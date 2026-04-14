Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.4 комментария
В Совбезе сообщили об устойчивой работе системы госуправления Ирана
Система государственного и военного управления в Иране продолжает работать стабильно, несмотря на ожидания США и Израиля, отмечает аппарат Совета безопасности России.
В Совете безопасности России заявили: «В настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны. Система государственного и военного управления функционирует устойчиво». Также в комментарии отмечается, что прогнозы Вашингтона и Тель-Авива о возможных беспорядках не оправдались, передает ТАСС.
Ранее Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о сохранении конфликтного потенциала на Ближнем Востоке.