Военэксперт Марочко раскрыл стратегию ВСУ после потери села Диброва в ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«К сожалению, противник в Красном Лимане еще продолжает оказывать ожесточенное сопротивление. Украинское командование не жалеет сил и средств. Естественно, они перебрасывают дополнительное вооружение и военную технику в данный район», – сообщил он ТАСС.

Ранее силовые структуры ЛНР отмечали, что освобождение Диброва позволяет российским войскам сформировать южный фланг вокруг Красного Лимана и усилить его охват.

Марочко отметил, что наращивание группировки вооруженных формирований Украины в Красном Лимане с точки зрения военной целесообразности не имеет никакого значения.

«Наши военнослужащие взяли стратегическую инициативу в свои руки, и, естественно, те силы и средства, которые поступают со стороны противника, уничтожаются буквально в кратчайшие сроки», – сказал он.

В Министерстве обороны России сообщили об освобождении населенного пункта Диброва в ДНР 10 апреля.

