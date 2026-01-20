  • Новость часаГлава МИД Молдавии допустил проведение референдума о слиянии с Румынией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих
    Глава МВФ призвала украинцев рычать по утрам
    Директор Долиной сообщил о возвращении артистки в Россию
    МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Алиев заявил о закрытии страницы войны Азербайджана и Армении
    Песков заявил о предсказуемости решения Молдавии выйти из СНГ
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США

    Конечно, Трамп – эгоцентрик. Конечно, он часто несет околесицу в рамках хорошо продуманного шоу. Но ограничивать Трампа этой ролью было бы большой ошибкой.

    12 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Агрессия США напомнила Латинской Америке заветы Боливара

    Последние годы в Латинской Америке много говорили о важности становления многополярного мира, справедливом мироустройстве и борьбе с неоколониализмом. Но реальность оказалась даже жестче, чем ожидали многие местные политики.

    0 комментариев
    20 января 2026, 19:20 • Новости дня

    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей

    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гиперзвуковые ракеты «Циркон» были использованы для удара по подземному бункеру юго-восточнее Винницы, который считался объектом высокой ценности, сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    Две гиперзвуковые ракеты «Циркон» нанесли удар по укрепленному подземному бункеру, расположенному юго-восточнее Винницы, передает Lenta.ru.

    «Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно – пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», – отметил Лебедев. По его словам, гиперзвуковые ракеты такого класса не используют для поражения малозначимых или пустых целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    20 января 2026, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 254 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 154 беспилотника, 646 ЗРК, 27 224 танка и другие бронемашины, 1 644 боевые машины РСЗО, 32 701 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 351 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики. До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    Комментарии (20)
    20 января 2026, 16:10 • Новости дня
    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро

    Зеленский заявил об использовании Украиной ракет ПВО на 80 млн евро

    Зеленский: Во вторник Украина потратила ракеты ПВО на 80 млн евро
    @ Pou/ROPI/ZUMA Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киев сообщил о применении во вторник систем противовоздушной обороны, стоимость которых составила более 80 млн евро.

    На Украине во вторник были использованы ракеты противовоздушной обороны общей стоимостью 80 млн евро. Об этом журналистам рассказал Владимир Зеленский, сообщает ТАСС, цитируя издание «Новости. Live».

    По его словам, «очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты». Он также отметил, что Украина получает специальные пакеты помощи по ПВО.

    Зеленский подчеркнул, что проблема обеспечения современными средствами ПВО сохраняется, поскольку поставки ракет и финансовая поддержка требуют значительных усилий и поиска ресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский пожаловался на задержки в закупках американского вооружения для нужд украинской армии по программе PURL.

    Также он заявил, что для реализации этой программы Украине потребуется 15 млрд долларов в 2026 году.

    Впрочем, в декабре генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что в 2026 году по программе PURL будет выделяться около 1 млрд евро в месяц, в основном на закупки средств ПВО.

    На фоне этого во вторник в Минобороны РФ сообщили о массированном ночном ударе российских войск по предприятиям ВПК Украины, а также по энергетическим и транспортным объектам, используемым ВСУ.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО
    Российские войска продвинулись на основных направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате активных наступательных действий российских войск противник в нескольких регионах за сутки потерял свыше 1240 военнослужащих и значительное количество техники, включая немецкий танк Leopard.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Храповщины, Новой Сечи, Белополья и Хотени Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Старицы, Захаровки, Охримовки и Волчанских Хуторов.

    Противник при этом потерял более 185 военнослужащих, две бронемашины, боевую машину чешской РСЗО Vampire и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ, семь складов боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Красного Лимана, Дробышево, Крестища, Щурово Донецкой народной республики (ДНР), Ковшаровки, Чернещины, Березовки, Грушевки и Глушковки Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, два танка и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом со Славянском, Кривой Лукой, Куртовкой, Степановкой, Никифоровкой, Резниковкой и Константиновкой ДНР.

    ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, американские бронетранспортер Stryker, два бронеавтомобиля HMMWV и 155-мм самоходную артустановку Paladin. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-50, три станции РЭБ и склад материальных средств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. нанеся поражение формированиям шести механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Доброполья, Сухецкого, Гришино, Самарского ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 425 военнослужащих, немецкий танк Leopard, пять бронемашин и два пикапа.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Любицкого, Терсянки, Зеленой Дибровы, Чаривного, Зарницы Запорожской области, Скотоватого и Великомихайловки Днепропетровской области.

    Противник потерял свыше 230 военнослужащих, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад матсредств., подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    В минувшие выходные армия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 15:17 • Новости дня
    Лавров отметил три упущенных шанса Европы по Украине

    Лавров: Европа трижды «профукала» свои шансы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа трижды упустила шансы участвовать в урегулировании по Украине, передает ТАСС.

    «Европа первый раз „профукала“, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию условия договора, гарантированного Европой. Второй раз шанс у Европы появился в феврале 2015 года, когда были подписаны с участием Франции, Германии, Украины и России минские договоренности, – отметил Лавров.

    Лавров напомнил, что позднее Франсуа Олланд и Ангела Меркель признали, что стороны не собирались выполнять эти договоренности.

    Третья возможность появилась перед началом специальной военной операции, когда Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности с НАТО. Министр подчеркнул, что Европа отвергла инициативу, отказавшись даже обсуждать предложения России, после чего было объявлено о начале спецоперации на Украине в ответ на обращения ДНР и ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что договориться с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Министр также отметил. что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров добавил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.


    Комментарии (0)
    20 января 2026, 09:50 • Новости дня
    Полк ВСУ «Шквал» потребовал вывода с линии фронта в Запорожской области

    Украинский полк «Шквал» потребовал вывести его из Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие полка ВСУ «Шквал» настаивают на выводе из-за серьезных потерь, понесенных в результате ударов ФАБ в районе Запорожской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Украинский полк «Шквал» обратился с требованием вывести его с линии соприкосновения в Запорожской области, передает ТАСС.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что причиной стали большие потери среди личного состава, вызванные ударами российских ФАБ.

    По словам Кимаковского, ряды боевиков полка «Шквал» сильно проредили в Запорожской области наши ФАБы.

    Ранее, 16 января, Кимаковский сообщал, что элитные украинские полки «Скала» и «Шквал» были частично уничтожены в результате ударов ФАБ и БПЛА по разным населенным пунктам Запорожской области.

    В Запорожской области за трое суток уничтожены несколько десятков солдат двух элитных подразделений ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что речь идет об уничтожении личного состава полка «Шквал».

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА над двумя областями

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение четырех часов средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника в районе Белгорода и Брянска.

    Согласно сообщению Минобороны РФ, передает ТАСС, с 16:00 до 20:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа украинского производства.

    Три из этих БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, еще один беспилотник был уничтожен в небе над Брянской областью. В официальном заявлении министерства обороны подчеркнули, что все аппараты были нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны.

    В сообщении Минобороны отмечается: «19 января в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Брянской области». Других подробностей о последствиях происшествия или возможных разрушениях пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили 92 беспилотника ВСУ над шестью регионами России за ночь. Системы противовоздушной обороны России за 11 часов уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами страны. Семь беспилотников были уничтожены над Северной Осетией средствами ПВО.

    Комментарии (0)
    19 января 2026, 22:35 • Новости дня
    Балицкий заявил о запуске отопления в Бердянске в ближайшие часы

    Tекст: Вера Басилая

    В двух районах Бердянска стартовали работы по запуску отопления, а горячая вода уже поступает во внутридомовые сети города, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    В Запорожской области без электроснабжения остаются 31 населенный пункт, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

    По словам губернатора, аварийные бригады продолжают восстановительные работы на объектах энергетики и коммунального хозяйства.

    В Бердянске начат запуск системы теплоснабжения, проводится гидравлическое испытание теплосетевого хозяйства в двух районах города. В настоящее время подача горячей воды осуществляется во внутридомовые сети, процесс происходит в штатном режиме.

