Отношение к фигуре Сталина должно определяться не желанием «чтобы врагов корежило», а тем, чего мы, собственно, хотим – какого будущего мы желаем для себя, своих детей и внуков, нашей страны в целом.41 комментарий
В Совфеде одобрили закон о льготном приеме в вузы детей военных
Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий детям военнослужащих и сотрудников ведомств с военной службой право на льготный прием в российские вузы.
Новые нормы касаются также детей сотрудников органов внутренних дел, ФСИН и других структур, если их родители принимали участие в боевых действиях на территории России, передает РИА «Новости».
Закон предусматривает право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты при прохождении вступительных испытаний. Кроме того, дети военных смогут поступать на подготовительные отделения вузов также на бюджетной основе.
Детям военнослужащих, погибших или получивших увечья в ходе исполнения обязанностей на СВО, а также удостоенным звания Героя России или награжденным тремя Орденами Мужества, разрешено поступать по отдельной квоте без вступительных испытаний, за исключением творческих и профессиональных специальностей.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин отметил необходимость предоставлять участникам спецоперации социальные услуги без бюрократии и поручил главе Соцфонда усилить личный контроль.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.