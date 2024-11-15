  • Новость часаСША пригрозили России ответом на якобы участие военных КНДР в боях против ВСУ
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    14 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

    Современный Запад устроен так, что про Израиль нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    15 ноября 2024, 02:59 • Новости дня

    New York Times заявила о встрече Маска с постпредом Ирана при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск обсудил в Нью-Йорке с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани пути снижения напряженности в отношениях США и Ирана, пишет New York Times.

    Маск и Иравани говорили более часа. По данным источников New York Times, встречу следует считать «хорошей новостью», переговоры были позитивными, передает ТАСС.

    New York Times называет Маска самым влиятельным частным лицом в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа. Встречу с ним New York Times считает «обходным вариантом» для Ирана, так как Маск пока не является чиновником.

    Как пишет издание, иранский чиновник заявил, что Иравани предложил миллиардеру добиться от минфина США позволения «перенести часть своего бизнеса в Тегеран».

    Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг и постоянное представительство Ирана при ООН не стали давать комментарии New York Times.

    Напомним, Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг обвинения.

    13 ноября 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США

    Трамп выдвинул телеведущего и ветерана боевых действий Пита Хегсета на пост шефа Пентагона

    Трамп предложил телеведущего Хегсета на пост министра обороны США
    @ Michael Brochstein/ Zuma/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выбрал телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны США, подчеркивая его опыт ведения боевых действий и работу на Fox News.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, сообщает ТАСС. В заявлении переходной команды Трампа подчеркивается, что Хегсет – ветеран боевых действий с опытом службы в Ираке и Афганистане, а также ведущий на Fox News более восьми лет.

    Трамп в своем заявлении отметил: «Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны. Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими».

    Хегсет приобрел известность как боевой офицер и телеведущий, что, по мнению Трампа, делает его идеальным кандидатом для руководства Пентагоном. Выбор Хегсета в значительной степени основывается на его патриотизме и военном опыте, который позволит укрепить обороноспособность США.

    Ранее Трамп назначил экс-директор Национальной разведки США Джона Рэтклиффа главой ЦРУ.

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    14 ноября 2024, 00:03 • Новости дня
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США

    Трамп предложил назначить Тулси Габбард на пост директора национальной разведки США

    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бывшая конгрессвумен Тулси Габбард выдвинута на пост директора национальной разведки США, а конгрессмен Мэтт Гетц – на должность генерального прокурора.

    «Я с удовольствием сообщаю, что бывшая конгрессвумен подполковник Тулси Габбард будет директором нацразведки», – приводит сообщение Трампа РИА «Новости».

    В другом заявлении Трамп отметил, что Гетц положит конец использованию министерства юстиции в качестве политического инструмента, защитит границы страны, «разрушит преступные организации и восстановит пошатнувшуюся веру американцев в Минюст», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Габбард вступила в вооруженные силы после теракта 11 сентября, была в местах вооруженных конфликтов. Прежде она состояла в Демократической партии, принимала участие в выборах. Хиллари Клинтон назвала Габбард «фавориткой русских на выборах 2020 года». В 2022 году она вышла из Демократической партии и стала независимым политиком.

    Уолц называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Однако Уолц не отождествляет необходимость жесткой политики в отношении России с полной и абсолютной поддержкой киевского режима.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    12 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Хуситы атаковали американский авианосец

    Хуситы заявили об ударе по авианосцу США и эсминцам в Красном море

    Хуситы атаковали американский авианосец
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море.

    Как передает ТАСС, удары были произведены с использованием крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников. По словам военного представителя хуситов Яхьи Сарии, удары по авианосцу и эсминцам были нанесены в ответ на подготовку Америкой враждебных операций против Йемена.

    «Это было сделано с использованием крылатых ракет и беспилотников, в то время как американский враг готовился к проведению враждебных операций против нашей страны», – заявил он.

    На данный момент официальные представители США не комментировали заявления хуситов. Подобные инциденты в регионе усиливают напряженность и создают потенциальные угрозы для безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников «Яффо» на жизненно важный объект в Тель-Авиве в рамках операции военно-воздушных сил Йемена. Хуситы произвели удар гиперзвуковой ракетой «Палестина-2».

    Другая атака была осуществлена по авиабазе Неватим в районе Негев на юге оккупированной Палестины также с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2».

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    12 ноября 2024, 18:17 • Новости дня
    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины

    The Independent сообщил о создании альянса Трампом, Орбаном и папой Франциском

    Трамп решил создать альянс с папой Римским против Украины
    @ Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина может лишиться западной помощи из-за нового альянса Трампа, Орбана и папы Франциска.

