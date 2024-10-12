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    Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией

    В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

    55 комментариев
    12 октября 2024, 12:25 • Новости дня

    Politico обвинило Иран в планировании покушения на Трампа

    Politico заявило, что Иран якобы «активно» планирует покушение на Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Издание Politico сообщило, что иранские власти якобы начали «активную и агрессивную» подготовку к организации покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа и других высокопоставленных американских экс-чиновников.

    По данным американского издания, власти Ирана якобы предпринимают активные попытки убить кандидата в президенты США от Республиканской партии, передает РИА «Новости».

    Издание провело беседы с 24 анонимными источниками, включая бывших законодателей и агентов Секретной службы. Они рассказали о хакерских атаках и цифровой слежке за бывшими должностными лицами и членами их семей.

    Также сообщается о попытках иранских оперативников выследить одного американского чиновника за границей.

    При этом, как передает Politico, бывшие сотрудники Совета национальной безопасности, которые якобы стали целями Ирана, не получают защиты от американских властей и вынуждены тратить сотни тысяч долларов в год на собственную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джо Байден заявлял, что покушение на Дональда Трампа будет расценено как акт войны, и призывал Иран прекратить строить заговоры против бывшего президента США.

    Напомним, командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада в январе 2020 года.

    Тогда Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» за убийство Сулеймани и объявил в стране трехдневный траур, заявив, что месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь.

    11 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом

    Владимир Путин начал первую встречу с новым президентом Ирана Пезешкианом в Ашхабаде

    Путин встретился с новым президентом Ирана Пезешкианом
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ашхабаде состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля. На встрече обсуждаются двусторонние вопросы и кризис на Ближнем Востоке.

    Эта встреча стала первой для обоих лидеров, на которой обсуждались двусторонние вопросы и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам помощника Путина Юрия Ушакова, в переговорах с российской стороны приняли участие вице-премьер Алексей Оверчук, сам Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и замглавы МИД Михаил Галузин.

    Пезешкиан был избран президентом Ирана на внеочередных выборах 5 июля, проведенных после гибели Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в мае. До этого Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения и был депутатом и первым вице-спикером иранского парламента.

    Напомним, Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Ранее президент Ирана Пезешкиан заявил, что его страна стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине и будет поддерживать соответствующие инициативы.

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    11 октября 2024, 13:10 • Новости дня
    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям

    Путин отметил схожесть позиций России и Ирана и рост товарооборота между странами

    Путин заявил о близости позиций России и Ирана по мировым событиям
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в Ашхабаде обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом схожие позиции стран на международной арене и отметил положительную тенденцию роста товарооборота, несмотря на прошлогоднее падение.

    Путин подчеркнул, что оценки происходящих в мире событий у России и Ирана часто очень близки. Это свидетельствует о тесном взаимодействии и схожести позиций двух стран по ключевым международным вопросам, передает ТАСС.

    На встрече в Ашхабаде Путин также отметил положительные тенденции во взаимной торговле между Россией и Ираном. Президент России сообщил, что в этом году товарооборот между двумя странами демонстрирует рост. Однако он отметил, что этот рост пока не компенсировал падение, зафиксированное в прошлом году. Тем не менее, по словам Путина, тенденция является положительной, что указывает на улучшение экономического взаимодействия.

    Напомним, в Ашхабаде состоялась первая встреча Путина и Пезешкиана, который был избран президентом Ирана 5 июля.

    Также сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    12 октября 2024, 12:13 • Видео
    Германия выберет войну

    Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

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    11 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению
    Путин прибыл в Туркмению
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

    Кроме того, у Путина запланирована встреча с избранным в июле президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает ТАСС.

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что могут состояться и другие двусторонние контакты.

    МИД Украины попросил Туркменистан не принимать Путина, а также указал на ордер на арест российского президента, выданный МУС, передает РБК.

    Напомним, в сентябре Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Бердымухамедову 22 сентября исполнилось 43 года.

    МУС в 2023 году в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    После визита Путина в Монголию Украина заявляла, что будет «работать с партнерами» над тем, чтобы наказать ее.

