Лавров: Россия заинтересована в инвестициях после урегулирования на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лавров заявил, что Россия заинтересована в возобновлении инвестиционного сотрудничества после урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что Москва будет обсуждать инвестиции с теми странами, которые готовы работать на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе.

Лавров отметил, что российско-американские отношения не находятся «на точке замерзания». По его словам, между странами сохраняются открытые отношения и регулярные контакты на разных уровнях, часть из которых проводится по инициативе Москвы или по просьбе Вашингтона. При этом министр подчеркнул, что не все контакты становятся публичными, поскольку практические результаты зачастую зависят от того, насколько участники соблюдают тишину.

По словам Лаврова, у Москвы есть ощущение, что в США есть компании, которые готовы работать с Россией на указанных принципах. Глава МИД добавил, что заинтересованность в сотрудничестве проявляет и американская администрация.

Лавров выразил сомнения, что к моменту возможного восстановления полноценных отношений и инвестиционных проектов останется достаточно перспективных направлений. Он отметил, что на данный момент США обсуждают вопросы делового сотрудничества в теоретическом формате, и до реальных проектов ещё далеко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов зафиксировал интерес американских компаний к инвестициям в российскую экономику.

Ряд фирм из США выразили заинтересованность в восстановлении сотрудничества с Россией.

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио обсудили пути нормализации двусторонних связей в экономике.