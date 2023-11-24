Создание «военного Шенгена» столкнулось с политической проблемой

Эксперты оценили вероятность создания «военного Шенгена» в странах НАТО

Tекст: Илья Абрамов

Накануне глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО (JSEC) Александер Зольфранк заявил Reuters, что военным альянса нужно дать возможность свободно перемещаться по странам блока на случай военного конфликта с Россией. По его мнению, сейчас это затруднено из-за бюрократических проволочек.

Он предложил создать «военный Шенген» – зону свободного передвижения для военных, аналогичную Шенгенской зоне. «У нас мало времени. То, что мы не успеем сделать в мирное время, не будет готово в случае кризиса или войны. Альянс должен быстро перебрасывать войска со своих баз в нужную точку на восточном фланге», – сказал Зольфранк.

Зольфранк также считает, что НАТО должно заранее готовиться к задействованию «пятой статьи» устава альянса о коллективной обороне. В свою очередь председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в странах альянса существует избыток правил, затрудняющих перемещение военных. По его словам, конфликт на Украине «оказался войной на истощение, а война на истощение – это битва за логистику», передает «Коммерсант».

Подобные заявления нагнетают обстановку в Европе, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», – цитирует Пескова «РИА Новости».

Подобные заявления со стороны НАТО подчеркивают, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и принимать во внимание принцип неделимости безопасности, продолжил Песков. Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России не может не вызвать ответных мер.

Напомним, разговоры о необходимости введения «военного Шенгена» в Европе ведутся не первый год. Одним из авторов этой идеи являлся Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. Многие военные чиновники из стран НАТО жаловались на то, что они не могут просто так перебрасывать технику из одной страны в другую без предварительных уведомлений и согласований, причем срок согласований мог длиться от нескольких суток до нескольких недель.

Еще в 2016 году Ходжес отмечал, что на согласование документов о переброске войск, например, из Германии в Польшу, уходит неделя, и командующие НАТО хотели бы упростить процедуры для военных колонн, участвующих в маневрах. Позже, в 2022 году, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что всю автомобильную и железнодорожную инфраструктуру ЕС необходимо адаптировать так, чтобы страны Европы могли быстро доставлять военную технику и войска с запада на восток.

Кроме того, как сообщали западные СМИ, Британия и ЕС также намеревались подписать соглашение, которое позволит Лондону быстро перемещать войска по территории стран Евросоюза. Для этого Британии необходимо присоединиться к программе «Военная мобильность» (Military Mobility), из которой Лондон вышел после Brexit.

По мнению экспертов, судя по тому, что чиновники стран НАТО почти десятилетие не могут разрешить данную проблему, она носит не столько военный или инфраструктурный характер, сколько политический. Вероятно, некоторые страны ЕС, включая отдельные страны Восточной Европы, не желают давать «зеленый свет» военному транзиту, так как это еще больше лишит их суверенитета.

«Проблемы с передвижением войск НАТО возникают из-за того, что нормы перемещения внутри Европы регулирует ЕС, с руководством которого отдельные государства должны согласовывать движение своих вооруженных сил. Естественно, это создает бюрократические проволочки и затормаживает процесс передислокации войск, что привело к появлению идеи «военного Шенгена», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Однако создать «военный Шенген» оказалось не так просто, потому что европейские страны по-разному относятся к присутствию американцев на своей территории.

Например, Польша однозначно выступает за размещение у себя военного контингента США. Чехия, напротив, даже при действующем правительстве не готова пойти на этот шаг. Словакия поддержала бы данное решение раньше, но новое руководство государства однозначно выступает против», – отмечает собеседник.

«Несмотря на эти проблемы, вопрос с «военным Шенгеном» все же будет каким-то образом решен на уровне ЕС. Допустим, Брюссель соберет встречу министров обороны стран Евросоюза, примет соответствующее решение и постарается продавить его реализацию в переговорах с национальными правительствами. А им не подчиниться Брюсселю будет сложно», – допускает эксперт.

«Поэтому России нельзя надеяться на то, что какие-то страны Европы выступят против «военного Шенгена». Это рискованно для национальной безопасности, так как решение о свободном перемещении солдат НАТО, скорее всего, будет принято. Министерство обороны нашей страны понимает это и принимает меры уже сейчас, например, усиливает группировку войск на западе России», – резюмировал Трухачев.