    В сообщении отмечается, что выход теплоснабжения на полную мощность зависит от восстановления стабильного электроснабжения. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме для обеспечения безопасного запуска отопления. По прогнозам, отопление будет подано в течение ближайших двух часов.

    Балицкий заявил, что порядка 213 тыс. абонентов и 386 населенных пунктов в регионе остаются без электроснабжения из-за атаки со стороны ВСУ.

    В Бердянске из-за отключения света остались без отопления 280 домов. Почти 37 тыс. абонентов в Запорожской области оказались без электроснабжения.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 08:44 • Новости дня
    Херсонский депутат Черний: ВС России могут зайти в тыл ВСУ у Орехова

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установление контроля над Павловкой в Запорожской области открывает российским военным путь в тыл украинским силам у Орехова, заявил депутат Херсонской облдумы Игорь Черний.

    Освобождение Павловки позволит расширить плацдарм Степногорск – Каменское – Павловка и преодолеть высоты, указал Черний ТАСС.

    Российские военные после этого смогут выйти к Малокатериновке, Кушугуму, Балабино и к самому городу Запорожье.

    Кроме того, российская армия может зайти в тыловую зону Орехова, где предстоят серьезные бои, указал парламентарий.

    Напомним, ВС России освободили населенный пункт Новопавловка в ДНР и установили контроль над Павловкой в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 08:17 • Новости дня
    Рогов сообщил о гибели штурмовой группы ВСУ под Приморским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в районе села Приморское Запорожской области, отрезав им путь отступления, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, командование ВСУ лишило штурмовую группу возможности отступить в районе села Приморское Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, «командование ВСУ в очередной раз показало циничное отношение к своим военнослужащим.

    Они отправили штурмовую группу в направлении Приморского, а затем за их спинами подорвали мост через реку Конка, отрезав путь отступления». Он отметил, что после этого штурмовые подразделения оказались фактически обречены.

    Рогов также пояснил, что у бойцов, оказавшихся в окружении, не было шансов выжить и эвакуировать раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области.

    Украинские военные покинули Ровнополье в этом регионе.

     Главнокомандующий вооруженными силами Украины заявил об ухудшении ситуации на Запорожском направлении.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 06:40 • Новости дня
    Пленные ВСУ рассказали «Северянам», как без ротации держали позиции с погибшими

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Харьковском направлении в ходе продвижения в Волчанских Хуторах взяли в плен двух военнослужащих 157 омбр ВСУ, которые пребывали на позициях без ротации более месяца.

    «Оба пленных больше месяца находились на позициях без ротации вместе с двухсотыми сослуживцами. По их словам, командование отказывало в эвакуации раненых, в результате чего люди мучительно умирали прямо на позициях», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    На участке фронта Меловое-Хатнее российские военные ударами «Солнцепеков» уничтожили позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки. Штурм-группы продвинулись по лесополосам на пяти участках на 650 м.

    «Противник для сдерживания нашего наступления продолжает активно задействовать ударные БПЛА R-18 «Вампир» («Баба Яга»). За последние трое суток сбито более 50 беспилотников этого типа», – рассказали они.

    На Сумском направлении коплексным огнем в населенном пункте Стецковка уничтожен командный пункт 2-й погранзаставы 15 мобильного пого «Стальная граница» ГПСУ – есть потери среди офицерского состава.

    Группы «Северян» продвинулись на шести участках, на трех в Краснопольском и на трех в Глуховском районах. Общее продвижение составило до 650 м. На Тёткинском и Глушковском участках фронта российская авиация уничтожила позиции 103 обр ТРО в районе Рогозного.

    «За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 110 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, здание ТЦК было уничтожено авиаударом в Сумской области. «Северяне» рассказали, как сорвали ВСУ эвакуацию Himars в Черниговской области.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:16 • Новости дня
    Кимаковский: ВСУ заминировали женский монастырь и два храма

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики установили мины в Свято-Иоанно-Богословском женском монастыре и двух храмах в Терноватом в Запорожской области, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ хотят подорвать эти святыни и обвинить в этом российских военных, сказал Кимаковский, передает ТАСС.

