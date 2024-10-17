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    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    17 октября 2024, 10:33 • Новости дня

    Многодетная семья из Латвии сбежала в Белоруссию от преследований властей

    Многодетная семья сбежала из Латвии в Белоруссию из-за дискриминации русскоязычного населения

    Tекст: Вера Басилая

    Семья из Риги с десятью детьми пересекла латвийско-белорусскую границу, воспользовавшись белорусским безвизовым режимом, опасаясь преследования со стороны властей Латвии и дискриминации русскоязычного населения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

    Многодетная семья, состоящая из двенадцати человек, приняла решение покинуть Латвию из-за усилившейся «дискриминации русскоязычного населения», передает ТАСС.

    Семейная пара, проживающая в Риге, увезла своих десятерых детей из Евросоюза, так как в Латвии у них забрали ряд льгот и начали поступать угрозы о лишении родительских прав. По данным белорусских пограничников, подготовка документов для выезда в Белоруссию стала возможной благодаря безвизовому режиму.

    Белорусская сторона оказывает семье необходимую помощь. В настоящее время они направляются в Минск на автобусе, предоставленном пограничной службой. ГПК Белоруссии сообщил, что семья была обрадована поддержкой и возможностью начать новую жизнь.

    Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поддержал идею о продлении безвизового въезда для жителей Латвии, Литвы и Польши. Жители Прибалтики начали массово приезжать в Белоруссию в гости к родственникам и за дешевыми товарами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «тысячи» граждан стран НАТО приходят в российские дипмиссии, чтобы получить документы для переезда в Россию.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    15 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать санкции ЕС в случае отмены исключений по поставкам российской нефти

    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если исключения, которые сделаны для Будапешта в связи с санкциями ЕС против российской нефти, отменят, Венгрия наложит вето на сами санкции, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что санкции пересматриваются каждые шесть месяцев, и пока они действуют, исключения на поставки нефти в Венгрию и Словакию должны оставаться в силе. «В противном случае мы наложим вето на санкции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что лидеры стран ЕС понимают ситуацию, поэтому «исключения» остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, ему пришлось сделать исключение для трубопроводных поставок – Брюссель хотел запретить любые поставки, но Венгрия наложила вето и пропустила санкции только после согласия ЕС на исключение.

    22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из–за приостановки транзита нефти от российской компании «Лукойл» через территорию Украины. Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по этому вопросу указывает на то, что именно она дала Киеву соответствующее указание. В октябре сообщалось, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, и ее прием теперь осуществляется на границе Белоруссии и Украины.

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    15 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Зафиксирован резкий рост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсонрост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны ЕС значительно увеличили закупки российского СПГ за последние месяцы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    В 2024 году импорт российского газа может превысить показатели 2023 года, заметила Симсон, передает ТАСС.

    Она отметила, что еще не поздно изменить тенденцию увеличения закупок и завершить текущий год с более низким уровнем импорта, чем в предыдущем году. Симсон призвала правительства стран ЕС сократить закупки СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.

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    14 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС

    Боррель: Сибига представил министрам ЕС элементы «плана победы» Зеленского

    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС, прошедшего в Люксембурге, украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы так называемого плана победы Владимира Зеленского.

    Согласно заявлению Борреля, представленные Сибигой материалы связаны с планами Зеленского, которые он намерен подробно изложить европейским лидерам на предстоящем саммите Евросоюза, запланированном на 17-18 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вскоре гражданам Украины будет презентован «план победы», который включает политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену этот «план победы», в который входит интеграция Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия.

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    15 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство

    Политолог Рар: ЕС меняет миграционное законодательство из-за роста криминала и социальных выплат беженцам

    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства ЕС говорит о том, что необходимые поправки все же будут приняты. При этом авторитет Берлина может обеспечить единую позицию всех членов организации по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов.

