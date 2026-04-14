Мария Ситтель: Вопросы семьи и демографии – мои приоритеты работы в Общественной палате

Tекст: Олег Исайченко

«У Союза женщин России 89 региональных отделений. В каждом – свой актив. Это женщины с уверенной жизненной позицией, которые передают с мест важную информацию о том, какую адресную помощь матерям и детям необходимо предоставить со стороны государства. И теперь, став членом Общественной палаты, я смогу напрямую использовать эту обратную связь», – подчеркивает телеведущая, глава Союза женщин России Мария Ситтель.

По словам собеседницы, в ОП она намерена сконцентрироваться на вопросах семьи, демографии и поддержки женщин – темах, которые близки ей лично и критически важны для стабильности государства.

Кроме того, Ситтель хочет «вытащить из тени активистов». «В своей работе я часто встречаю девушек, которые много трудятся на благо других. У нас вообще много активистов, остающихся, как правило, в тени. Хочется изменить подобное положение дел. Членство в Общественной палате, надеюсь, подарит мне эту возможность», – заключила она.

При этом телеведущая намерена не замыкаться на женской повестке: «Ограничиваться этим направлением было бы неправильно. Важно уметь слушать граждан и своевременно отвечать на их запросы. Необходима адресная, целевая работа на всей территории – от Калининграда до Владивостока».

«В целом же, стать членом Общественной палаты для меня – огромная честь. Надеюсь, что мне поможет 30-летний опыт работы в медиа и деятельность на посту главы Союза женщин России, которая позволила осознать всю важность взаимодействия с обществом», – сказала Ситтель в завершение.

Во вторник Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты РФ по квоте главы государства. Предыдущее обновление персонального состава ОП происходило в апреле 2023 года. В целом Общественная палата насчитывает 172 представителя от регионов и общественных объединений.

В течение 30 дней отобранные кандидаты должны дать письменный ответ о своем согласии или несогласии войти в данный орган. На Общественную палату законом возлагаются задачи по защите прав и свобод граждан РФ, общественная экспертиза законопроектов, развитие гражданского общества и осуществление общественного контроля за деятельностью органов власти.