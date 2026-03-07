Россияне из Дубая заинтересовались недвижимостью в Азии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проживающие в ОАЭ россияне на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке стали проявлять все больший интерес к покупке недвижимости в странах Юго-Восточной Азии, сообщает РИА «Новости». Особенно востребованными направлениями среди российских экспатов стали таиландский остров Пхукет, а также индонезийский остров Бали и Гонконг. Еще за три недели до первых ударов США и Израиля по Ирану россияне, живущие в Эмиратах, начали активно задавать вопросы о недвижимости на Пхукете через русскоязычные сообщества и знакомых.

По словам предпринимателя, проживающего в Таиланде, за последние дни количество обращений от знакомых из Эмиратов заметно выросло. «Спрашивать начали еще недели три назад. А в последние дни многим русскоязычным жителям Пхукета пишут и звонят знакомые, которые живут в Эмиратах. Мне тоже звонили, спрашивали не только о недвижимости, но и о том, как на острове дела с продуктами из России и есть ли международные и русские школы», – рассказал он.

Индонезийский Бали также набирает популярность среди россиян благодаря своей политической стабильности и возможности получения вида на жительство или долгосрочной «золотой визы». Как пояснил представитель ТПП Московской области в ЮВА Вадим Юнусов, премиальные виллы на Бали стоят от 300 до 800 тыс. долларов, а доходность аренды остается на привлекательном уровне.

Состоятельные граждане России также рассматривают Гонконг как альтернативу ОАЭ. Хотя Гонконг считается одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире, для россиян нет юридических ограничений на покупку или аренду жилья. Согласно данным CBRE, в 2026 году стоимость квадратного метра в элитных жилых комплексах Гонконга достигает 70-98 тыс. долларов.

