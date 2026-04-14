ТОФ провел учения со стрельбами в Южно-Китайском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России провёл учения в Южно-Китайском море с применением артиллерии и палубных вертолётов Ка-27, передает РИА «Новости».

В манёврах участвовали корветы «Совершенный» и «Резкий», которые отработали комплексные действия в условиях, приближенных к боевым.

На первом этапе учений экипажи корветов выполнили артиллерийские стрельбы из установок А-190 по условному кораблю противника, отрабатывая навыки точной стрельбы по морским целям. Затем экипажи вертолётов Ка-27, базирующихся на этих корветах, провели поиск и обнаружили «вражескую субмарину», после чего с борта корвета «Резкий» имитировали применение противолодочного вооружения.

По данным пресс-службы флота, данные учения проходят в рамках плана дальнего похода кораблей Тихоокеанского флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Тихоокеанского флота отправились в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Командование ТОФ анонсировало совместное морское патрулирование с китайскими военными.

До этого боевые корабли двух стран провели ракетные стрельбы в Японском море.