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    11 октября 2024, 02:23 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке

    Тегеран предостерег страны на Ближнем Востоке от содействия возможному нападению на Иран

    Тегеран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран пригрозил союзникам США на Ближнем Востоке нанести по ним удары, если их территория будет использована для атаки на Иран, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal Тегеран «по секретным дипломатическим каналам» направил предупреждения «богатым нефтью странам Персидского залива и другим союзникам США на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В числе стран, получивших такие предупреждения, оказались Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. В этих государствах дислоцированы американские силы, и они выразили администрации Джо Байдена нежелание предоставлять свою военную инфраструктуру для атак на Иран, пишет Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа, а также вторгся в Ливан. В ответ на действия израильских сил Иран нанес ракетный удар по Израилю.

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    11 октября 2024, 22:19 • Новости дня
    США ввели санкции против компаний и танкеров за торговлю иранской нефтью

    США ввели санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ввела санкции против 16 компаний и 23 танкеров за торговлю иранской нефтью, чтобы нарушить поток доходов Ирана, финансирующих ядерную программу.

    Администрация США объявила о введении санкций против 16 юридических лиц и 23 танкеров, которые, по версии американских властей, занимались торговлей и перевозкой иранской нефти. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает ТАСС.

    Блинкен подчеркнул, что цель рестрикций – нарушить поток доходов, которые Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет, а также для разжигания конфликтов на Ближнем Востоке. Кроме того, Министерство финансов США совместно с Госдепартаментом издает распоряжение, вводящее санкции против любого лица, задействованного в нефтяном секторе Ирана.

    Согласно документам Министерства финансов США, санкции касаются компаний из Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Панамы, Либерии, Суринама и Маршалловых Островов. Под ограничения попали суда, плавающие под флагами Малайзии, Барбадоса, Белиза, Камеруна, Островов Кука, Палау, Панамы, Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи и Эсватини.

    Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана.

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    9 октября 2024, 23:25 • Новости дня
    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО

    Трамп заявил о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия

    Трамп заявил о планах США вместе с Россией и Китаем «избавиться» от ЯО
    @ Michael Le Brecht Ii/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что в период его пребывания у власти США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по полному отказу от ядерного оружия, которая могла бы распространиться и на другие страны.

    «Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Flagrant.

    Политик добавил, что планировавшаяся сделка касалась не только трех указанных держав, но также предусматривала дальнейшее распространение на другие страны. Трамп подчеркнул, что ядерное оружие является слишком мощным и его количество слишком велико. «Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия», – заключил экс-президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В Кремле заявили, что переговоры по вопросам стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    9 октября 2024, 23:58 • Новости дня
    Белый дом признал отсутствие подтверждений созвонов Трампа и Путина

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер признала неподтвержденными слухи о созвонах Трампа и Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о звонках Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину после того, как Трамп покинул пост главы американского государства, являются «предположением», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Это предположение, но если это правда, я знаю, что у всех вас будут вопросы к нам по поводу проблем, связанных с национальной безопасностью, о наших мыслях по этому поводу», – заявила Жан-Пьер.

    Она также напомнила, что Трамп критиковал выделение дополнительной помощи Украине, передает ТАСС.

    «Но я бы хотела четко дать понять, что не могу подтвердить эти звонки», – сказала она. Журналисты отметили, что Белый дом обычно не комментирует различные предположения. Жан-Пьер заявила, что решение дать комментарий связано с угрозой национальной безопасности из-за позиции Трампа по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утверждения о разговорах Трампа с Путиным были изложены в новой книге ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты Washington Post Боба Вудворда, поступающей в продажу в США 15 октября.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что глава государства якобы созванивался с Трампом семь раз после того, как последний покинул пост президента США в январе 2021 года.

    Кроме того, в книге утверждается, что Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19». Вице-президент США Камалы Харрис раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес Путина. Посольство России осудило Харрис за хамство.

