Рар назвал наиболее вероятных кандидатов на пост генсека НАТО

Немецкий политолог Рар: Прибалты считают, что пришла их очередь порулить в НАТО

Tекст: Евгений Поздняков

«Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, судя по всему, все же уходит. А сам по себе пост довольно престижный и высокооплачиваемый. Прибалтов, в отличие от тех же поляков, пока такими должностями не баловали. Поэтому они считают, что пришла их очередь тоже порулить в Европе», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

«Но, думаю, шансов у Кариньша занять пост генсека НАТО мало. Они скорее есть у премьер-министра Эстонии Каи Каллас, поскольку она женщина, а на Западе все же практикуется «феминистская дипломатия». Вообще, желающих возглавить аппарат НАТО под надзором американцев много. Есть достаточно большое количество европейских и канадских политиков, которые в своих странах могут остаться не у дел, и готовы поменять местную власть на престижный пост в Брюсселе», – указал он.

«Но я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наилучшие шансы стать генсеком НАТО у нынешней главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Политик сядет в кресло генсека, если она или ее кураторы в лице Байдена, Макрона и Шольца, поймут, что у нее после предстоящих выборов в Европарламент не останется шансов на переизбрание. Кстати, фон дер Ляйен может резко взять уклон в сторону правых политических позиций», – спрогнозировал аналитик.

«В целом НАТО переживает нелегкие времена, сталкивается напрямую с последствиями конфликтов на Украине, в Палестине, в Северной Африке, в Афганистане и на Кавказе. Сажать во главу НАТО «свадебного генерала» или «генеральшу» лидеры Запада себе позволить не могут. На этом посту им нужен борец, причем не зависящий от США», – резюмировал собеседник.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО, пишет Bloomberg. 58-летний Кариньш ушел с поста премьер-министра Латвии в августе, поскольку его партия «Единство» стремилась сформировать новое правительство.

Согласно распространенному заявлению его представительства, он намерен «внести свой вклад в альянс благодаря своему опыту руководства на посту премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и подтвержденному опыту построения международного консенсуса».

«Геополитическая ситуация и характер вызовов, окружающих Североатлантический альянс, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства», – говорится в заявлении Кариньша. Также в тексте упоминается, что под его руководством «Латвия последовательно достигала и превышала целевой показатель вклада в 2% в оборонные расходы».

Кстати, уходящий со своего поста премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также выражал интерес к высшим должностям в НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также ранее высказывала подобные планы занять пост, который освободится в 2024 году.

Союзники по НАТО будут рассматривать кандидатов из разных регионов, а не только из стран Северной Европы или Нидерландов. Решение всех 31 союзников должно быть единогласным, но точка зрения США, которые лидируют по военному вкладу в НАТО, всегда имеет наибольший вес.