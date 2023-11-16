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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

    0 комментариев
    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    35 комментариев
    16 ноября 2023, 12:17

    Новый глава МИД Британии пообещал Зеленскому поддержку

    Глава МИД Британии пообещал Зеленскому поддерживать Киев столько, сколько необходимо

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Великобритания продолжит оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо, заявил новый глава МИД королевства Дэвид Кэмерон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    По словам дипломата, своим присутствием в Киеве он говорит о том, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку, передает ТАСС.

    «Не только в этом году, но и в следующем году. И так долго, как будет нужно», – сказал Кэмерон.

    Напомним, пост министра иностранных дел Британии занял экс-премьер Дэвид Кэмерон. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит его назначение на этот пост.

    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

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    15 ноября 2023, 18:44
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

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    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

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    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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    16 ноября 2023, 09:54
    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

    Сенатор рассказал о гуманитарной катастрофе в Херсоне
    @ Viacheslav Ratynskyi/Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Во временно подконтрольном киевскому режиму Херсоне произошла гуманитарная катастрофа, заявил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    Кастюкевич заявил, что в городе сейчас все «очень и очень плохо». «По сути, там гуманитарная катастрофа», – приводит его слова РИА «Новости».

    Сенатор рассказал, что, как пишут оттуда местные жители, их оставляют без еды и воды, медицинской помощи, часто отключают электричество. «Да и жителей-то в Херсоне почти не осталось», – сообщил Кастюкевич, уточнив, что все, кто мог, покинули город. Там фактически остались старики и маломобильные граждане, добавил он.

    «Но это наши люди, и я знаю, что они очень ждут нашего возвращения. Возвращения России в русский город Херсон», – подчеркнул сенатор.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что во временно подконтрольном киевским властям Херсоне сложилась ситуация постапокалипсиса, город пришел в запустение.

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    16 ноября 2023, 07:31
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    Зеленский признал, что танки Abrams не изменили ситуацию на поле боя
    @ Matthias Merz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Abrams, полученные Украиной от Соединенных Штатов, не смогли сыграть большую роль на поле боя, поскольку ВСУ получили их слишком мало, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ рассказал, что у ВСУ есть «очень много разных танков», в том числе американские Abrams. Он назвал эти танки качественными, несколько раз при этом отметив, что у Украины их «не очень много». Президент Украины выразил надежду, что ВСУ получат больше поставок этих танков. «Пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сложно. Их число очень мало», – приводит его слова ТАСС.

    Американские СМИ писали ранее, что танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

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    15 ноября 2023, 20:56
    МИД: Вступление Украины в НАТО неприемлемо в любом виде

    В МИД заявили о неприемлемости вступления Украины в НАТО в любом виде

    Tекст: Ольга Иванова

    Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России в любом виде, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, комментируя слова экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о вступлении Украины в альянс по частям, подчеркнула, что для России вступление Украины в альянс в каком угодно виде неприемлемо, передает ТАСС.

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

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    15 ноября 2023, 20:19
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ
    @ Евгений Котенко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    СБУ возбудила уголовное дело по четырем статьям против экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

    Кроме того, Фарион опубликовала личные данные студента из Крыма, который поддерживает власти Украины. Ее обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной и региональной принадлежности», «Оскорбление чести и достоинства военнослужащего», «Нарушение тайны переписки» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни», сообщает РИА «Новости».

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами.

    Коментарии (12)
    15 ноября 2023, 15:11
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    Российские средства ПВО уничтожили возле Павлограда украинский самолет МиГ-29
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлограда Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, сбит МиГ-29 в Павлограде Днепропетровской области, перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 30 украинских беспилотников в Харьковской области, ЛНР и ДНР и Запорожской области.

    Также за сутки Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145 районах. Поражены радиолокационная станция ЗРК С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии около Серебрянки ДНР.

    Всего с начала СВО уничтожены 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотника, 441 ЗРК, 13 396 танков и других бронемашин, 1184 боевые машины РСЗО, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 273 единицы спецтехники.

    Ранее российская ПВО уничтожила украинский МиГ-29 возле Запорожья.

