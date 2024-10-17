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Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей
Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации русскоязычного населения
Семья из Риги с десятью детьми пересекла латвийско-белорусскую границу, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, опасаясь преследования со стороны властей Латвии и дискриминации русскоязычного населения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.
Многодетная семья, состоящая из двенадцати человек, приняла решение покинуть Латвию из-за усилившейся «дискриминации русскоязычного населения», передает ТАСС.
Семейная пара, проживающая в Риге, увезла своих десятерых детей из Евросоюза, так как в Латвии у них забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав. По данным белорусских пограничников, подготовка документов для выезда в Белоруссию стала возможной благодаря безвизовому режиму.
Белорусская сторона оказывает семье необходимую помощь. В настоящее время они направляются в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой. ГПК Белоруссии сообщил, что семья была обрадована поддержкой и возможностью начать новую жизнь.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поддержал идею о продлении безвизового въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши. Жители Прибалтики начали массово приезжать в Белоруссию в гости к родственникам и за дешевыми товарами.
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