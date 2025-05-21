В Совфеде одобрили закон о льготном приеме в вузы детей военных

Tекст: Дарья Григоренко

Новые нормы касаются также детей сотрудников органов внутренних дел, ФСИН и других структур, если их родители принимали участие в боевых действиях на территории России, передает РИА «Новости».

Закон предусматривает право на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в рамках отдельной квоты при прохождении вступительных испытаний. Кроме того, дети военных смогут поступать на подготовительные отделения вузов также на бюджетной основе.

Детям военнослужащих, погибших или получивших увечья в ходе исполнения обязанностей на СВО, а также удостоенным звания Героя России или награжденным тремя Орденами Мужества, разрешено поступать по отдельной квоте без вступительных испытаний, за исключением творческих и профессиональных специальностей.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин отметил необходимость предоставлять участникам спецоперации социальные услуги без бюрократии и поручил главе Соцфонда усилить личный контроль.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.