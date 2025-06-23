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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война на Ближнем Востоке угрожает Центральной Азии

    Если в Иране радикально сменится политическая система или страна погрузится во внутреннюю смуту, ее территория станет источником иностранного проникновения в Центральную Азию.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вашингтон попал в иранскую ловушку

    Участие в войне принесет США серьезные неприятности, поскольку Иран в ответ может атаковать американские военные базы, перекрыть Ормузский пролив и взорвать нефтяную промышленность Саудовской Аравии, после чего Белому дому все равно придется вернуться к переговорам с Тегераном.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем. Западный человек накачан этим до судорог.

    5 комментариев
    23 июня 2025, 17:53 • Новости дня

    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    Группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника

    На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Во время масштабных учений корабли и авиация Балтийского флота отработали уничтожение вражеской группировки с применением ракетных комплексов.

    Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.

    В операции участвовали корабельная ударная группа, корабельная поисковая ударная группа, ракетно-катерная ударная группа, а также дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Поддержку с воздуха обеспечили самолеты Воздушно-космических сил, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.

    «В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка Военно-морского флота при поддержке авиации отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника», – сообщили в Минобороны.

    Кроме того, по сценарию учений, войска и силы Балтийского флота выполнили задачи по отражению удара условного противника по критически важным гражданским и военным объектам России на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.

    «Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов» Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет «Калибр», отработали нанесение удара высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника», - рассказали подробности в Минобороны.

    Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива задействовали береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американский эсминец вошел в Балтийское море для участия в учениях НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.

    Военно-морской флот России организовал комплексные маневры в Балтийском море, уделяя особое внимание предотвращению захвата российских судов и противодействию угрозам.



    22 июня 2025, 02:05 • Новости дня
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    Зеленский предложил союзникам новую схему спонсирования режима
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с инициативой новой схемы финансовой поддержки украинской оборонной промышленности.

    Владимир Зеленский призвал западных партнеров Украины выделить 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия и заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения о начале экспорта технологий производства оружия, передает Reuters.

    Зеленский уточнил, что Украина уже ведет переговоры с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой по вопросу запуска совместного производства оружия. По его словам, в 2025 году Киев привлек 43 млрд долларов для финансирования собственного производства вооружений.

    «Украина является частью европейской безопасности, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП конкретной страны-партнера выделялось на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство», – сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина уже обеспечивает около 40% своих оборонных потребностей за счет внутреннего производства, но власти страны стремятся увеличить этот показатель с помощью иностранных инвестиций и новых соглашений о совместном производстве.

    Напомним, на следующей неделе в Гааге должен состояться саммит НАТО, где будут обсуждаться вопросы роста военных расходов, а также предложение генсека альянса Марка Рютте о выделении 5% ВВП на оборону странами-членами НАТО.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Япония отменила встречу на высшем уровне с США после того, как администрация Дональда Трампа внезапно приказала Токио тратить больше на оборону, что вызвало гнев у ближайшего азиатского союзника Вашингтона.

    Также президент США заявлял, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    20 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    Путин: Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва настаивает на признании сложившихся на земле реалий, а не на капитуляции Киева.

    Президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что Россия не требует капитуляции от Украины, передает РИА «Новости». Путин заявил: «Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле».

    Также глава государства отметил принципиальные различия между ситуацией в зоне конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. По словам Путина, Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию ситуации и не ставит перед собой задачи навязывать Киеву условия капитуляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предположил завершение конфликта до 2029 года, фактически увязав это с окончанием своего президентского срока.

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    23 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»

    Ростех поставил ВС России мини-ракеты для «Панциря» с увеличенным боекомплектом

    Ростех начал поставки в войска мини-ракет для комплексов «Панцирь»
    @ @rostecru

    Tекст: Вера Басилая

    Партия новейших малогабаритных управляемых ракет ближнего перехвата для комплексов «Панцирь» поступила в войска, что позволило увеличить боекомплект установки до 48 боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    Первые мини-ракеты для зенитных комплексов «Панцирь» начали поступать в российские войска, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в Ростехе, поставки осуществляет холдинг «Высокоточные комплексы» в рамках государственного оборонного заказа для Минобороны. Боеприпасы предназначены для ближнего перехвата различных целей, включая беспилотники.

    В госкорпорации уточнили, что испытания новых ракет подтвердили их заявленные характеристики и правильность технических решений. Контейнер с четырьмя мини-ракетами устанавливается в стандартное место обычной ракеты «Панциря», а процесс перезарядки занимает то же время, что и для обычных боеприпасов.

    По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, использование мини-ракет увеличит боекомплект комплекса до 48 боеприпасов.

    «Таким образом, противнику будет гораздо сложнее «разрядить» боезапас комплекса, пытаясь прорвать рубеж ПВО», – подчеркнул Оздоев.

