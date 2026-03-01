  • Новость часаВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В чем ошибка США при убийстве Хаменеи
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Скорбящие по Хаменеи иранцы направились к центру Тегерана
    Иран подтвердил гибель главы генштаба и министра обороны
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    9 комментариев
    1 марта 2026, 12:20 • Новости дня

    ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА и живую силу противника у Муромского водохранилища в Харьковской области, об этом сообщили в самой группировке.

    Бойцы обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника в лесном массиве, предотвратив атаку на штурмовые группы, говорится в канале «Северный ветер» в Max.

    Разведка вскрыла перемещение украинских операторов БПЛА в лесу у Муромского водохранилища в Харьковской области. Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по выявленным координатам.

    В результате точного удара были полностью уничтожены пункт управления и живая сила противника. Вражеские расчеты дронов намеревались остановить продвижение российских штурмовиков в районе села Нескучное, но согласованные действия военнослужащих России не оставили им шансов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Северян» ранее сорвали попытки противника укрепить оборону в районе села Нескучное. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку хранения ударных беспилотников ВСУ.

    28 февраля 2026, 20:11 • Новости дня
    Бригада ВСУ у Андреевки фактически утратила боеспособность

    Бригада ВСУ понесла большие потери под Андреевкой и утратила боеспособность

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада на Украине потеряла боеспособность после серьезных потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    Из-за значительных потерь в районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ практически утратила боеспособность, передает ТАСС.

    Собеседники агентства отмечают, что в подразделениях бригады массово публикуются некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона. По их словам, именно в январе текущего года 158-я бригада понесла значительные потери в этом районе.

    Ранее силовые структуры также сообщали, что в начале января военнослужащие этой бригады в районе Андреевки отказывались выполнять приказы командования из-за отсутствия ротации. На данный момент бригада практически перестала существовать как эффективная боевая единица.

    Бойцы подразделения «Север» уничтожили штурмовой полк ВСУ, состоявший из дезертиров и мобилизованных, в районе Андреевки.

    Комментарии (5)
    1 марта 2026, 07:57 • Новости дня
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, ответственный за удары по инфраструктуре Белгорода, скрылся на западе Украины, сообщили представители российских силовых структур.

    «Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым», – сообщил источник РИА «Новости».

    После совершения нападения Попов скрылся в городе Дрогобыч Львовской области. По данным силовых структур, он попытался избежать ответственности за совершенное военное преступление.

    В период с 26 по 27 февраля атакам ВСУ подверглись 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 беспилотников, из которых 68 были перехвачены. В результате обстрелов пострадали три мирных жителя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова выразила удивление по поводу сочувствия мировой общественности японской обезьянке при игнорировании страданий детей от действий киевского режима. Дипломат озвучила статистику жертв среди несовершеннолетних с 2014 года. Она также назвала убийства детей и стариков обыденным делом для Киева.

    В Москве представили доклад о преступлениях Киева против пожилых людей.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    Киевские власти «утвердили» новые названия районов городов Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское руководство утвердило список новых названий для административных единиц в Донецке, Луганске и Макеевке.

    Соответствующее решение касается территорий, фактически неподконтрольных украинской стороне, сообщает RT. Информация о смене топонимов распространяется со ссылкой на украинского активиста Павла Островского.

    В Донецке Буденновский район теперь предлагают называть Богодуховским, а Ворошиловский – Юзовским. Калининский район киевские чиновники обозначили как Калиновский, Кировский стал Рутченковским, Куйбышевский – Смолянским. Ленинский, Петровский и Пролетарский районы получили названия Александровский, Вознесенский и Чумаковский.

    Изменения затронули и Луганск, где Артемовский район переименован в Вильховский, Октябрьский – в Вергунский, а Ленинский – в Шевченковский. В Макеевке Кировский район стал Грузским, Советский – Ханжонковским, Червоногвардейский – Берестовским, а в Горловке Калининский теперь именуется Киндратовским.

    Ранее украинский парламент одобрил постановления о переименовании 328 населенных пунктов.

    Власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.

    Российское военно-историческое общество предложило использовать исключительно исторические географические названия.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Британский наемник ВСУ пообещал расстреливать людей в грязных туалетах

    Осужденный в России наемник из Израиля угрожал убийством пользователю X

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданин Британии и Израиля, заочно приговоренный к колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    Арье Бен-Йегуда, имеющий гражданство Израиля и подданство Британии, в 2023 году угрожал убийством одному из пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечает РИА «Новости».

    Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил боевика к 14 годам колонии строгого режима за наемничество.

    В одной из публикаций преступник детально описал свои намерения в отношении оппонента. «Я бы поставил его к стене заброшенного грязного туалета, выстрелил ему в живот и оставил истекать кровью в грязи», – говорится в посте.

    Позже наемник выложил видеозапись, на которой боевик ВСУ расстреливает безоружного человека, спрятавшегося в уличном туалете. Примечательно, что на кадрах отсутствуют водяные знаки, которые были на аналогичном ролике в интернете, что может указывать на наличие у Йегуды оригинала записи.

    Согласно материалам дела, иностранец прибыл на Украину через Польшу весной 2022 года и вступил в «Интернациональный легион». До лета 2024 года он участвовал в боевых действиях в Донбассе, получив за это вознаграждение свыше 2,2 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР заочно приговорил израильского наемника Дениса Десятника к десяти годам лишения свободы.

    Мосгорсуд назначил подданному Великобритании Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Позднее судебная инстанция в Донецке вынесла приговор колумбийцу Бланко Лопесу Оскару Маурисио в виде 19 лет тюрьмы.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 15:49 • Новости дня
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    @ National Missile Defense image/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что может отразиться на конфликте на Украине, сообщает Financial Times.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке ракет для систем ПВО THAAD, что негативно скажется на ситуации на Украине. В материале Financial Times отмечается, что американские военные допускают вероятность того, что ответный удар Ирана приведёт к ослаблению поставок этих жизненно важных боеприпасов, передает РИА «Новости»

    По данным издания, пока восполнять запасы ракет THAAD будет сложно, а это напрямую влияет на возможности США поддерживать конфликт на Украине. В прошлом году для защиты Израиля было израсходовано до 150 ракет THAAD, а с начала эксплуатации системы в 2010 году заказано менее 650 экземпляров.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    33 комментария

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 21:42 • Новости дня
    Жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнародованные данные о колоссальных заработках работников прокуратуры спровоцировали рост протестных настроений в Сумах, сообщили в российских силовых структурах.

    Публикация сведений о высоких доходах сотрудников прокуратуры Сумской области привела к усилению антиправительственных настроений среди местных жителей. По словам источника агентства, основными причинами недовольства стали произвол украинских националистов, отсутствие средств ПВО и свежая информация в СМИ о доходах прокуроров, передает ТАСС.

    Он уточнил, что зарплаты прокуроров в Сумах начинаются от полутора миллионов гривен в месяц, а имущество чиновники оформляют на родственников. «Обычные люди возмущены тем, что прокуроры требуют огромные взятки за решение вопросов с властями, в том числе касающихся захоронения уничтоженных солдат ВСУ», – заявил собеседник агентства.

    Напомним, СБУ засекретила техническое задание и проект госконтракта на строительство оборонных укреплений, что препятствует проверке расходования бюджетных средств аудиторами.

    Ранее сообщалось, что украинские власти присваивали деньги на строительство оборонительной линии на Сумском направлении.

    Командование ВСУ в регионе перестало выдавать родственникам тела погибших солдат.

    Волонтеры сравнили похищенные коррупционерами средства с годовым бюджетом одной бригады.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 17:19 • Новости дня
    ВС России пресекли переправку дронов ВСУ «Баба-яга» через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска сбивают тяжелые беспилотники ВСУ типа «Баба-яга» над Днепром, заявил оператор БПЛА с позывным Моряк.

