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Минюст США предъявил обвинения в заговоре с целью убийства Трампа
Иранский агент и двое американцев обвинены в заговоре с целью убийства Трампа
Иранский агент Фархад Шакери и два его сообщника из Нью-Йорка обвиняются в заговоре с целью подготовки покушения на избранного президента США Дональда Трампа, организованного Корпусом стражей исламской революции.
Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери, а также американцев Карлайла Риверу и Джонатана Лоадхолта из Нью-Йорка в заговоре с целью убийства американского гражданина и избранного президента Дональда Трампа. Ривера и Лоадхолт были арестованы в Нью-Йорке, Шакери остается на свободе и, предположительно, находится в Иране.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд подчеркнул, что Иран представляет серьезную угрозу для национальной безопасности США, обвинения касаются создания преступной сети для осуществления покушений по заданию иранского режима.
Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный террористической организацией, сотрудничает с преступниками для уничтожения американцев на территории США.
Согласно данным обвинительного акта, Шакери использовал сеть криминальных связей для слежки и подготовки убийств противников иранского режима, включая Трампа. Помимо этого, Шакери также был задействован в планах по убийству еврейских американцев и израильских туристов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico сообщало, что иранские власти якобы начали «активную и агрессивную» подготовку к организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских экс-чиновников.
Действующий президент США Джо Байден заявил, что покушение будет расценено как акт войны. При этом во время предвыборной кампании штаб Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.