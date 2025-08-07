Агент СБУ осужден за подготовку покушения на командующего Дальней авиацией РФ

Агент СБУ Кучер осужден в России за подготовку теракта в Москве

Tекст: Антон Антонов

Кучер признан виновным в участии в террористическом сообществе, приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывчатки, передает ТАСС.

Сам 41-летний безработный украинец вину не признал. Он заявляет, что «намерения совершить теракт на территории Москвы не имел, в договоренность ни с кем не вступал, взрывчатые вещества не перевозил».

Срок наказания составил 20 лет лишения свободы, из которых первые пять лет Кучер проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 700 тыс. рублей.

По материалам дела, в начале осени 2023 года Кучер согласился на предложение представителя украинских спецслужб совершить теракт в Москве при помощи взрывчатки против командующего на тот момент Дальней авиацией ВКС России.

Решение суда в силу пока не вступило, защита осужденного собирается обжаловать приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, две жительницы Севастополя получили по 12 лет заключения за передачу снимков российских военных объектов украинской разведке осенью 2023 года. В Керчи сотрудники ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в сборе информации об объектах ПВО и военных частях для украинской разведки.