Путин подписал закон о квоте в вузах для детей участников боевых действий в России

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет детям участников боевых действий на территории страны право на бесплатное обучение в вузах. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон дополняет действующее законодательство и вводит отдельную квоту на бюджетные места для этой категории поступающих.

Теперь дети родителей, которые участвовали в боевых действиях на территории России по решению органов власти, смогут претендовать на прием на программы бакалавриата и специалитета на бесплатной основе. Также аналогичная квота распространяется на подготовительные отделения федеральных государственных вузов.

Ранее такие льготы предоставлялись только детям военнослужащих и сотрудников федеральных ведомств, которые принимали участие в боевых действиях за пределами России. Новый закон устраняет это ограничение и расширяет список льготников. Инициаторами документа выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет детям военнослужащих и сотрудников ведомств с военной службой право на льготный прием в российские вузы.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил необходимость предоставлять участникам спецоперации социальные услуги без бюрократии и поручил главе Соцфонда усилить личный контроль.

