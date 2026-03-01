Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.5 комментариев
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом
Группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА и живую силу противника у Муромского водохранилища в Харьковской области, об этом сообщили в самой группировке.
Бойцы обнаружили и уничтожили замаскированный пункт управления беспилотниками противника в лесном массиве, предотвратив атаку на штурмовые группы, говорится в канале «Северный ветер» в Max.
Разведка вскрыла перемещение украинских операторов БПЛА в лесу у Муромского водохранилища в Харьковской области. Бойцы оперативно нанесли огневое поражение по выявленным координатам.
В результате точного удара были полностью уничтожены пункт управления и живая сила противника. Вражеские расчеты дронов намеревались остановить продвижение российских штурмовиков в районе села Нескучное, но согласованные действия военнослужащих России не оставили им шансов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые группы «Северян» ранее сорвали попытки противника укрепить оборону в районе села Нескучное. Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил площадку хранения ударных беспилотников ВСУ.