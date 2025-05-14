Компания «Техинком» присоединилась к концерну «Калашников»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Компания «Техинком», выпускающая бронежилеты 6Б45 для Вооруженных сил России, вошла в состав концерна «Калашников», объявил гендиректор концерна Алан Лушников в ходе специального мероприятия в стрелковом комплексе парка «Патриот» в Московской области, передает ТАСС.

По словам Лушникова, в состав группы компаний концерна вошли две новые структуры. «В состав группы компаний концерна вошли две новых структуры. НП «Техинком» – разработчик бронежилета со славной историей 6Б45. Сейчас он очень активно используется на театре СВО», – заявил он.

Кроме «Техинкома», концерн пополнился КБ «Луггар», которое занимается разработкой прицелов для стрелкового оружия по военной тематике. Лушников подчеркнул, что обе компании имеют богатый опыт и ранее уже сотрудничали с концерном. Теперь эти структуры официально стали частью «Калашникова».

Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший бронежилет экипировки «Ратник-2» выдержал попадание пули из снайперской винтовки СВД-С с расстояния 100 метров. Военнослужащие российской армии оценили элементы боевой экипировки «Ратник», отметив их преимущества и недостатки. Бронежилет 6Б45 питерской компании «Техинком» вызывает положительные эмоции у военных.