Иран потребовал один трлн долларов компенсации от США

  • Новость часаДва осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Толпа покусилась на основы союза Абхазии и России
    Маск посмеялся над словами Зеленского о неспособности США принудить Киев к переговорам
    Эксперт объяснил уязвимость британских авианосцев перед российскими и китайскими ракетами
    WSJ: Украина создает «роботов-убийц», устойчивых к системам РЭБ России
    NYT: Уроженец Москвы и советник Трампа Эпштейн может стать спецпосланником по Украине
    Шольц: Выяснить позицию Путина по переговорам с Украиной можно только лично
    Российские войска уничтожили цех по производству БПЛА в Николаеве
    Эксперт указал на основную причину политического кризиса в Абхазии
    Стали известны подробности последних дней Светланы Светличной
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов В личности адмирала Колчака нет ничего «неоднозначного»

    16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.

    82 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия ставит на газ и полимеры

    Полимеры могут стать той отраслью, которая поможет России «обойти на повороте» технологически развитые страны. Именно в этой сфере содержатся неисчерпаемые перспективы для прикладной реализации научных разработок, а значит, мировая полимеромания не за горами.

    13 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Что показал в Китае своим виртуозным полетом Су-57

    Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.

    26 комментариев
    17 ноября 2024, 00:36 • Новости дня

    Иран потребовал один трлн долларов компенсации от США

    Генерал Шамхани заявил о требовании Ирана к США компенсировать ущерб за санкции

    Tекст: Максим Попов

    США должны выплатить Ирану компенсацию в размере одного трлн долларов за ущерб, нанесенный санкциями, введенными после Исламской революции, заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции, генерал Али Шамхани.

    Шамхани подчеркнул, что санкции были введены не после выхода США из ядерной сделки, а сразу после Исламской революции 1979 года, передает ТАСС.

    По словам генерала, санкции начались после захвата американского посольства в Тегеране, известного как «шпионское гнездо», и были направлены на сдерживание иранских возможностей. Он также отметил, что США поддерживали террористические группировки на Ближнем Востоке, что повлекло за собой угрозы национальной безопасности Ирана.

    Известно, что США ввели первые односторонние санкции против Ирана сразу после Исламской революции. Эти меры включали запрет на закупку иранской нефти, замораживание иранских активов в США и их зарубежных филиалах, а также запрет на экспорт американских товаров, включая продовольствие и медикаменты, в Иран.

    До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

    15 ноября 2024, 21:25 • Новости дня
    Axios: Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская атака в конце октября привела к разрушению действующего сверхсекретного исследовательского центра ядерного оружия в иранском городе Парчин, сообщили источники Axios.

    В результате удара было уничтожено сложное оборудование, предназначенное для создания пластиковых взрывчатых веществ, сообщили три американские источника Axios, передает РИА «Новости».

    Эти вещества использовались для окружения урана в ядерном устройстве и играли ключевую роль в процессе детонации. Бывший чиновник из Тель-Авива отметил, что разрушение такого оборудования могло серьезно затруднить дальнейшие исследования и производство ядерных вооружений.

    В октябре Reuters сообщало, что Израиль в конце октября атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном, парализовав производство ракет в Израиле.

    Коментарии (9)
    16 ноября 2024, 08:40 • Новости дня
    Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании
    Оппозиция Абхазии заявила о бегстве президента Бжании
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания покинул столицу страны, переговоры прерваны, сообщил изданию «D News Абхазия» лидер протестующих Ливан Микаа.

    По его словам, Бжания сбежал, есть вероятность, что он находится на территории российской военной базы, передает РБК.

    При этом пресс-служба президента сообщила, что президент Абхазии находится в своем родном селе Тамыш, которое расположено в 40 км от столицы.

    Представители оппозиции заявили, что в случае, если Бжания не выйдет на связь до утра, парламент поднимет вопрос о его отставке.