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    11 октября 2024, 20:28 • Новости дня
    Трамп запросил военный самолет из-за угрозы от Ирана

    Штаб Трампа запросил военную авиацию и технику для безопасности из-за угрозы Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил предоставить ему военный самолет и технику для безопасности в ходе предвыборной кампании из-за предполагаемой угрозы убийства со стороны Ирана, сообщает Washington Post.

    Также штаб Трампа запрашивает ограничения на полеты над его домами и митингами. Эти меры были предприняты по причине угрозы со стороны Ирана, который, по данным советников кампании Трампа, замышляет его убийство, передает РИА «Новости».

    В запрос также входит размещение пуленепробиваемого стекла для выступлений в семи колеблющихся штатах и предоставление военной техники для перевозки Трампа. Источники издания сообщили, что штаб Трампа разочаровался в Секретной службе США из-за недостаточности принятых мер безопасности.

    По словам источников, Секретная служба неоднократно усиливала охрану Трампа, но, по мнению штаба, этого недостаточно для текущих условий предвыборной кампании. Это подтолкнуло команду Трампа к обращению за дополнительной военной поддержкой для обеспечения безопасности кандидата.

    Напомним, в августе ФБР США начало расследовать версию о кибератаке со стороны Ирана на предвыборный штаб  Трампа. Сам Трамп обвинил Иран во вмешательстве в выборы в США. Он также утверждает, что Иран представляет угрозу для его жизни, что привело к тому, что вооруженные силы США начали наблюдение, а Конгресс одобрил дополнительные средства для его охраны.


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    10 октября 2024, 03:55 • Новости дня
    Трамп отказался от новых дебатов с Харрис

    Трамп отказался от повторных дебатов с Харрис из-за их неспособности повлиять на итоги выборов в США

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил об отказе от повторных дебатов с вице-президентом страны Камалой Харрис.

    «Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, и дебаты не изменят итогов», – приводит слова Трампа ТАСС.

    В соцсети Truth Social Трамп заявил, что принял приглашение от Fox News на дебаты с Харрис, которые должны были состояться 4 сентября, однако та отказалась от участия.

    Трамп подчеркнул, что Харрис заявила о неизменности своей поддержки политики действующего президента США Джо Байдена, что делает дальнейшие дебаты бессмысленными.

    Экс-президент США заявил, что лидирует в опросах, и его отрыв от Харрис увеличивается, особенно в ключевых колеблющихся штатах. Он также указал на успешное выступление своего соратника Джей Ди Вэнса, который победил демократа Тима Уолца в недавних дебатах кандидатов в вице-президенты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп провел дебаты против Байдена в конце июня. Они прошли очень неудачно для Байдена, в результате в июле он вышел из предвыборной гонки. Его место на выборах заняла Харрис. Их с Трампом дебаты состоялись на канале ABC, модераторы были настроены против Трампа. Дебаты не выявили явного лидера, но привели к повышению уровня поддержки Харрис среди избирателей.

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    10 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Израиль атаковал иранский завод в Сирии

    Израильские ВВС нанесли удары по заводу Saba в cирийском Хомсе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в сирийской провинции Хомс.

    Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по иранскому машиностроительному заводу Saba, расположенному в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, передает РИА «Новости».

    Директор индустриального города Хесья Амер Халиль подтвердил информацию об атаке, заявив: «Израиль атаковал с воздуха машиностроительный завод».

    По словам Халиля, удары продолжаются, что указывает на возможное обострение ситуации в регионе.

    Накануне Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом, между тем радикальные иракские группировки утверждают, что их беспилотник атаковал цель в северных районах Израиля. Иранские вооруженные силы утверждают, что находятся в полной боевой готовности и готовы к ответным действиям Израиля после недавней ракетной атаки.

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    10 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Посольство посоветовало россиянам соблюдать меры безопасности в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оставшимся на иранской территории российским гражданам следует соблюдать мары безопасности, предупредило российское посольство в стране.

    Из-за обострения ситуации вокруг Ирана, которое может повлечь ответный удар Израиля посольство рекомендует россиянам строго соблюдать меры безопасности, сообщили в диппредставительстве, передает ТАСС.

    Ранее израильские военные самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в Сирии.