    Военные расчеты смогут комбинировать мини-ракеты с обычными для повышения гибкости и вариативности применения. Впервые эти боеприпасы были представлены на World Defense Show 2024 в Эр-Рияде, а в России – на выставке «Флот-2024» в Кронштадте.

    Ростех создал систему «Серп» для защиты от дронов.

    Также сообщалось, что Ростех повысил эффективность работы комплексов «Панцирь» благодаря внедрению новых IT-решений.

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    21 июня 2025, 03:39 • Новости дня
    Минобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
    Минобороны ко Дню памяти и скорби представило рассекреченные документы о героях войны
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    На сайте Минобороны ко Дню памяти и скорби открыли мультимедийный раздел «В вечном огне нашей памяти» с рассекреченными архивными документами из фондов Центрального архива оборонного ведомства.

    Мультимедийный проект «В вечном огне нашей памяти» представлен  Министерством обороны в День памяти и скорби и посвящен мужеству и самоотверженности защитников Родины в первые дни Великой Отечественной войны.

    История тяжелого противостояния началась 22 июня 1941 года, когда границу СССР пересекли 190 немецких дивизий, моторизованных и вооруженных. Тогда  фашистская армия почти в два раза превосходила советскую.

    «На Советский Союз обрушилась невиданная до тех пор волна насилия и разрушения, положив начало долгим, кровопролитным годам борьбы за само существование государства», – говорится в разделе, сотканном из директив  и приказов, телеграмм, разведсводок, боевых донесений фронтов и личных дел бойцов.

    «Внезапный удар по пограничным рубежам стал началом тяжелых испытаний для многонационального народа Советского Союза. Перед лицом мощного вторжения люди встали на защиту Родины, проявив отвагу, стойкость и несгибаемый дух», – напомнили читателям.

    За первые полгода войны Красную Армию пополнили более миллиона советских граждан. Стали воинами сотни тысяч комсомольцев. В народное ополчение ушло два миллиона человек.

    Самоотверженность и героизм пограничников и красноармейцев сыграли ключевую роль в срыве планов нацистской Германии о молниеносном захвате Советского Союза. Об этом рассказывают рассекреченные и представленные в разделе документы из фондов Центрального архива Минобороны о героях первых дней войны.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России представило историко-познавательный проект «Последний штурм перед Победой», посвященный Берлинской наступательной операции.

    До этого оборонное ведомство представило проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.


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    20 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин напомнил о правиле русского солдата

    Tекст: Денис Тельманов

    На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, связанном с русскими солдатами.

    Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, согласно которому территория, где ступает нога русского солдата, становится российской, передает ТАСС.

    «Вы знаете, у нас есть <…> не поговорка, не притча, а старинное правило – там, где ступает нога русского солдата, то наше», – сказал он.

    Эта фраза прозвучала в ходе обсуждения вопросов суверенитета и национальных интересов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин раскрыл данные о потерях украинской армии в Курской области и отметил серьезную нехватку личного состава в рядах ВСУ.

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    21 июня 2025, 02:10 • Новости дня
    FT узнала цель назначения нового командующего Сухопутными войсками Украины

    FT: Зеленский пытается назначением Шаповалова ускорить мобилизацию

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный штаб Украины заявил, что новому командующему сухопутными войсками Украины необходимо будет «повысить боеспособность армии, улучшить систему мобилизации и подготовку военнослужащих», пишет FT.

    «Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками, поскольку Киев стремится обновить свой высший командный состав и улучшить мобилизацию, чтобы противостоять летнему наступлению России», – пишет Financial Times (FT).

    Газета напоминает, что предшественник Шаповалова Михаил Драпатый после своего ухода раскритиковал  сухопутные войска, заявив, что, приступив к работе в штабе, он столкнулся с «атмосферой страха, отсутствием инициативы, нежеланием принимать обратную связь, безразличием к кадровым вопросам, притворством в отношении дисциплины и глубоким разрывом между штабом и подразделениями».

    Геннадий Шаповалов ранее был представителем Украины в командовании НАТО в немецком Висбадене, где координировал поставки оружия и военную помощь Украине. С апреля 2024 года по начало 2025 года он возглавлял оперативное командование военными операциями в южной части Украины, включая прифронтовой Херсонский регион.

    Как высказался о нем Зеленский, теперь опыт 47-летнего офицера в Висбадене «должен быть реализован в сухопутных войсках Украины».

    Перестановки, проведенные Зеленским в этом месяце, включали новые назначения на руководящие должности в украинских воздушно-десантных войсках и недавно созданном подразделении БПЛА-систем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины Геннадия Шаповалова после того, как с 1 июня подал в отставку Михаил Драпатый.