    Ранее сообщалось, что оппозиция Абхазии потребовала отставки Бжании в течение часа.

    Напомним, парламент Абхазии 15 ноября должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция выразила несогласие и потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса.

    Коментарии (34)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2024, 13:45 • Новости дня
    Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента
    Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе встречи с жителями села Тамыш пообещал сложить полномочия, как только протестующие освободят здание парламента в Сухуме.

    Бжания заявил о своей готовности покинуть пост в случае, если протестующие освободят здание парламента в Сухуме, передает РИА «Новости».

    Президент Абхазии отметил, что его отставка должна послужить основой для новых выборов, где, по его словам, будет видно, насколько поддерживаются оппозиционные силы.

    «Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», – подчеркнул он.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. После этого оппозиция заявила, что якобы Бжания покинул столицу страны, прервав переговоры с протестующими.

    Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

    Коментарии (5)
    15 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Axios: Пентагон шокировало современное ракетное вооружение хуситов

    Axios: Пентагон шокирован продвинутым вооружением йеменских хуситов и их ракетами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Пентагон выражает обеспокоенность по поводу впечатляющего уровня вооружения шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов), контролирующего север Йемена, сообщает РИА «Новости».

    Лаплант на мероприятии портала Axios отметил, что хуситы обладают прогрессивным арсеналом, включая ракеты, которые демонстрируют выдающиеся возможности. Он подчеркнул, что вооружение хуситов вызывает тревогу, особенно учитывая его стремительное развитие за последние полгода.

    Лаплант, инженер с многолетним опытом работы в области ракетных технологий, был шокирован тем, как быстро хуситы модернизировали свое вооружение. Он подчеркнул, что эти изменения за последние шесть месяцев были для него неожиданными, они вызывают озабоченность. Хуситы не только расширяют свой арсенал, но и активно используют его, что делает их более угрожающими с точки зрения потенциальной военной мощи.

    По данным портала Axios, хуситы в течение года используют беспилотники и ракеты для блокирования вод Йемена, что нарушает международное судоходство. Это вызывает дополнительные волнения среди международного сообщества. Специалист Фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу отметил, что хуситы являются единственным союзником Ирана, который обладает противокорабельными баллистическими ракетами, что подчеркивает их стратегическую значимость и угрозу для региональной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву, а также атаковали гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» авиабазу в Израиле.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 22:44 • Новости дня
    Появились сообщения о планах властей Ирана «лечить» женщин от «снятия хиджабов»

    Il Fatto Quotidiano заявила о планах Ирана открыть «клиники по лечению снятия хиджабов»

    Tекст: Антон Антонов

    Как пишет Il Fatto Quotidiano, власти Ирана собираются открыть «клиники» для «лечения» женщин, оставляющих головы непокрытыми в публичных местах.

    Со ссылкой на Мехри Талеби Дарестани, возглавляющую департамент по делам женщин и семей Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению пороков, сообщается, что «клиники по лечению снятия хиджабов» будут предоставлять «научную и медицинскую помощь в лечении» таких женщин. По ее словам, клиники будут работать в первую очередь с подростками и молодыми женщинами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

    Многие активистки и представители правозащитного сообщества выражают сомнения по поводу истинных намерений таких учреждений. Guardian цитирует слова молодой женщины, которая заявила на условиях анонимности: «Это будет не клиника. Это будет тюрьма. Мы боремся, чтобы свести концы с концами, с отключениями электроэнергии. А это государство обеспокоено только кусками тряпки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одна из студенток Тегеранского университета разделась на улице до нижнего белья, протестуя против притеснений из-за неправильного ношения хиджаба. СМИ сообщали, что сначала она была арестована, а затем ее поместили в психиатрическую клинику.

    В октябре сообщалось, что в Тегеране умерла студентка Армита Гераванд, которую, предположительно, задержали за пребывание в общественном месте без хиджаба, власти опровергают связь гибели девушки с ее задержанием.