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    11 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о планах подписать договор с Россией на БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Тегеран надеется заключить всеобъемлющий стратегический договор с Москвой на саммите БРИКС в Казани, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в Ашхабаде.

    По его словам, отношения между Ираном и Россией носят стратегический и искренний характер, а двустороннее сотрудничество укрепляется с каждым днем, передает ТАСС.

    Переговоры между Пезешкианом и президентом России Владимиром Путиным прошли в Ашхабаде и длились около часа. Встреча началась в составе делегаций, а затем продолжилась в формате тет-а-тет.

    Президент Ирана отметил схожесть позиций Москвы и Тегерана на международной арене и выразил надежду на участие в саммите БРИКС в Казани, куда его пригласил российский лидер.

    Пезешкиан подчеркнул важность культурно-гуманитарных контактов между странами и заявил, что «отношения Ирана и России носят стратегический и искренний характер. В экономическом и культурном планах наше сотрудничество становится крепче с каждым днем».

    В пятницу Владимир Путин пригласил с официальным визитом в Россию иранского президента Масуда Пезешкиана, который с радостью принял это приглашение. Кроме того, сообщалось, что на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    11 октября 2024, 13:25 • Новости дня
    Путин пригласил Пезешкиана в Россию с официальным визитом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана посетить Россию с официальным визитом, на что президент Ирана с радостью согласился.

    Отмечается, что в ходе двусторонней встречи в Ашхабаде Путин пригласил иранского коллегу с официальным визитом, передает ТАСС.

    Пезешкиан выразил благодарность за приглашение и подтвердил свое намерение им воспользоваться.

    Путин также сообщил, что запланировал переговоры с Пезешкианом на предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре в Казани.

    Президент России подчеркнул, что ждет иранского коллегу на этом мероприятии.

    «У нас там тоже запланирована двусторонняя встреча», – добавил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани Россия и Иран могут заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    10 октября 2024, 11:51 • Новости дня
    Рябков опроверг заявление Трампа о сделке по денуклеаризации с Москвой и Пекином

    Замглавы МИД России Рябков опроверг заявление Трампа о сделке по денуклеаризации с Москвой и Пекином

    Tекст: Вера Басилая

    Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Вашингтон, Москва и Пекин якобы были близки к сделке по денуклеаризации, не соответствуют действительности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами и китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», – заявил Рябков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Он добавил, что до тех пор, пока не произойдут изменения в антироссийской политике США и их союзников, никаких переговоров по стратегической стабильности, включая продление договора об СНВ, быть не может.

    Ранее Трамп заявил, что во время его президентства США, Россия и Китай были близки к заключению сделки по отказу от ядерного оружия, которая могла бы распространиться на другие страны.

    До этого Рябков отмечал, что Москва не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США

    В Кремле заявили, что переговоры по стратегической стабильности возможны только вместе с обсуждением украинского конфликта.

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    10 октября 2024, 12:41 • Новости дня
    Песков опроверг звонки Путина Трампу после завершения президентства последнего

    Песков заявил, что Путин не созванивался с Трампом после завершения президентства последнего

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не созванивался с Дональдом Трампом после его ухода с поста президента США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин не контактировал с Трампом после завершения его президентского срока, передает ТАСС.

    «Что касается каких-то звонков после того, как Трамп перестал быть президентом, – это неправда», – сказал Песков.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что информация о звонках Трампа президенту России после того, как Трамп покинул пост главы американского государства, являются «предположением».

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Германия выберет войну

      Следующее правительство Германии, которое наверняка возглавит Фридрих Мерц, вернет в стране призывную армию и сделает своим приоритетом развитие вооруженных сил, чего бы это ни стоило. Зачем среди немцев возрождают милитаризм?

    • Урсула у Санду и битва за Молдавию

      Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила Кишинев, чтобы поддержать президента Молдавии Майю Санду перед выборами, которые состоятся в следующие выходные. Евросоюз вступил с Россией в политическую битву за Молдавию и не собирается соблюдать при этом никаких правил: Санду навяжут молдаванам любым способом.

    • Как Байден кинул Зеленского

      После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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