    Операторы беспилотных систем 49-й общевойсковой армии сбивают тяжелые дроны типа «Баба-яга», которыми пользуются Вооруженные силы Украины, над руслом Днепра, не позволяя им достигнуть левого берега Херсонской области, передает ТАСС.

    Оператор БПЛА с позывным Моряк подчеркнул, что для уничтожения таких дронов российским военным достаточно одного FPV-дрона.

    По его словам, дальность полета дрона «Баба-яга» превышает 40 км, что представляет опасность, если такие аппараты смогут пересечь реку и добраться до российских позиций. Российские бойцы стремятся своевременно обнаруживать и уничтожать эти беспилотники, чтобы предотвратить возможные атаки.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 12:59 • Новости дня
    Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Горькое в Запорожской области, а «Север» взял под контроль Нескучное в Харьковской области.

    Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии около Лесного, Копани, Самойловки, Барвиновки, Комсомольского Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом ВСУ потеряли до 330 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада боеприпасов и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» освободили Нескучное в Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ возле Верхней Писаревки, Подсреднего и Печенегов Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Бездриком, Кондратовка и Мирополье Сумской области.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, артиллерийское орудие и две станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Ковшаровки, Новоосиново, Пристена Харьковской области и Щурово Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, пять бронемашин и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Константиновки, Калеников, Рай-Александровки и Кривой Луки ДНР.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ. Уничтожены два склада с боеприпасами и три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Торецкого, Новопавловки, Светлого, Святогоровки, Гришино ДНР и Подгавриловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 400 военнослужащих, танк, 14 бронемашин, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    Напомним, накануне российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго»

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за последние сутки сбиты крылатая ракета большой дальности «Фламинго», восемь управляемых авиабомб, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, и 315 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 118 121 беспилотник, 651 ЗРК, 27 942 танка и другие бронемашины, 1 675 боевых машин РСЗО, 33 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 461 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Ранее войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 05:15 • Новости дня
    Стали известны самые щедрые западные спонсоры Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    За последние четыре года крупнейшими донорами украинского бюджета стали страны ЕС, США и Международный валютный фонд, предоставившие десятки миллиардов долларов поддержки.

    Общий объем финансирования бюджета Украины западными странами и институтами за последние четыре года составил 171,4 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» по данным украинского Минфина.

    Основная часть помощи выдавалась странами ЕС, которые с февраля 2022 года по февраль 2026 года направили в Киев 88,9 млрд долларов, включая 56,9 млрд долларов прямого финансирования и около 32 млрд долларов в виде кредитов за счет доходов от замороженных российских активов.

    США за этот период выделили 30,2 млрд долларов в виде прямой поддержки украинского бюджета и еще 1 млрд долларов предоставили в форме кредита под доходы от российских активов.

    Международный валютный фонд занял третью позицию среди доноров с суммой 13,4 млрд долларов.

    Япония оказала совокупную помощь на 12 млрд долларов, а Канада направила 9 млрд долларов на поддержку бюджета Украины. Кроме того, Всемирный банк и Британия предоставили по 6 млрд долларов каждая.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экономист Иван Лизан отметил, что просрочка Украиной платежа МВФ не повлечет для страны серьезных последствий из-за политической поддержки со стороны Запада. Страны НАТО потратили 126 млрд евро на помощь Украине. При этом в Министерстве социальной политики Украины исчезли 500 тыс. долларов Всемирного банка.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 13:46 • Новости дня
    Politico сообщило о провале поставок ПВО Украине Западом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL, пишет Politico.

    Запад не справился с обеспечением Украины системами ПВО по программе PURL, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Politico. В материале говорится: «Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне».

    По данным издания, даже несмотря на закупки вооружений из американских запасов для передачи Киеву, ситуация осложняется нехваткой ресурсов в западном военно-промышленном комплексе и длительным циклом поставок из США. Основная проблема связана с ракетами для комплексов ПВО Patriot, которые Европа пытается приобрести для Украины.