    «Все больше жителей Европы обращают внимание на проблему миграции. Этим и объясняется рост правых партий в странах объединения. Видимо, на этом фоне Брюссель, находясь под давлением государств ЕС и в первую очередь ФРГ, решил начать действовать», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически речь идет об ужесточении контроля на внешних границах объединения. Найти общий подход для решения этой проблемы до недавнего времени было трудно, поскольку восточные европейцы всегда требовали жестких мер регулирования миграционного потока. Германия же стояла на либеральном подходе к данному вопросу», – полагает он.

    «Однако добиться единой линии между всеми членами ЕС необходимо. В противном случае под вопрос может попасть уже функционирование Шенгенской зоны. Тот факт, что именно Берлин в настоящий момент занимает лидерские позиции в вопросе ужесточения законодательства, дает союзу шанс на решение сложившейся проблемы», – акцентирует собеседник.

    «Действительно, сегодня у западных стран наблюдаются колоссальные проблемы, связанные с миграцией. Растет уровень преступности среди въехавших в государства иностранцев, а власти рассматривают исламизм как главную внутреннюю угрозу европейской стабильности», – добавляет эксперт.

    «Поэтому Европа попытается договориться с Африкой, чтобы страны континента содействовали ЕС в ограничении миграционного потока. Однако внутри самого объединения Брюссель все же постарается урезать социальные выплаты беженцам, придумывая стимулы для их возвращения домой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов. Как пишет издание Dautche Welle (признано иноагентом), новая инициатива будет регулировать процесс выдворения иностранцев, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами объединения.

    Примечательно, что еще 11 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия выступает за ужесточение законодательства в отношении нелегальных мигрантов. По ее словам, лишь своевременные меры позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель уже задумался над созданием лагерей для иностранцев в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды намерены отказаться от миграционных правил объединения.

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    15 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов

    Deutsche Welle: Еврокомиссия предлагает новый закон о депортации мигрантов

    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    @ Ronald Zak/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Так, новый закон должен регулировать процесс депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в странах ЕС, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) .

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС. Кроме того, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

    Тем временем ирландский журналист Чей Боуз предостерег Евросоюз о новой волне беженцев с Украины.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский турист Юха Перттула заявил, что санкции, введенные против России, не оказали значительного влияния на повседневную жизнь и атмосферу в Москве.

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    16 октября 2024, 00:01 • Новости дня
    В Словакии уволили полицейских после покушения на премьера

    Четверо полицейских из Словакии уволены за ошибки в охране премьера Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии после покушения на Роберта Фицо уволили четверых высокопоставленных полицейских, включая директоров департаментов управления охраны.

    После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, четверо высокопоставленных полицейских были уволены, сообщает ТАСС. Среди них оказались директоры двух департаментов управления охраны государственных деятелей и дипмиссий, которые были признаны ответственными за ошибки в подготовке охраны премьера.

    Инцидент произошел 15 мая, когда на Фицо напал 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула. Он нанес премьеру несколько ранений, после чего Фицо перенес ряд операций и смог вернуться к исполнению обязанностей только в июле. В результате покушения в Словакии усилили меры защиты государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ.

    Ранее в отставку были отправлены заместитель начальника полицейского управления Тренчинского края и начальник районного управления полиции города Гандлова. Гандлова, где произошло нападение, расположен в Тренчинском крае на западе Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо привело к его тяжелому ранению, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Верховный суд Словакии пришел к выводу, что покушение на Фицо не является актом терроризма. Позднее конверт с пулей, адресованный премьер-министру, был обнаружен в канцелярии правительства Словакии, однако отправитель письма остается неизвестным.


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    14 октября 2024, 12:43 • Новости дня
    ЕС предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии

    Politico: ЕС предостерег Польшу от принятия миграционной стратегии с ограничениями на визы

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз предостерег Польшу от принятия новой миграционной стратегии, которая включает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам, сообщила газета Politico.