    Издание The Independent сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп планирует создать новый альянс, целью которого станет прекращение западной помощи Украине. В этот альянс войдут премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и папа Франциск, а их совместные усилия могут привести к кардинальным изменениям в текущей поддержке Украины западными странами.

    По информации издания, Венгрия в последние годы активно призывала к немедленному прекращению конфликта на Украине и добивалась этого практически в одиночку. Папа Франциск также выражал поддержку этой позиции. Теперь, с победой Трампа на выборах, у них появился новый союзник, который неоднократно заявлял о необходимости завершения конфликта.

    Ожидается, что альянс будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины. Издание подчеркивает, что такие действия могут существенно изменить баланс сил и повлиять на дальнейшее развитие конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США. 

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    12 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    Число арестованных оппозиционеров в Абхазии увеличилось до шести человек
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Оппозиционеры в Абхазии заблокировали въезды в Сухум, требуя освобождения задержанных активистов, арестованных за нападение на депутата.

    По данным представителей оппозиции, число задержанных оппозиционных активистов в Абхазии возросло до шести человек, передает РИА «Новости».

    «Пока не будут отпущены все шестеро активистов, движение автотранспорта на въезде в город будет перекрыто», – заявили оппозиционные силы.

    Также оппозиционеры выступают против ратификации соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии.

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку родственников и представителей оппозиции проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием освободить задержанных.

    Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут назвал произошедшее нападением. В данный момент, по его словам, продолжается процессуальная проверка.

    Известно, что абхазский парламент на внеочередной сессии в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

    Ранее оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, используя тракторы, в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата. Абхазский парламент в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.

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    13 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    Трамп заявил о готовности баллотироваться на третий президентский срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дональд Трамп, который одержал победу на выборах в США, открыто заявил о своей готовности баллотироваться на третий президентский срок, если удастся найти способ обойти положения американской конституции.

    В своем заявлении Трамп отметил: «Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: «Он хорош, мы должны придумать что-то еще», передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    Согласно действующим нормам Конституции США, одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков, что делает невозможным выдвижение Трампа в 2028 году.

    Ранее в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    В субботу Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп, готовясь к президентскому сроку в США, уже разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля, уделяя внимание ядерной программе Ирана и ситуации на Украине.

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    12 ноября 2024, 06:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США

    Стало известно о возможном назначении сенатора Рубио госсекретарем США при Трампе

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, сообщило издание The Wall Street Journal.

    По информации издания,  окружение избранного президента США Дональда Трампа ожидает назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря. Источники полагают, что, хотя Трамп еще может пересмотреть свое решение, кандидатура Рубио его вполне устраивает, передает ТАСС.

    Известно, что Рубио, которому 53 года, входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В контексте украинского вопроса Рубио является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт.

    В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Тем не менее законопроекты были одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом Джо Байденом, говорится в материале.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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    13 ноября 2024, 01:49 • Новости дня
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    Трамп выбрал Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назначен на должность главы ЦРУ в команде Дональда Трампа, говорится в заявлении переходной команды.

    В новой роли Рэтклифф будет отвечать за координацию работы всех разведывательных служб и обеспечение безопасности страны, передает ТАСС.

    Отмечается, что назначение Рэтклиффа на этот пост подтверждает доверие избранного президента к его опыту и способностям.

    Напомним, накануне Трамп назначил конгрессмена от Флориды Майка Уолца на пост советника по национальной безопасности.

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    13 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США

    Байден и Трамп обсудили мирную передачу власти в США

    Байден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Отмечается, что на встрече лидеры обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США. «Политика – это сложная вещь. Часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно», – заявил Трамп, подчеркивая ту атмосферу, в которой проходила встреча. Байден ответил краткой репликой: «Пожалуйста», передает РИА «Новости».

    Встреча в Овальном кабинете прошла в присутствии журналистов и стала символическим шагом, указывающим на соблюдение демократических процедур.

    Ранее сообщалось, что представители Демократической партии США активно разрабатывают стратегию противодействия политике Дональда Трампа, которая может обесценить достижения Джо Байдена на посту президента страны.

    В воскресенье помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден и Трамп 13 ноября проведут встречу в Белом доме для обсуждения процесса передачи власти и внешнеполитических приоритетов.

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    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 11:32 • Новости дня
    Американист назвал задачи нового министерства эффективности

    Американист Дудаков: Трамп создал министерство против вашингтонской бюрократии

    Американист назвал задачи нового министерства эффективности
    @ Zuma/ТАСС,Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется двумя факторами. Первый связан с бюрократией американского госаппарата, а второй – с желанием избранного президента убрать нелояльных представителей глубинного государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп сообщил, что Илон Маск и Вивек Рамасвами будут повышать эффективность правительства.

