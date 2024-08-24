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Полиция в Германии задержала подозреваемого в атаке с ножом на фестивале
Bild: Полиция задержала в приюте для беженцев подозреваемого в атаке с ножом на фестивале в Золингене
Спецназ полиции ФРГ (SEK) провел спецоперацию в одном из приютов для беженцев в Золингене в связи с нападением неизвестного с ножом на посетителей городского фестиваля, по предварительным данным, задержан сириец, сообщила газета Bild.
Издание пишет, что в приют полицейских привела служебная собака, которая взяла след. Он находится в 300 м от места, где была совершена атака, и в 150 м от того места, где было обнаружен нож, которым были убиты и ранены люди на фестивале, передает ТАСС.
Между тем, группировка ИГИЛ* (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на фестивале в немецком Золингене, атака якобы была совершена «в отместку за мусульман в Палестине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что на фестивале в немецком городе Золинген мужчина напал с ножом на прохожих, как минимум три человека погибли, еще несколько человек тяжело ранены.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