    Коментарии (3)
    14 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали центральный район Дамаска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, сообщают информационные агентства.

    Причиной взрывов в Маззе, по предварительным данным, стали атаки Израиля с воздуха, передает РИА «Новости» со ссылкой на SANA.

    В результате удара по Маззе ликвидирован один из командиров проиранских сил сопротивления, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    Отмечается, что израильские ВВС также атаковали жилой дом в районе Кудсея в сирийской столице. Кроме того, ракеты выпущены также по зданию в предместье Кудсея, которое расположено на старом шоссе Дамаск – Бейрут возле горы Касьюн.

    До этого в понедельник израильская авиация нанесла удар по зданию на севере Ливана, где были ливанские и сирийские беженцы. Погибли 28 человек. В среду из-за израильских авиаударов на ливанской территории погибли 78 человек.

    Коментарии (28)
    15 ноября 2024, 02:59 • Новости дня
    New York Times заявила о встрече Маска с постпредом Ирана при ООН

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск обсудил в Нью-Йорке с постпредом Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани пути снижения напряженности в отношениях США и Ирана, пишет New York Times.

    Маск и Иравани говорили более часа. По данным источников New York Times, встречу следует считать «хорошей новостью», переговоры были позитивными, передает ТАСС.

    New York Times называет Маска самым влиятельным частным лицом в переходной команде избранного президента США Дональда Трампа. Встречу с ним New York Times считает «обходным вариантом» для Ирана, так как Маск пока не является чиновником.

    Как пишет издание, иранский чиновник заявил, что Иравани предложил миллиардеру добиться от минфина США позволения «перенести часть своего бизнеса в Тегеран».

    Директор по коммуникациям в штабе Трампа Стивен Чунг и постоянное представительство Ирана при ООН не стали давать комментарии New York Times.

    Напомним, Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами.

    Министерство юстиции США обвинило иранского агента Фархада Шакери и его сообщников в заговоре с целью подготовить покушение на Трампа. Иран отверг обвинения.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2024, 00:50 • Новости дня
    Пентагон предупредил о растущей угрозе со стороны ядерных держав

    Пентагон заявил о возможности одновременной угрозы от России, Китая, КНДР и Ирана

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны США считает, что растущее сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может вынудить США столкнуться с несколькими ядерными противниками, говорится в докладе Пентагона.

    В пятницу был опубликован доклад Пентагона о стратегии применения ядерного оружия США, в котором подчеркнута возможность одновременной угрозы от нескольких ядерных держав. Доклад утверждает, что сотрудничество России, Китая, КНДР и Ирана может привести к необходимости сдерживания нескольких противников одновременно, передает ТАСС.

    Документ фиксирует, что каждый из этих противников представляет уникальные вызовы. Россия обладает крупным и разнообразным ядерным арсеналом и разрабатывает новые ядерные системы, что делает ее острой угрозой. Китай активно расширяет и модернизирует свои ядерные силы, вызывая вопросы о своих намерениях и ядерной стратегии. КНДР продолжает улучшать свои возможности в сфере ядерного оружия и баллистических ракет.

    Пентагон также выразил обеспокоенность возможностью координированной агрессии этих стран, что требует тщательной подготовки американских стратегов к сценарию одновременного сдерживания. Доклад акцентирует внимание на необходимости продумывания сложной динамики эскалации в условиях возможного кризиса или конфликта.

    Напомним, ранее Пентагон заявил, что США не будут угрожать ядерным оружием неядерным странам-участникам ДНЯО, но оставляют возможность применения против других государств.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2024, 18:20 • Новости дня
    Стало известно о 15 погибших при израильском ударе по Дамаску

    Израильский авиаудар в Дамаске привел к гибели 15 и ранению 16 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильского авиаудара по районам Маззе и Кудсея в центре Дамаска погибли пятнадцать человек, еще шестнадцать жителей получили ранения, среди жертв есть женщины и дети.

