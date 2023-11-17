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    17 ноября 2023, 20:30

    Запад меняет антироссийскую стратегию

    Ставка западных стран на быстрое поражение России провалилась

    Запад меняет антироссийскую стратегию
    @ Olin Dozier/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Похоже, на Западе решили переосмыслить характер конфронтации с Россией. Вместо желания «добиться победы на поле боя» теперь в США все чаще звучат предложения перейти к долгосрочному «сдерживанию» России. В чем могут заключаться особенности подобного сдерживания и к чему это может привести на практике?

    «Пришло время прекратить сказочные размышления о поражении России. США и их союзникам нужна новая стратегия: сдерживание», – пишет The Wall Street Journal. По мнению издания, Россия выстояла под давлением санкций, нарастила военное производство, добившись преимущества над западными концернами, особенно в части артиллерии.

    Авторы отмечают, что контрнаступление ВСУ не дало результатов, которые могли бы укрепить переговорные позиции Украины. Эскалация палестино-израильского конфликта также привела к тому, что поддержка ВСУ Западом стала слабее. Россия, с другой стороны, смогла добиться поддержки стран Глобального Юга.

    В качестве рецепта бывшие сотрудники разведки США, которые работали по российскому направлению при администрациях Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, предлагают обратиться к временам холодной войны и перестать надеяться на «быстрый крах России».

    Вместо этого предлагается перейти к долгосрочной концепции сопротивления и осуществления необходимых инвестиций в национальную оборону и военный потенциал альянсов с участием США. Вашингтон, считают аналитики, должен перейти к «терпеливому, но твердому сдерживанию» России.

    Такая политика потребует усиления санкционного давления, сохранения курса на изоляцию Москвы, увеличения оборонного потенциала НАТО и наращивания инвестиций в оборонно-промышленную базу США и ЕС. Таким образом Вашингтон мог бы смягчить негативные последствия, которые влечет за собой конфликт Запада с Россией.

    «Это не значит, что нам следует снова начать холодную войну. Это обрекло бы нас на бессмысленную игру в «ударь крота» против любых проявлений российского влияния», – добавляют авторы, но при этом настаивают на том, что «США и их союзникам необходимо четко понимать долгосрочный характер этого предприятия».

    Однако не все на Западе готовы смириться с тем, что Россия выстояла. Например, европейские правительства понимают, что они не смогут полностью возместить американское финансирование и военную технику, но все равно собираются увеличить военную помощь Украине. Они опасаются поражения ВСУ на фоне неспособности Вашингтона оказывать помощь Украине в прежних объемах, пишет все та же The Wall Street Journal.

    На этом фоне Германия собралась в следующем году удвоить военную помощь ВСУ. Итоговая сумма составит более чем 8 млрд долларов. А новый глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку «не только в этом году, но и в следующем году».

    По мнению российских экспертов, на Западе действительно хватает политиков, которые все еще верят в «быстрое поражение России на поле боя», хотя наиболее дальновидные аналитики указывают на недостижимость этой цели. В этой связи интеллектуальные круги Запада пытаются найти новые стратегии, которые позволят если не победить Россию, то хотя бы сдерживать ее, причем в долгосрочной перспективе.

    Однако содержание подобных стратегий не блещет новизной, о чем ранее уже писала газета ВЗГЛЯД. По сути, Вашингтону предлагается делать все то же самое, что делалось ранее, но в другом темпе – более размеренном. Коль быстрого краха России достичь не удалось – значит, делают вывод авторы западных стратегий, теперь спешить некуда.

    «По сути, в странах НАТО начали признавать, что их ставка на поражение России провалилась. Однако атлантисты дают понять, что они не оставят попыток добиться успеха в долгосрочной перспективе, используя для этого экономическое и дипломатическое давление. На практике это может означать, например, попытки найти способ сделать так, чтобы Россия не могла обходить нефтяное эмбарго», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Примечательно, что ряд западных политиков все еще ориентируется на старую стратегию. Новый глава МИД Британии Кэмерон во время визита на Украину заявил, что будет поддерживать ее столько, сколько потребуется. Видимо, до Лондона сигналы из Вашингтона доходят с опозданием», – подчеркнул собеседник.

    «В то же время политики из ЕС сейчас заявляют, что смогут взять на себя бремя и попробуют помочь Украине компенсировать поддержку из США. Однако следует понимать, что Европе сейчас не хватит ни ресурсов, ни денег, ни материалов, чтобы полностью заменить Вашингтон»,

    – пояснил Корнилов. Эксперты обратили внимание и на тот факт, что президент США Джо Байден в пятницу все-таки согласился с позицией Конгресса и подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства, который не предусматривает помощи Израилю и Украине.

    «По сути, США не признали поражения Украины, но решили, что ей больше не нужно давать деньги впустую. Американцы всегда работали на результат, в отличие от немцев. Германия, несмотря на пустеющую казну, готова заменить Соединенные Штаты в качестве главного спонсора ВСУ. Тот реализм, который присущ США, в Германии заменен моральными принципами», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако я предполагаю, что американцы будут подталкивать Украину к перемирию, хотя бы временному. Пойдут разговоры о признании за Россией Крыма, Донбасса и побережья Азовского моря. Также будут рассуждать о «компенсации» за территориальные потери. Обсудят и успешное принятие страны в ЕС в обмен на уступки», – допустил Рар.

    Схожей точки зрения придерживается и Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. По его словам, в обществах стран Запада зреет усталость от конфликта вокруг Украины. «Расходы растут, оружие и боеприпасы кончаются, а перспектив положительного для европейцев и американцев исхода конфликта не видно. Поэтому Украину, скорее всего, будут постепенно подталкивать к мирным переговорам», – сказал он.

    «Однако до дипломатического решения конфликта западные страны сохранят экономические санкции против России и продолжат поставки оружия для ВСУ. Также они будут дипломатически давить на дружественные нам государства. США сейчас не смогли принять бюджет, подразумевающий помощь Украине, поэтому они будут пытаться надавить на ЕС, чтобы европейцы вкладывали больше денег», – резюмировал Козюлин.

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