятся.

    Кубилюс также убежден, что организация совместных закупок европейского вооружения позволит снизить себестоимость продукции до 70%. Он заявил: «Если государства-члены согласятся на совместные закупки, это будет означать заключение более крупных контрактов, что в среднем снизит себестоимость продукции до 70%».

    В то же время президент США Дональд Трамп ранее сообщил о договоренности с ЕС по тарифам. Европа взяла на себя обязательство инвестировать 600 млрд долларов в американскую экономику и согласилась закупить у США «огромное количество» вооружений на несколько сотен миллиардов долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словении предупредила, что Евросоюз может столкнуться с трудностями при оплате поставок оружия Киеву. Украина может получить от США дальнобойные ракеты ATACMS. Страны НАТО растерялись после заявления Дональда Трампа о возможных поставках вооружений Киеву.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 11:49 • Новости дня
    Анонсированы учения России и Китая у Владивостока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы России и Китая проведут в августе совместные маневры «Морское взаимодействие – 2025» в районе Владивостока с последующим патрулированием, заявил представитель Минобороны КНР старший полковник Чжан Сяоган.

    Как заявил Чжан Сяоган, Россия и Китай проведут в августе совместные военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2025» в акватории и воздушном пространстве в районе Владивостока, передает ТАСС.

    После учений часть задействованных сил с обеих сторон отправится в соответствующие районы Тихого океана для проведения шестого совместного морского патрулирования.

    Чжан Сяоган подчеркнул, что эти учения и патрулирование входят в ежегодный план сотрудничества между вооружёнными силами России и Китая. По его словам, мероприятия не направлены против третьих стран и не связаны с текущей международной или региональной обстановкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня. Народно-освободительная армия Китая также провела учения в Южно-Китайском море. Пекин пригрозил Тайваню «парализующим ударом» на фоне маневров.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 04:56 • Новости дня
    Лукашенко отметил смену тона переговоров после размещения Россией ядерного оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Размещение Россией ядерного оружия на территории Белоруссии позволило изменить тон общения с США и другими странами Запада, рассказал президент республики Александр Лукашенко.

    «Как только появилось ядерное оружие, тон разговора с американцами и с другими совершенно иной. Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны – мгновенный ответ будет», – приводит ТАСС рассказ Лукашенко во время встречи с глава дипмиссий республики.

    Когда западные коллеги понимают и принимают это, по словам главы Белоруссии, в этом нет ничего плохого, так как ни одна страна мира не смогла бы предоставить подобный щит.

    «А это дорогого сегодня стоит», – добавил он, уточнив, что Россия для Белоруссии – гарант безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лукашенко подчеркнул особое значение России для Белоруссии, выделив сложную геополитическую ситуацию и экономическое давление.

    Комментарии (0)
    1 августа 2025, 03:30 • Новости дня
    Раненые штурмовики «Руси» эвакуировали жителей Часова Яра под обстрелом ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    При эвакуации мирных жителей из Часова Яра штурмовики отряда «Русь» Добровольческого корпуса Южной группировки неоднократно получали ранения во время атак ВСУ, передает ТАСС.

    По словам командира штурмовой роты с позывным «Миссионер», противник применял минометы, FPV-дроны и делал сбросы с воздуха во время вывода гражданских.

    Несмотря на полученные ранения, бойцы продолжали выполнять задачи, вынося истощенных женщин и других мирных жителей на руках.

    «При эвакуации мирных жителей люди у нас получали ранения, но, тем не менее, выносили даже на руках мирных жителей, женщин, которые уже были истощены и сами не могли передвигаться, выносили на себе наши бойцы, эвакуировали под минометным обстрелом. Было очень осложнено все это мероприятие», – рассказа «Миссионер».

    Он добавил, что эвакуация проходила в тяжелых условиях, при постоянных обстрелах ВСУ, однако бойцы не прекращали операцию по спасению людей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 02:55 • Новости дня
    Публицист Холмогоров призвал инвестировать в дрононосцы вместо авианосцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Если Россия намерена инвестировать в военно-морской флот, то вместо огромных авианосцев следует возводить сравнительно компактные дрононосцы, считает публицист Егор Холмогоров.