    Тогда же стало известно, что офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    21 июня 2025, 05:21 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 2 млрд долларов за 10 месяцев

    Tекст: Ирма Каплан

    Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» с августа 2024 года уничтожил в зоне СВО технику НАТО на сумму свыше 2 млрд долларов, сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

    «С августа 2024 года цифра уничтоженной с помощью „Князя Вандала“ техники НАТО [в зоне СВО] составляет уже больше $2 млрд», – заявил Чадаев ТАСС.

    Как сообщал в январе 2025 года глава Новгородской области Андрей Никитин,  разработка новгородского центра помогла нанести урон НАТО в ходе СВО на 300 млн долларов.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» – это разработка специалистов НПЦ «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные боевые и гражданские задачи. НПЦ  специализируется на передовых технологических и нормативно-правовых решениях  в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    В марте сообщалось, что специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.

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    22 июня 2025, 06:25 • Новости дня
    В Иране заявили об ожидаемых ударах США и спланированной эвакуации Фордо

    Tекст: Ирма Каплан

    По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию, чтобы американские удары не оказали фатального разрушения.

    «Ничего странного не произошло для Ирана. Иран уже несколько ночей ожидает нападения на Фордо. Центр был эвакуирован в течение длительного времени и не получил необратимых повреждений в ходе атаки. Однозначны два момента: во-первых, наука не подлежит бомбардировке, а во-вторых, на этот раз игрок останется в дураках», написал Мохаммади в соцсети Х.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.

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    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная разведка США заявляла о том, что не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия.

    Президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.

    СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».

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    21 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Марочко сообщил об интенсивных боях ВС России в поселениях Сумской области

    Марочко: Российская армия ведет бои почти в 10 населенных пунктах Сумщины

    Tекст: Ирма Каплан

    Активные бои ведут бойцы российской армии почти в 10 поселениях Сумской области, сообщило военный аналитик Андрей Марочко.

    «На сумском направлении до 10 населенных пунктов, где сейчас идут активные боевые действия. <…> За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении – есть продвижение на разных участках местности», – передает ТАСС слова эксперта.

    Марочко отметил, что в районе населенного пункта Юнаковка ВСУ оказались в в «серьезном бедственном положении».

    «Противник яростно контратакует и пытается вернуть ранее утраченные позиции. Безумные какие-то действия происходят со стороны противника, лишенные всякой логики, военной тактики и военного обоснования», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед российскими военными не стоит задача о взятии под контроль города Сумы, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. Он объяснил действия российской армии в Сумской области логикой развития конфликта.

    В свою очередь, Владимир Зеленский назвал ситуацию в Сумской области ключевой темой заседания ставки главнокомандующего и отметил «стойкость украинских войск» на этом направлении.

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    23 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией

    Вучич: Сербия остановила вывоз боеприпасов, продукция идет на нужды армии

    Вучич заявил о полном прекращении экспорта боеприпасов Сербией
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Сербия ввела полный запрет на экспорт боеприпасов, сосредоточив поставки исключительно на внутренние потребности национальных вооруженных сил и военных складов.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Сербия полностью прекратила экспорт боеприпасов, вся продукция теперь поступает только на склады вооруженных сил и в казармы, передает ТАСС.

    Вучич подчеркнул: «Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения. Больше не будет так, чтобы разрешение давали два министра, и товар спокойно шел».

    Президент добавил, что на сербском ВПК напрямую заняты 24 тыс. человек, косвенно – 50 тыс., а с семьями – 150 тыс., и его задача как главы государства заключалась в открытии рынков, включая азиатские и американский сегмент. Он уточнил, что американский рынок потребляет до 80% продукции компании «Први партизан».

    Вучич также сообщил о продолжающейся интенсивной модернизации армии Сербии. По его словам, в сентябре ожидается крупнейший военный парад, где будет продемонстрирована обновленная техника и достигнутые успехи. Вучич отметил необходимость повышения обороноспособности страны на фоне переменчивой геополитической ситуации.

    Напомним, Служба внешней разведки России распространила информацию об обходных поставках сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО, включая Чехию и Болгарию. По данным СВР, продукция сербских заводов могла поступать для дальнейшей сборки и отправки на Украину. Особо упоминались завод «Крушик» и предприятие «Элинг» как участники подобных схем поставок комплектующих.

    В частности, СВР сообщила, что согласно полученным данным, завод «Крушик» из сербского Валево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». А оборонное предприятие «Элинг» направило из республики болгарской фирме «Эмко» комплекты для производства 120 и 122-мм ракет.

    Владимир Песков подчеркнул, что вопрос передачи сербской военной продукции на Украину вызывает обеспокоенность и активно обсуждается между Россией и Сербией на высшем уровне.

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    22 июня 2025, 12:14 • Новости дня
    Bloomberg: США могут существенно сократить военное присутствие в Европе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В преддверии саммита НАТО страны ЕС обеспокоены вероятным значительным сокращением американских войск на континенте и отсутствием прозрачности со стороны Вашингтона.