    Новая миграционная стратегия Польши предполагает приостановку предоставления убежища нелегальным мигрантам и сокращение количества студенческих и рабочих виз для иностранцев. Брюссель считает, что эти меры могут нарушить международные и европейские обязательства Польши в области прав человека, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Представитель Еврокомиссии заявил, что все страны ЕС обязаны предоставлять доступ к процедуре предоставления убежища. «Странам ЕС необходимо работать над общими решениями, не поступаясь своими ценностями», – отметил он.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщил о готовящемся плане, который предусматривает «территориальное приостановление» права на убежище. Правительство обсудит план в понедельник, а во вторник он будет вынесен на голосование в Совете министров.

    Ранее председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский требовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС,

    Власти Польши решили не исполнять миграционный пакт ЕС, если он не соответствует интересам безопасности страны.

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    16 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    СМИ: ЕС не будет финансировать строительство укреплений на границе Польши

    RMF FM: ЕС не выделит деньги на строительство укреплений на границе Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не сможет профинансировать проект «Восточный щит» Польши по укреплению границы с Россией и Белоруссией в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете, сообщила радиостанция RMF FM.

    По данным источника RMF FM, решение о выделении средств на проект может быть принято только в рамках бюджета ЕС на 2028–2034 годы, который еще не подготовлен и не утвержден. Между тем Польша планирует завершить строительство оборонительных укреплений уже к 2028 году, передает ТАСС.

    Ранее Польша и страны Балтии призвали ЕС выделить 2,5 млрд евро на строительство 700-километровой линии обороны на границе с Россией и Белоруссией.

    Сообщается, что польские власти планируют создать противотанковые рвы, минные поля и установить противотанковые ежи в рамках проекта «Восточный щит».

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    16 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Генштаб Белоруссии начал проверку Северо-западного командования

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Белоруссии стартовала комплексная проверка Северо-западного командования страны под руководством главы Генштаба Павла Муравейко, сообщило белорусское Минобороны.

    Основная цель проверки – оценка уровня подготовки офицеров командования, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Также будет проверена способность отделов и служб управления выполнять свои задачи.

    Ранее в октябре в Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации в рамках проверки ВВС и войск ПВО.

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    16 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Эксперт: Новый посол Чехии не сможет наладить диалог Москвы и Праги

    Политолог Трухачев: Чешское общество не разделяет русофобскую политику властей

    Эксперт: Новый посол Чехии не сможет наладить диалог Москвы и Праги
    @ mzv.gov.cz

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа нового посла Чехии в Москве малоперспективна. В Праге установилась русофобская власть, а представительство государства в России имеет лишь трех сотрудников, четвертым станет Коштовал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Должность займет бывший заместитель министра обороны страны Даниэль Коштовал.

    «Даниэль Коштовал – чиновник второго эшелона, чьи взгляды, однако, близки по духу действующей правящей коалиции в Чехии. Не думаю, что он будет каким-либо образом способствовать налаживанию отношений Москвы и Праги», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Учитывая то, что в посольстве Чехии на сегодняшний день вообще работают три человека, ни о какой нормальной деятельности представительства не может быть и речи. Вероятно, его назначение пролоббировал президент государства Петр Павел», – рассуждает собеседник.

    «Он – человек системный. Его действия подчинены строгому алгоритму, который воспроизводится на уровне Евросоюза. Видя, что большинство стран объединения не отзывали своих послов из России, он сделал разумный вывод о том, что выделяться на фоне других представителей сообщества, все же не стоит», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, Павел понимает, что радикальный русофобский курс не находит отклика среди населения Чехии. Общество не хочет видеть «перегибов» со стороны своих лидеров. Прага откровенно перестаралась в достижении особого накала в диалоге с Москвой, что начало отражаться на уровне поддержки избирателями правящей коалиции», – полагает он.

    «Напомню, что прошедшее голосование за представителей страны в Европарламенте ясно показало: правящая коалиция теряет поддержку общества. В следующем году в Чехии пройдут уже общенациональные выборы. Вполне возможно, что местные граждане сметут пришедших к власти русофобов. Тогда, быть может, нам и будет, о чем поговорить с Прагой», – заключил Трухачев.

    Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    «Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии – Британия, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2002 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

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