    Как сообщается в заявлении министерства обороны Сирии, израильские самолеты нанесли удары по жилым районам Маззе и Кудсея в Дамаске, передает РИА «Новости». В результате нападения погибло пятнадцать человек, еще шестнадцать мирных жителей получили ранения. Среди жертв значатся женщины и дети, а атакованные здания получили значительные повреждения.

    Авиаудары были произведены с территории оккупированных Голанских высот. Министерство обороны Сирии подчеркивает, что это был враждебный акт со стороны Израиля, приведший к значительным человеческим жертвам и материальному ущербу. Ведомство осудило эти действия и выразило соболезнования семьям погибших.

    В настоящее время сирийские власти продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и подсчитывать ущерб. Продолжается расследование для установления точного числа жертв и нанесенного урона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская боевая авиация в четверг совершила атаки на районы Маззе и Кудсея в центре сирийской столицы, что стало причиной взрывов.

    Армия обороны Израиля также провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки. В результате израильских авиаударов за последние сутки на ливанской территории погибли 78 человек, а общее число жертв с начала атак увеличилось до 3365 человек.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    Хуситы ударили беспилотниками по израильскому городу Эйлат

    Повстанцы «Ансар Аллах» ударили дронами по Эйлату на юге Израиля

    Tекст: Максим Попов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара беспилотниками по важной цели в Эйлате на юге Израиля, называя это военной операцией против израильского противника в оккупированной Палестине.

    Как сообщил представитель повстанцев Яхья Сариа, ВВС провели военную операцию против важнейшей цели израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата) на юге оккупированной Палестины с использованием беспилотников, передает ТАСС.

    Движение «Ансар Аллах» неоднократно заявляло о своих намерениях противостоять Израилю, обвиняя его в агрессии и оккупации палестинских территорий.

    Напомним, ранее заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2024, 16:08 • Новости дня
    FT: Команда Трампа готовит экономическое давление на Иран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке, сообщили источники, знакомые с этими планами.

    Планируется ужесточение и добавление санкций против иранского нефтяного экспорта с целью уменьшения доходов Тегерана, чтобы помешать финансировать армию и союзников в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Целью таких мер является принуждение Ирана к переговорам с США о новой ядерной сделке и изменении региональной политики. Несмотря на это, источники предупреждают, что условия, выдвигаемые администрацией Трампа, могут оказаться неприемлемыми для Ирана.

    Эксперт по национальной безопасности, знакомый с планами Трампа, отметил, что при всем этом меры направлены на стабилизацию отношений между Вашингтоном и Тегераном.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп, готовясь к президентскому сроку, уделяет внимание ядерной программе Ирана. Он якобы готов предоставить Израилю больше свободы действий для нанесения удара по ядерной программе Ирана, особенно если Тегеран изменит свою политику в сторону обладания ядерным оружием.

    Коментарии (979)
    14 ноября 2024, 11:29 • Новости дня
    Израильская авиация за сутки атаковала более 100 целей в Ливане и Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля провела воздушные удары по более чем 100 целям в Ливане и секторе Газа, включая склады с оружием и ракетные установки, угрожающие безопасности страны.

    Израильская авиация за последние сутки нанесла более 100 ударов по целям в Ливане и секторе Газа, сообщает ТАСС. Целями атак стали военные объекты, включая склады с оружием и ракетные установки, которые могли угрожать израильской территории. Также удары были направлены на командные пункты и другие объекты инфраструктуры.

    За прошедшую неделю израильские военные уничтожили более 140 ракетных установок в ходе операций на юге Ливана. Эти установки представляли непосредственную угрозу для граждан Израиля и войск Армии обороны Израиля. Среди них были пусковые установки, использовавшиеся для недавнего обстрела северных и центральных районов Израиля.

