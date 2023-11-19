Глава МИД Латвии Кариньш захотел возглавить НАТО

Bloomberg: Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш захотел стать генсеком НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

Кариньш надеется принять участие в выборах генсека НАТО в следующем году после отставки Йенса Столтенберга, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя главы латвийского МИД, передает «Газета.Ru».

Из заявления следует, что Кариньш намерен внести свой вклад в развитие альянса, опираясь на опыт руководства на посту премьер-министра и «четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса».

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас изъявила желание стать генсеком НАТО, но усомнилась, что получит предложение занять этот пост.