Politico обвинило Иран в планировании покушения на Трампа

Politico заявило, что Иран якобы «активно» планирует покушение на Трампа

Tекст: Александра Юдина

По данным американского издания, власти Ирана якобы предпринимают активные попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии, передает РИА «Новости».

Издание провело беседы с 24 анонимными источниками, включая бывших законодателей и агентов Секретной службы. Они рассказали о хакерских атаках и цифровой слежке за бывшими должностными лицами и членами их семей.

Также сообщается о попытках иранских оперативников выследить одного американского чиновника за границей.

При этом, как передает Politico, бывшие сотрудники Совета национальной безопасности, которые якобы стали целями Ирана, не получают защиты от американских властей и вынуждены тратить сотни тысяч долларов в год на собственную безопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден заявлял, что покушение на Дональда Трампа будет расценено как акт войны, и призывал Иран прекратить строить заговоры против бывшего президента США.



Напомним, командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада в январе 2020 года.

Тогда Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство Сулеймани и объявил в стране трехдневный траур, заявив, что месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь.

