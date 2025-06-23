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На Балтике группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
Группировка ВМФ уничтожила корабли условного противника
Во время масштабных учений корабли и авиация Балтийского флота отработали уничтожение вражеской группировки с применением ракетных комплексов.
Группировка Военно-морского флота России уничтожила отряд боевых кораблей условного противника в Балтийском море, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
В операции участвовали корабельная ударная группа, корабельная поисковая ударная группа, ракетно-катерная ударная группа, а также дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Поддержку с воздуха обеспечили самолеты Воздушно-космических сил, а также подразделения Московского и Ленинградского военных округов.
«В рамках проведения учений Балтийского флота ударная группировка Военно-морского флота при поддержке авиации отработала практические действия по поражению отрядов кораблей и наземных объектов условного противника», – сообщили в Минобороны.
Кроме того, по сценарию учений, войска и силы Балтийского флота выполнили задачи по отражению удара условного противника по критически важным гражданским и военным объектам России на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО.
«Малые ракетные корабли «Наро-Фоминск», «Зеленый Дол» и «Серпухов» Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет «Калибр», отработали нанесение удара высокоточным оружием морского базирования по надводным и береговым объектам условного противника», - рассказали подробности в Минобороны.
Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива задействовали береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня американский эсминец вошел в Балтийское море для участия в учениях НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал Черное и Балтийское моря зонами ответственности НАТО.
Военно-морской флот России организовал комплексные маневры в Балтийском море, уделяя особое внимание предотвращению захвата российских судов и противодействию угрозам.