    Один из помощников американского конгрессмена на условиях анонимности заявил: «Это беда для всех, она не сулит ничего хорошего. В том смысле, что мы не сможем это сделать. Нам нужно проснуться». Автор статьи отмечает, что сами комплексы Patriot получить крайне сложно из-за их нехватки даже у США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Финляндии направило Киеву 30-й пакет военной помощи. Страны НАТО усилили давление на союзников, требуя увеличить поставки оружия США на Украину. Германия выделила 500 млн долларов на закупку американского вооружения для Киева.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Захарова в эскалации на Ближнем Востоке увидела аналогию с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Переговоры США с Ираном по ядерному досье похожи на прикрытие для подготовки атаки на Тегеран, подобно тому, как Киев демонстрировал заинтересованность в переговорах с Россией ради отсрочки на фронте, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «[Киев] истерил просто адски, что нужно ставить на паузу в ведении боевых действий, требовал для себя выгодных позиций, прикрывался переговорным процессом, а на самом деле задача была иная. И вот еще раз со всеми нюансами, но по сути та же тактика ведения переговоров для прикрытия, как многие сегодня отмечали», – сказала дипломат в эфире «Россия 1».

    Захарова отметила, что Запад привычно не замечает данных о количестве погибших детей в результате ударов США и Израиля по иранским социальным объектам.

    «На сегодняшний момент они не заметили. Об убитых детях по-настоящему, не придумано, не мифологизировано, а по-настоящему расстрелянных, разбомбленных, уничтоженных школах, спортивных и социальных объектах. Нет они это не заметили. Это намеренная тактика», – заявила она.

    В ночь на субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран ударил ракетами по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    Марочко рассказал, к чему ведет освобождение Краснознаменки

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение Краснознаменки (украинское название Беляковка) в Днепропетровской области открывает возможности для формирования буферной зоны на границе с ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить: наши бойцы, освободив Краснознаменку, преодолели водную преграду и сейчас могут накапливать силы и средства для того, чтобы сформировать буферную зону на стыке Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью», – заявил он ТАСС.

    Российские войска 27 февраля освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бойцы ВС России освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях. Кроме того, российские войска освободили  Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю.

    Комментарии (0)
    1 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта для ВС России за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Наиболее результативные наступательные действия российской армии за неделю отмечены в районе стыка ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, именно в этом районе было уничтожено наибольшее количество военной техники украинских боевиков, а также был занят ряд населенных пунктов и расширена зона контроля.

    Марочко отметил, что эти успехи связаны с действиями группировок «Центр» и «Восток».

     «Самым успешным участком фронта за истекшую неделю у армии России по-прежнему остается стык ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей», –  заявил он ТАСС.

    Особое внимание эксперт уделил гуляйпольскому направлению, где российские подразделения заняли значительную территорию и продолжают продвижение на запад.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области. Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    Кроме того, российские войска освободили Графское в Харьковской области. До этого они освободили Риздвянку в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 16:49 • Новости дня
    Орбан заявил о намерении прорвать нефтяную блокаду «Дружбы»

    Орбан заявил о намерении Венгрии добиться транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Владимира Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Венгрия не намерена уступать давлению Владимира Зеленского и продолжит требовать возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает РИА «Новости». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

    Орбан также отметил, что рассматривает возможность перекрытия подачи электроэнергии на Украину, если ситуация не изменится. По мнению венгерского премьера, Будапешт не поддастся шантажу со стороны Киева.

    Ранее Виктор Орбан заявил, что слова Владимира Зеленского о поломке нефтепровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказал Орбану и Фицо в проведении инспекции на нефтепроводе.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    Главное
    КСИР объявил об отмщении за смерть аятоллы Хаменеи
    Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
    «Нафтогаз»: Газовый объект поврежден в Харьковской области
    Представители Ирана и США обменялись колкостями на заседании СБ ООН
    Причастный к обстрелу Белгорода комбриг ВСУ бежал и скрылся подо Львовом
    ФСБ задержала второго главаря экстремистов «Махонинские» под Челябинском
    «Мисс Россия 2022» в Дубае призналась в «небольшой панике»

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации