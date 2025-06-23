На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима

Tекст: Ирма Каплан

Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

«Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.