    После саммита НАТО 24–25 июня в Гааге, где страны альянса должны пообещать тратить 5% ВВП на оборону, США должны опубликовать специальный военный документ, в котором будет прописано существенное сокращение военного контингента США в Европе, пишет Bloomberg.

    Пока там дислоцированы около 80 тыс. американских военных, однако европейские власти уже учли возможность вывода 20 тысяч – возвращения к уровню до президентства Джо Байдена.

    Европейские дипломаты опасаются, что сокращение может быть даже больше, сообщили источники. Эти опасения усилились после недавних ударов США по ядерным объектам в Иране и возможного втягивания США в новый ближневосточный конфликт.

    Вопрос обсуждается на закрытых переговорах, по словам собеседников, европейцев держат в неведении относительно подробностей и сроков сокращения военного присутствия.

    Высокопоставленный представитель минобороны Германии Штефан Шульц заявил, что европейцам потребуется время для наращивания собственных оборонных возможностей, особенно в вопросах дальнобойных высокоточных ударов.

    По его мнению, вывод войск должен происходить поэтапно, чтобы Европа могла восполнить дефицит сил.

    Оптимальным вариантом будет постепенное перераспределение сил в НАТО в пользу Европы в течение примерно 10 лет, заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

    По его словам, если США резко снизят присутствие до уровня ниже 65 тыс. человек, альянс столкнется с «неизведанной территорией» и новыми рисками в сфере безопасности.

    В мае СМИ сообщали, что Пентагон формирует план переброски примерно 4,5 тыс. американских военных из Южной Кореи на другие базы в Индо-Тихоокеанском регионе.

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    21 июня 2025, 05:53 • Новости дня
    Трамп потребовал повысить расходы стран НАТО на оборону до 5% ВВП

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в ходе мини-брифинга на летном поле в Морристауне, штат Нью-Джерси заявил, что страны НАТО должны увеличить военные расходы до 5% ВВП, но США это требование не касается.

    «Я не думаю, что мы должны, но я думаю, что они должны. Мы так долго поддерживали НАТО. Во многих случаях, я считаю... оплачивая почти 100% расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, но я думаю, что страны НАТО должны абсолютно», – приводит слова Трампа Corea Herald.

    США потратили около 3,4% своего ВВП на оборону в 2024 году, отмечает издание.

    На вопрос о позиции Испании, которая отклонила целевой показатель и призвала к более гибкому подходу, Трамп сказал, что НАТО придется договариваться со страной.

    «Испания была очень низкооплачиваемой. Они либо были хорошими переговорщиками, либо поступали неправильно. Я имею в виду, что Испания должна платить то, что должны платить все остальные. Испания печально известна своей низкой оплатой труда», – сказал американский президент.

    В четверг Пентагон заявил, что для европейских союзников устанавливается  «мировой стандарт» в размере 5% ВВП на оборону, который станет примером и для европейских союзников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен  заявила, что странам Европы необходимо договориться больше никогда не сокращать свои военные бюджеты.

    В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

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    23 июня 2025, 08:43 • Новости дня
    В МИД заявили о готовности России ответить на усиление ПРО НАТО

    Россия выразила готовность предпринять упреждающие меры против расширения ПРО НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва предупредила, что готова принять упреждающие меры в ответ на планы НАТО увеличить возможности противоракетной и противовоздушной обороны на 400%.

    Россия готова предпринять упреждающие меры в ответ на действия альянса по наращиванию возможностей интегрированной системы противоракетной и противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что в ответ на любые враждебные действия против России будут приняты все необходимые контрмеры, включая упреждающие шаги.

    Грушко подчеркнул, что НАТО намерена увеличить потенциал ПВО и ПРО на 400%, что, по его словам, можно расценивать как признание эффективности российских вооруженных сил, проявленной, в том числе, в ходе спецоперации на Украине. Он отметил, что реализация подобных планов может быть сложной задачей для альянса.

    По словам дипломата, реакция России будет определяться степенью возникающих угроз со стороны НАТО. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации и будет действовать на опережение при необходимости.

    Ранее страны НАТО договорились повысить минимальный уровень оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

    Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий безопасности для Москвы.

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на этапы расширения НАТО вопреки прежним заверениям о сохранении статуса-кво.

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    21 июня 2025, 14:00 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии переговоров России и США по вооружениям

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США в настоящий момент не проводят переговоры по стратегическим наступательным вооружениям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия и США в настоящее время не ведут переговоры по стратегическим наступательным вооружениям, вопросам ракет средней и меньшей дальности, противоракетной обороне и договору по открытому небу, передает ТАСС.

    Ранее Кремль сообщал, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются определенные коммуникации на уровне специальных служб, но масштабное сотрудничество между двумя странами отсутствует.

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