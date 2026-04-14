Трамп заявил о новых переговорах с Ираном в Пакистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий этап переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться уже в ближайшие два дня.
По словам американского лидера, Пакистан рассматривается как возможная площадка для будущих консультаций, передает РИА «Новости».
«Вам действительно стоит остаться там (в Пакистане), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы склонны отправиться туда... Скорее всего, мы вернемся туда. Зачем нам ехать в какую-то страну, которая не имеет к этому никакого отношения?» – сказал он газете New York Post.
Ранее Пакистан предложил провести второй раунд переговоров США и Ирану в Исламабаде.
Напомним, иранская и американская делегации провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса. Глава МИД Ирана обвинил США в провале переговоров.