    В результате воздушных атак и наземных боев израильские войска ликвидировали более 200 участников вооруженных формирований «Хезболла». По словам израильских военных, эти действия способствуют ослаблению способности «Хезболлы» проводить террористические атаки из Южного Ливана. Армия обороны Израиля намерена продолжать операции, чтобы предотвратить любую угрозу для своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские ВВС нанесли удар по зданию медцентра «Хезболлы» в Ливане, а также израильская авиация атаковала здание на севере Ливана, где находились ливанские и сирийские беженцы, в результате чего погибли 28 человек.

    Коментарии (0)
    15 ноября 2024, 11:39 • Новости дня
    МИД призвал ХАМАС освободить россиян Труфанова и Харкина в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

    По ее словам, удержание невинных людей не может быть оправдано, и повторила призыв к освобождению всех гражданских лиц, передает ТАСС.

    «На сегодня в плену остается более 100 человек. Исходим из того, что захват и длительное принудительное удержание в неволе ни в чем не повинных людей не может быть ничем оправдано. Повторяем наш призыв к незамедлительному и безусловному освобождению всех находящихся в руках палестинских отрядов гражданских лиц – и в первую очередь наших соотечественников Труфанова и Харкина», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, вопрос освобождения заложников является приоритетным в контактах российской стороны с ХАМАС и другими палестинскими организациями.

    Захарова добавила, что работа в этом направлении будет продолжена с использованием каналов российских посольств в странах Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты ведут активную работу по освобождению россиян, удерживаемых в секторе Газа, с участием всех вовлеченных сторон.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2024, 14:22 • Новости дня
    В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии

    Tекст: Александра Юдина

    В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии Аслана Бжании, в ожидании выступления лидеров оппозиции.

    Протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии в Сухуме после призыва лидеров оппозиции, передает РИА «Новости».

    Собравшиеся у администрации отказались принять предложение Бжании о проведении досрочных выборов.

    В ходе акции оппозиционер Адгур Ардзинба спросил у демонстрантов, готовы ли они покинуть правительственный комплекс и согласны ли на то, чтобы вице-президент временно исполнял обязанности президента. Протестующие ответили отказом.

    Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. Позднее Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.

    Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2024, 23:44 • Новости дня
    Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии

    Осветительные снаряды упали во дворе резиденции Нетаньяху в Израиле

    Два осветительных снаряда упали во дворе резиденции Нетаньяху в Кесарии
    @ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Во дворе резиденции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Кесарии упали два осветительных снаряда, ущерба и пострадавших нет, сообщила Times of Israel.

    По данным полиции и сил Общей безопасности Израиля (ШАБАК), снаряды не нанесли ущерба и не причинили вреда. В резиденции на момент инцидента никого не было, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что спецслужбы Израиля начали расследование происшествия. Они расценили его как серьезный инцидент, указывающий на опасную эскалацию. Власти осуждают подобные действия и намерены принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, говорится в материале.

    Напомним, до этого ливанское движение «Хезболла» атаковало пять израильских военных баз в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, выпустив серии ракет по ключевым объектам.

    Коментарии (0)
    Главное
    Лидеры G7 подтвердили желание нанести ущерб России
    Протестующие в Абхазии решили разжечь костер во дворе администрации президента
    Захарова задала вопрос о Гитлере после призывов Бербок поставить оружие Киеву
    Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
    Удерживаемые в Чаде россияне вернулись в Москву
    Число отравившихся в столовой Новочебоксарска достигло 205 человек
    Названа причина гибели премьера Мариинского театра Шклярова

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Европарламент напомнил о роли ВМФ России в торговле нефтью

    Запад продолжает искать способы ограничить доходы бюджета России. На этот раз этим озаботился Европейский парламент, призвавший в соответствующей резолюции запретить российским танкерам проход через Ла-Манш. Документ не только признает провал попыток блокировать морскую торговлю России, но и напоминает о важнейшей роли российского Военно-морского флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............