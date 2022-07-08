Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева за нападение на ветерана в Москве

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн призвал пересмотреть приговор уроженцу Киева с гражданством России и США, который избил 84-летнего ветерана.

«У меня просто нет цензурных слов! Уроженец Украины с американским паспортом, жестоко избивший в Москве 84-летнего ветерана Вооруженных сил за поддержку СВО, осужден… к 1,5 годам ограничения свободы», – заявил Хинштейн в Telegram.

Как заявил Хинштейн, «в наказание за переломы, сотрясение мозга и множество гематом у старика – он всего-навсего не сможет посещать рестораны и массовые мероприятия». При этом случай получил «массовую огласку», были «сюжеты на центральных ТВ-каналах».

Хинштейн пояснил, что СО ОМВД «Свиблово» «почему-то квалифицировало действия» нападавшего «по самому мягкому составу (ч.1 ст. 112 УК), а прокуратура – ничего противозаконного в том не увидела». По мнению депутата, речь дорлжна идти о «п. «е» ч. 2», то есть «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Хинштейн намерен «обращаться в прокуратуру и добиваться пересмотра дела», поскольку «вынесенный приговор – просто бессовестное издевательство над здравым смыслом». «А избитому ветерану – шлю лучи поддержки и желаю здоровья и мужества!» – говорится в сообщении.

Конфликт двух мужчин произошел 5 марта, но ветеран до сих пор не восстановился. Пенсионер, у которого есть воинское звание подполковника, поспорил о спецоперации с 57-летним соседом, имеющим двойное гражданство (России и США). В ходе беседы украинец избил пожилого человека до потери сознания. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако вскоре нападавшему смягчили статью на причинение вреда здоровью средней тяжести, пишет Life.