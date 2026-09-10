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    10 сентября 2026, 18:35 • Политика

    Рейтинг недружественных правительств. Август подостудил европейский милитаризм

    Рейтинг недружественных правительств – август 2026

    Рейтинг недружественных правительств. Август подостудил европейский милитаризм
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков
    Илья Абрамов

    Газета ВЗГЛЯД представила выпуск «Рейтинга недружественных правительств» за август. После июльского пика уровень конфронтации европейских стран с Россией заметно снизился. Эксперты связывают это с провалом летней стратегии эскалации. Усиление давления на Москву не принесло ожидаемого результата, а российские спецслужбы и армия заставили Европу взять паузу и пересмотреть дальнейшие шаги.

    В августе Европа впервые за всю историю «Рейтинга недружественных правительств» (.pdf) снизила уровень конфронтации с Россией. Среднее значение индекса упало на 8,93 пункта. Еще месяц назад ситуация выглядела противоположным образом: в июле в первую десятку впервые вошли все 27 стран Евросоюза.

    Такой контраст особенно заметен на фоне событий предыдущих месяцев. Летом европейские лидеры согласовали и поддержали 40-дневный план Владимира Зеленского по «принуждению к миру» России. Его основой должна была стать серия ударов по российской экономике и инфраструктуре – в том числе по объектам нефтеперерабатывающей промышленности и инфраструктуре маркетплейсов.

    Поначалу эта стратегия, судя по заявлениям европейских политиков, воспринималась как успешная. Президент Финляндии Александр Стубб еще в июле говорил, что Украина «лидирует на поле боя», и призывал «продолжать наращивать это давление», пишет Financial Times. Тогда же произошел всплеск задержаний судов «теневого флота», Совет Европы обвинил Москву в организации кибератак, а НАТО согласовало выделение Киеву до конца года 70 млрд евро.

    Однако ожидаемого результата 40-дневная кампания не принесла. В середине июля ФСБ сорвала реализацию операции «Паутина 2.0», а в августе ВС России перешли к масштабным ответным действиям – от ударов по различным объектам в Киеве и области до блокирования выхода Украины к морю.

    Показательно, что после очередной серии российских ударов Зеленский пожаловался на европейских союзников, находившихся в отпусках, а в его окружении – на отсутствие крупных военных поставок. В итоге август вынудил Европу сделать паузу, переосмыслить результаты летней эскалации и подготовиться к следующему витку противостояния в сентябре.

    Примечательно и то, что по итогам августа на первое место в рейтинге вышла ранее державшаяся в тени Италия, получив 80 баллов из 100. За прошедший месяц она стала единственной европейской страной, задержавшей судно, якобы принадлежащее «теневому флоту» России. Кроме того, крупнейший военно-промышленный конгломерат Италии Leonardo открыл предприятие на Украине.

    Впервые в десятку вошла и Япония, заняв последнюю строчку таблицы. Поводом для роста ее показателя стал «решительный протест» Токио в связи с поездкой Владимира Путина на Итуруп. В Москве ответили, что подобные демарши не изменят статуса Курильских островов и реалий, сложившихся по итогам Второй мировой войны.

    «В августе европейские страны, с одной стороны, выполнили базовый минимум в части санкционного давления и поставок вооружений. Но их украинские партнеры рассчитывали на роскошный максимум,

    связывая его с возможным успехом 40-дневной операции Зеленского. Но ставка не сыграла: российским спецслужбам и армии удалось сорвать ключевые элементы этой стратегии и на определенное время остудить европейский милитаризм, – сказал координатор проекта Алексей Нечаев, редактор отдела «Политика» газеты ВЗГЛЯД. – Это не означает, что Европа отказалась от прежнего курса. Но теперь ей придется учитывать новые реалии на земле: увеличившийся масштаб российских ответных ударов, серьезные разрушения украинской инфраструктуры и отсутствие ожидаемого результата летней эскалации. Все это делает дальнейшую поддержку Киева все более затратной и рискованной».

    «Поэтому главный итог августа – не просто пауза, а слом прежних расчетов европейских политиков. Они думали, что усиление давления позволит добиться от России уступок. В результате же они сами столкнулись с необходимостью выбирать: либо повышать ставки и платить за поддержку Украины еще больше, либо признавать, что эскалация не приближает заявленных целей», – акцентирует Нечаев.

    С тем, что 40-дневная авантюра Зеленского лишь ухудшила положение Украины и Европы, согласен и Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «В итоге западные страны оказались перед необходимостью пересматривать стратегию дальнейшего наращивания эскалации», – добавляет собеседник.

    По его мнению, растерянность Европы, в частности, проявилась в начале «сезона отпусков», на который совсем недавно жаловался Зеленский. «Ему вновь приходится искать оправдания перед собственным населением из-за нехватки средств ПВО, – объясняет эксперт. – Еще месяц назад украинские министры получили задачу найти необходимые для обороны боеприпасы. Сообщалось, что деньги на их закупку были найдены, однако поставки до сих пор толком не начались». По мнению Ткаченко, задержки с поставками связаны в том числе с неудовлетворенностью европейцев результатами действий ВСУ на поле боя.

    «Впрочем, европейцы настроены на «игру вдолгую». Об этом, например, свидетельствует созданная программа Readiness 2030, которая предусматривает максимальное наращивание оборонных возможностей ЕС в течение ближайших нескольких лет. Фактически Брюссель открыто заявляет о подготовке собственной инфраструктуры к длительному противостоянию с Москвой», – полагает эксперт.

    «В этих условиях создается и так называемый военный шенген, призванный сделать европейское пространство «бесшовным» для передвижения военных подразделений, а неподалеку от границ России возводятся траншеи и другая инфраструктура, военные учения также регулярно проводятся», – напоминает Ткаченко.


    При этом германский политолог Александр Рар считает, что снижение уровня эскалации в августе объясняется не только результатами летней кампании Киева, но и внутренними процессами в самой Европе. «Пока Лондон и Берлин настаивают на новых санкциях, в южной части ЕС все заметнее усталость от конфликта на Украине. Вероятно, некоторые из этих стран уже не возражают против возобновления диалога с Россией», – считает он.

    «Кроме того, приближается зима, и многие государства хотели бы вновь получать российские энергоресурсы. Не менее важно и то, что по всему Евросоюзу усиливаются правые силы, выступающие против дальнейшей конфронтации с Москвой», – перечисляет эксперт. По его словам, дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от ноябрьских выборов в американский Конгресс.

    «Если республиканцы проиграют, демократы могут сблизиться с проукраинскими силами в Европе, что позволит увеличить военную поддержку Киева. В таком случае, допускаю, США и ЕС могут расширить санкции и ограничения уже в отношении стран – партнеров Москвы», – заключил Рар.

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