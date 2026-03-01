ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

Бригада ВСУ у Андреевки фактически утратила боеспособность

Бригада ВСУ понесла большие потери под Андреевкой и утратила боеспособность

Tекст: Вера Басилая

Из-за значительных потерь в районе Андреевки Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ практически утратила боеспособность, передает ТАСС.

Собеседники агентства отмечают, что в подразделениях бригады массово публикуются некрологи и объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих 5-й роты 2-го механизированного батальона. По их словам, именно в январе текущего года 158-я бригада понесла значительные потери в этом районе.

Ранее силовые структуры также сообщали, что в начале января военнослужащие этой бригады в районе Андреевки отказывались выполнять приказы командования из-за отсутствия ротации. На данный момент бригада практически перестала существовать как эффективная боевая единица.

Бойцы подразделения «Север» уничтожили штурмовой полк ВСУ, состоявший из дезертиров и мобилизованных, в районе Андреевки.