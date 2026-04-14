Мария Ситтель: Вопросы семьи и демографии – мои приоритеты работы в Общественной палате
В России много женщин, ежедневно работающих на благо общества, но остающихся незаметными. Работа в Общественной палате поможет придать их деятельности большую публичность и поддержку. Также важно слышать запросы людей из всех регионов России и быстро на них реагировать, поделилась с газетой ВЗГЛЯД своими планами на работу в качестве члена Общественной палаты телеведущая, глава Союза женщин России Мария Ситтель. Во вторник президент Владимир Путин утвердил по своей квоте 40 членов нового, IX состава ОП России.
«У Союза женщин России 89 региональных отделений. В каждом – свой актив. Это женщины с уверенной жизненной позицией, которые передают с мест важную информацию о том, какую адресную помощь матерям и детям необходимо предоставить со стороны государства. И теперь, став членом Общественной палаты, я смогу напрямую использовать эту обратную связь», – подчеркивает телеведущая, глава Союза женщин России Мария Ситтель.
По словам собеседницы, в ОП она намерена сконцентрироваться на вопросах семьи, демографии и поддержки женщин – темах, которые близки ей лично и критически важны для стабильности государства.
Кроме того, Ситтель хочет «вытащить из тени активистов». «В своей работе я часто встречаю девушек, которые много трудятся на благо других. У нас вообще много активистов, остающихся, как правило, в тени. Хочется изменить подобное положение дел. Членство в Общественной палате, надеюсь, подарит мне эту возможность», – заключила она.
При этом телеведущая намерена не замыкаться на женской повестке: «Ограничиваться этим направлением было бы неправильно. Важно уметь слушать граждан и своевременно отвечать на их запросы. Необходима адресная, целевая работа на всей территории – от Калининграда до Владивостока».
«В целом же, стать членом Общественной палаты для меня – огромная честь. Надеюсь, что мне поможет 30-летний опыт работы в медиа и деятельность на посту главы Союза женщин России, которая позволила осознать всю важность взаимодействия с обществом», – сказала Ситтель в завершение.
Во вторник Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по квоте главы государства. Предыдущее обновление персонального состава ОП происходило в апреле 2023 года. В целом Общественная палата насчитывает 172 представителя от регионов и общественных объединений.
В течение 30 дней отобранные кандидаты должны дать письменный ответ о своем согласии или несогласии войти в данный орган. На Общественную палату законом возлагаются задачи по защите прав и свобод граждан РФ, общественная экспертиза законопроектов, развитие гражданского общества и осуществление общественного контроля за деятельностью органов власти.