    Ранее Кимаковский сообщал, что освобождение Новопавловки позволило ВС России усилить охват Константиновки и сократить расстояние до Дружковки.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Астрахани

    Росавиация ввела ограничения на прием и вылет рейсов в аэропорту Астрахани

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Нариманово в Астрахани временно ограничили прием и отправку рейсов из-за мер по обеспечению безопасности полетов.

    В аэропорту Астрахани (Нариманово) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, передает Telegram-канал.

    Решение принято для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации. Какие именно рейсы затронуты и сроки действия ограничений пока не сообщаются.

    Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

    Ранее во вторник в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    В тот же день Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Курумоч в Самаре.

    Росавиация также устанавливала временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Ярославля.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 09:30 • Новости дня
    В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Волгограда

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Волгограда временно ограничили прием и отправку самолетов в связи с мерами по обеспечению безопасности полетов.

    В аэропорту Волгограда (Гумрак) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

    По информации официального представителя ведомства Артема Кореняко, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Причины и сроки действия ограничений не уточняются. В Росавиации подчеркивают, что ситуация находится под контролем, и все решения принимаются в соответствии с требованиями безопасности. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов.

    Ранее во вторник Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Курумоч в Самаре.

    Росавиация также устанавливала временные ограничения на полеты в аэропортах Пензы и Ярославля.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:12 • Новости дня
    FPV-дроны поразили штабы и РЛС ВСУ в тылу Украины

    Минобороны: FPV-дроны поразили штабы и РЛС ВСУ в тылу противника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции, применяя FPV-дроны в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны.

    Операторы центра «Рубикон» поразили командно-штабные машины и радиолокационные станции Вооружённых сил Украины в тыловых районах Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, сообщает ТАСС. Об этом проинформировали в Министерстве обороны.

    В военном ведомстве уточнили: «Расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» были поражены радиолокационные станции и командно-штабные машины противника в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях».

    Представители Минобороны также добавили, что был уничтожен самоходный зенитный ракетный комплекс «Бук» Вооружённых сил Украины. По их данным, комплекс двигался для смены огневой позиции вблизи населенного пункта Кардаши Днепропетровской области.

    Операция осуществлялась с применением FPV-дронов, что позволило зафиксировать уничтожение целей объективными средствами контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ.

    А накануне российские военные также поразили объекты энергетики, используемые ВСУ. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 17:38 • Новости дня
    За семь часов над четырьмя регионами России сбито 23 дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За семь часов во вторник средства ПВО ликвидировали 23 беспилотника самолетного типа в разных регионах России, среди них большинство над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

    20 января в период с 9.00 до 16.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

    По информации ведомства, 16 дронов были уничтожены над Белгородской областью, пять – над Астраханской областью. Еще по одному аппарату сбили над Брянской и Курской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ночь с понедельника на вторник российские военные уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа. А вечером 19 января за четыре часа российские военные сбили четыре украинских дрона у Белгорода и Брянска.


    Комментарии (0)
    Главное
    Зеленский выразил сомнения в участии Украины в «Совете мира» из-за России
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией
    Отменены торги по продаже аэропорта Домодедово
    Страны G7 перевели Киеву 35 млрд евро из нового кредита
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Жену пловца Свечникова вызвали на опознание найденного в Босфоре тела
    Чубайс покинул пост главы Фонда Гайдара

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Выход из СНГ больно ударит по Молдавии

    Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ. Как отметили в Кремле, решение не стало неожиданностью, поскольку участие республики в работе содружества на протяжении длительного времени было заморожено. По оценкам экспертов, полный разрыв Кишинева с организацией ударит по молдавским производителям и рядовым гражданам страны. Почему Майя Санду решила пожертвовать благополучием собственного населения? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации