Во Владивостоке открылись российско-китайские учения «Морское взаимодействие-2025»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Торжественное открытие российско-китайских учений «Морское взаимодействие-2025» прошло на главном причале Тихоокеанского флота, передает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Руководители учения от обеих сторон, вице-адмиралы Денис Березовский и Лю Цзычжу, обратились с приветствием к личному составу.

Вице-адмирал Березовский заявил: «Учения носят оборонительный и миротворческий характер». Он поздравил китайских военных моряков с Днем образования Народно-освободительной армии Китая, который отмечается первого августа.

После торжественной части офицеры штаба и командиры кораблей начали обсуждение тактических морских действий и задач по спасению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая прибыли во Владивосток для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие – 2025». Военно-морские силы России и Китая проведут в августе совместные маневры в районе Владивостока.