Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.3 комментария
Новый глава МИД Британии пообещал Зеленскому поддержку
Глава МИД Британии пообещал Зеленскому поддерживать Киев столько, сколько необходимо
Великобритания продолжит оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо, заявил новый глава МИД королевства Дэвид Кэмерон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам дипломата, своим присутствием в Киеве он говорит о том, что Лондон продолжит оказывать Украине моральную, дипломатическую, экономическую и военную поддержку, передает ТАСС.
«Не только в этом году, но и в следующем году. И так долго, как будет нужно», – сказал Кэмерон.
Напомним, пост министра иностранных дел Британии занял экс-премьер Дэвид Кэмерон. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значит его назначение на этот пост.