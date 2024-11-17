16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.82 комментария
Иран потребовал один трлн долларов компенсации от США
Генерал Шамхани заявил о требовании Ирана к США компенсировать ущерб за санкции
США должны выплатить Ирану компенсацию в размере одного трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями, введенными после Исламской революции, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал Али Шамхани.
Шамхани подчеркнул, что санкции были введены не после выхода США из ядерной сделки, а сразу после Исламской революции 1979 года, передает ТАСС.
По словам генерала, санкции начались после захвата американского посольства в Тегеране, известного как «шпионское гнездо», и были направлены на сдерживание иранских возможностей. Он также отметил, что США поддерживали террористические группировки на Ближнем Востоке, что повлекло за собой угрозы национальной безопасности Ирана.
Известно, что США ввели первые односторонние санкции против Ирана сразу после Исламской революции. Эти меры включали запрет на закупку иранской нефти, замораживание иранских активов в США и их зарубежных филиалах, а также запрет на экспорт американских товаров, включая продовольствие и медикаменты, в Иран.
До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.