    «Илон Маск и Вивек Рамасвами – два предпринимателя, близких к Дональду Трампу. Неудивительно, что избранный президент США предложил им возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

    Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «будет ли это действительно отдельное министерство, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

    Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят. Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратится впустую», – уточнил политолог.

    Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета – более двух трлн долларов – и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Поэтому есть объективная причина того, почему Трампу важно разобраться с работой госаппарата и бюрократией, пояснил американист.

    Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

    По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

    На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

    «Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном», – акцентировал спикер.

    При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

    Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что он попытается сделать себе имя на этой истории, а потом подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – заключил Дудаков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что бизнесмен Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят министерство по повышению эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE). «Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к ликвидации правительственной бюрократии, сокращению избыточных нормативных актов, расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств», – говорится в заявлении Трампа.

    Он добавил, что новый орган будет сотрудничать с Белым домом и его Административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы». По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, когда будет отмечаться 250-летие принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», — сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

    Илон Маск, комментируя в X (ранее Twitter, соцсеть заблокирована в России) свое назначение, пообещал публиковать отчет обо всех действиях ведомства в Интернете для обеспечения прозрачности. «Всякий раз, когда общественность подумает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то расточительное, просто дайте нам знать!», – написал бизнесмен. Он также пообещал составить «таблицу лидеров по самым безумно глупым тратам налоговых средств».

    Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах. Вивек Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

    Кроме того, избранный президент США номинировал ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на должность министра обороны. «Пит – сильный, умный человек, он искренне верит в принцип «Америка прежде всего». С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», – говорится в заявлении переходной команды Трампа.

    Питеру Хегсету 44 года. Он ветеран Национальной гвардии США, служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox он работает с 2014 года. Выбор Трампа необычен, поскольку на пост шефа Пентагона претендовали более тесно связанные с ведомством кандидаты, отмечает The New York Post. Среди них, например, сенатор Джони Эрнст, пользующийся расположением в военных кругах за тесное сотрудничество с Пентагоном по оборонному законодательству.

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    13 ноября 2024, 21:20 • Новости дня
    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews сообщил о назначении Трампом спецпосланника для переговоров России и Украины

    FoxNews: Трамп вскоре назначит спецпосланника для переговоров России и Украины
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается назначить специального посланника для содействия переговорному процессу между Россией и Украиной, сообщает FoxNews.

    Ожидается, что новое назначение будет объявлено в ближайшее время. Источники телеканала сообщают, что это будет человек с высоким авторитетом, которому поручено найти решение для мирного урегулирования конфликта, передает FoxNews

    В предыдущий период президентства Трампа с 2017 по 2021 год специальным посланником по Украине был Курт Волкер. Его основной задачей была реализация Минских соглашений, и он занимал эту должность до 2019 года. Волкер активно участвовал в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее газета The Washington Post сообщила, что Трамп якобы звонил президенту России Владимиру Путину 7 ноября, обсуждая среди прочего украинский конфликт. Однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что это «чистая выдумка». Также 6 ноября Wall Street Journal, ссылаясь на источники, утверждала, что команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, где они подчеркнули значимость мирной передачи власти.


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    12 ноября 2024, 13:32 • Новости дня
    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

    Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    @ Anna Rose Layden/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марко Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях. Он не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику. Его политика будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио.

    «Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

    Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

    На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

    Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

    «Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

    Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатах было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

    «То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

    Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

    «Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

    Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

    Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

    Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.

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    14 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Байден и Трамп обсудили Украину

    На встрече в Белом доме Байден и Трамп обсудили вопрос поддержки Украины

    Байден и Трамп обсудили Украину
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    По словам Салливана, Байден объяснил, что поддержка Украины якобы направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы повлиять на Соединенные Штаты.

    При этом администрация Байдена не уверена в том, какой подход к Украине выберет команда Трампа. Салливан заявил: «На данный момент мы видим, что поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось», – передает ТАСС.

    Трамп в интервью New York Post сообщил о расхождении мнений с Байденом относительно украинского конфликта. Трамп отметил важность понимания взглядов Байдена и сообщил, что они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча Байдена и Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о планах Байдена до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.

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    12 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Дональда Трампа на выборах в США, отметив, что это может подтолкнуть европейских лидеров к эскалации конфликта с Россией.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявил об угрозе «осеннего обострения» в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению Медведева, многие европейские лидеры стремятся усилить конфликт с Россией, чтобы сделать его необратимым.

    Также зампред Совбеза саркастически отметил заявления европейских политиков.

    «То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – подчеркнул он.

    Также Медведев указал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ об ультиматуме России. По его словам, поставка Киеву немецких ракет Taurus значительно не изменит ситуацию на поле боя, но может усилить риск перехода конфликта в более опасную стадию.

    Ранее зампредседателя Совбеза высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

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