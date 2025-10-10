Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.2 комментария
Балтийский флот провел учения с пусками ракет «Оникс»
Балтийский флот провел масштабное учение на побережье Финского залива с электронными пусками ракет «Оникс» по морским и наземным целям условного противника, сообщила пресс-служба флота.
Учение по развертыванию комплексов «Бастион» и нанесению ударов по кораблям и объектам условного противника прошло на побережье Финского залива, передает «Интерфакс».
В тренировке участвовали береговые комплексы Ленинградской военно-морской базы. По данным пресс-службы флота, радиотехнические средства позволили обнаружить цели в море и выполнить электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по имитируемой группировке кораблей противника.
Военнослужащие берегового ракетного подразделения также осуществили одиночные и групповые электронные пуски по командным пунктам и аэродромам условного противника на значительном удалении.
В ходе учения экипажи сдавали нормативы по маршу в позиционный район, приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций. Дополнительно была отработана тактика применения оружия в условиях авиаударов и использования условным противником диверсионно-разведывательных групп.
