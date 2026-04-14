Спасатели вышли на уборку нефтепродуктов на центральном пляже Анапы

Tекст: Катерина Туманова

«Группировка сотрудников Кубань-СПАС, ГУ МЧС России и Морспасслужбы в составе 89 человек приступила к уборке береговой полосы недалеко от центрального пляжа. Выброс нефтепродуктов был зафиксирован сегодня. Протяженность загрязнения примерно 170 метров. Работы планируют завершить в ближайшие сутки», – сказано в сообщении.

Там уточнили, что накануне в акватории было обнаружено пятно нефтепродуктов, которое могло образоваться в результате атак БПЛА киевского режима по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шторм в феврале поднял со дна Черного моря старые выбросы мазута. На побережье Анапы обнаружили более 200 погибших птиц в мазуте. Пляжи Анапы обещали открыть для отдыхающих к 1 июня.