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    16 ноября 2023, 00:59
    Пленный солдат ВСУ отказался возвращаться на Украину и остался в России

    Украинский военнослужащий отказался от возвращения на Украину в рамках обмена пленными и решил остаться в России

    Tекст: Антон Никитин

    Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными и решил остаться в России.

    «От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», – рассказал Пиявка журналистам РИА «Новости».

    Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.

    «На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет», – рассказал солдат ВСУ.

    Напомним, в начале ноября бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

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    16 ноября 2023, 11:50
    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины

    Политолог Шеслер: Фарион наказали за оскорбление русскоязычных солдат ВСУ

    Эксперт объяснила, чем националистка Фарион прогневала патриотов Украины
    @ кадр из видео

    Резкие высказывания экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество, заявила газете ВЗГЛЯД политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер, рассуждая о причине увольнения Фарион из Львовского политеха.

    Украинские СМИ сообщают, что экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион уволили с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника» по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    «Ирина Фарион вообще фигура очень известная во всех сферах и в России, и на Украине. Причем прославилась она своей настолько оголтелой русофобией, что это вызывает отторжение даже у самых отъявленных украинских националистов», – говорит Шеслер.

    Тем более, продолжает политолог, недавно Фарион оскорбила солдат ВСУ тем, что они используют «свой русский язык», подняв таким образом волну негодования уже среди украинских патриотов. Собеседница подчеркивает, что в условиях военной ситуации, в которой живет Украина, такие высказывания «явно не усиливают позиции страны».

    «Резкая позиция Фарион вызывает раскол внутри украинского общества, потому что мы хорошо знаем, что среди солдат ВСУ очень много и выходцев из Днепропетровска, из Запорожской области, из Одесской, из Николаевской, а в Николаеве, например, значительное количество военных частей. И там подавляющее большинство служат русскоязычные. Естественно, эти высказывания Фарион действительно оскорбляют людей и, по мнению украинской власти, вносят раскол в украинское общество», – заключила Шеслер.

    Напомним, в начале ноября Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Позже СБУ возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.

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    15 ноября 2023, 14:56
    На Украине военнообязанных нелегально вывозили из страны под видом священников
    На Украине военнообязанных нелегально вывозили из страны под видом священников
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организатора незаконного выезда военнообязанных мужчин с Украины под видом священнослужителей осудили на пять лет условно во Львовской области.

    Мужчина подавал в Госслужбу Украины по этнополитике ложные сведения о своих «клиентах», выдавая их за членов местных евангелических общин, пишут украинские СМИ, передает ТАСС. По полученным документам они беспрепятственно пересекали украинскую границу и отправлялись в Польшу.

    В сентябре СБУ раскрыла схемы незаконного выезда уклонистов с Украины.

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    16 ноября 2023, 08:23
    Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь

    Минобороны: Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь

    Российская ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ за ночь
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила пять беспилотников ВСУ над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря около побережья Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на 16 ноября пресечены попытки совершения террористических атак с применением дронов. Средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника над территорией Брянской области, три дрона перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крыма.

    Накануне российская ПВО уничтожила дрон ВСУ в Смоленской области.

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    15 ноября 2023, 14:15
    Песков назвал условие процедуры помилования для участвовавших в СВО преступников

    Дмитрий Песков: Резонансность уголовных дел не исключает возможность помилования

    Tекст: Вера Басилая

    Существует определенная практика помилования, общественный резонанс уголовных дел не является поводом для исключений из нее осужденных за участие в специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков ответил на вопрос, нужно ли осужденных по громким уголовным делам выводить из процедуры помилования за участие в СВО. Поводом для вопроса стали сообщения о помиловании Владислава Канюса, осужденного за убийство 23-летней Веры Пехтелевой, и экс-сотрудника УБОПа Сергея Хаджикурбанова, приговоренного за убийство журналистки Анны Политковской, передает ТАСС.

    Представитель Кремля заявил, что существует определенная практика помилования, и она не касаются темы резонансности того или иного дела. При этом Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что Канюса освободили, в том числе, и от выплаты компенсаций родным убитой, заявив, что «говорить об этом не его «прерогатива».

    Ранее Песков заявил, что осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами.

    Напомним, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой.

    Адвокат Алексей Михальчик заявил, что Хаджикурбанов, осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, помилован и участвует в спецоперации на Украине.

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