    «Нам сейчас нужны относительно небольшие корабли при этом все-таки океанской зоны, не только прибрежной, пройти Ла-Манш, Бискайский залив, хоть до Африки добраться. Он мог бы нести дроны. То есть нам вместо огромных авианосцев сейчас нужны сравнительно компактные дрононосцы», - сказал он в эфире радио Sputnik.

    Публицист добавил, что в Китае обсуждают возможность создания подводных лодок-дрононосцев, которая по прибытии в точку выпускает БПЛА или морские дроны в сторону противника, после чего исчезает с радаров. Нечто подобное стоит возводить и в России, подчеркнул Холмогоров.

    Как писала газета «ВЗГЛЯД», Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки, задействовав вертолеты и FPV-дроны.

    Комментарии (0)
    30 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Пентагон анонсировал завершение пересмотра AUKUS осенью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское военное ведомство проведет оценку партнерства AUKUS на соответствие приоритетам президента США, чтобы предоставить подробную фактическую информацию руководству страны.

    Пентагон рассчитывает завершить пересмотр военного альянса AUKUS между Австралией, Британией и США осенью, передает ТАСС.

    Ведомство уточнило, что инициатива по пересмотру была поручена главой Пентагона Питом Хегсетом, а руководить процессом будет заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби.

    В публикации офиса замминистра подчеркивается, что анализ AUKUS будет проводиться с целью проверки соответствия альянса подходу президента Дональда Трампа «Америка прежде всего». В заявлении отмечено: «Министерство планирует завершить анализ осенью».

    Кроме того, министерство обороны намерено предоставить главе Белого дома и руководству США тщательную, основанную на фактах оценку инициативы AUKUS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США усомнились в том, что военный альянс AUKUS отвечает интересам Вашингтона. Британия планирует построить до 12 новых ударных подводных лодок в рамках программы AUKUS. США расширили экспорт ракетных технологий для союзников по альянсу.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Китайские корабли прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие – 2025», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

    Как говорится в сообщении, на Корабельной набережной, у основного причала ТОФ, пришвартовались эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», а также подводная лодка, передает ТАСС.  Кроме того, корабль снабжения «Цяньдаоху» и судно спасения подводных лодок «Сиху» встали к стенке морского порта Владивостока. По этому поводу на причале были подняты государственные флаги России и Китая, прозвучали гимны двух стран, исполненные музыкантами оркестра штаба ТОФ.

    Китайские корабли разделили причал с большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц» и корветом «Громкий». Они вместе с подлодкой «Волхов» и спасательным судном «Игорь Белоусов» будут участвовать в учениях от российской стороны.

    Ранее сообщалось, что военно-морские силы России и Китая проведут в августе совместные маневры «Морское взаимодействие – 2025» в районе Владивостока с последующим патрулированием.

    Комментарии (0)
    Главное
    Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США
    Школы обязали передавать в МВД сведения о детях мигрантов
    Международные резервы России выросли до 695,5 млрд долларов
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    The Daily Telegraph: ВСУ потеряли надежду удержать Красноармейск
    МВД рассказало об уловке мошенников с просмотром видео для кражи денег
    Цунами выбросило на берег Парамушира предметы из СССР

    Европа согласилась на полную энергетическую зависимость от США

    Эксперты со всего мира гадают, как Евросоюз сможет купить нефти, газа и ядерного топлива в США на 750 млрд долларов в ближайшие три года. Более того, где США возьмут столько энергоресурсов на экспорт. Очевидно одно: эта сделка прямо направлена на окончательное выдавливание российского сырья с европейского рынка. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

    Перейти в раздел

    Какие последствия будет иметь освобождение Часова Яра

    Крупный оперативный успех достигнут российскими войсками в зоне спецоперации – после многомесячных боев освобожден город Часов Яр. Почему ВСУ обороняли его с такой настойчивостью, какое значение имел этот город для украинской обороны – и какие последствия для хода боевых действий будет иметь установление контроля над ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Истребитель шестого поколения вбил клин между Германией и Францией

    Франция и Германия не могут договориться, кто будет главным в совместной разработке нового истребителя, из-за чего проект затягивается. Инициатива по созданию боевого самолета шестого поколения FCAS, начатая в 2018 году, теперь, скорее всего, завершится не к 2040-му, а ближе к 2050 году. Французская компания Dassault Aviation недовольна тем, что ей не дают достаточно полномочий. Эксперты считают, что работы по проекту продолжатся, но из-за разногласий истребитель станет намного дороже. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации