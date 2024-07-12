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Рар: В европейском обществе нет протестов против военизации
Политолог Рар: В Европе нет движения за мир, поэтому ЕС будет военизироваться
Европейское общество не против военизации региона, там нет движения за мир. Если же оно появится, его дискредитируют как «агентуру Кремля». Но остается вопрос, откуда взять деньги на возрождение военного потенциала, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее четыре страны ЕС договорились о разработке крылатых ракет большой дальности.
«Европейцы решили самостоятельно наращивать свою военную промышленность, создавать военно-промышленный комплекс и выстраивать собственный военный потенциал. Это некий поворот в истории Европы. Но остается вопрос, откуда возьмутся деньги на столь амбициозный проект», – сказал германский политолог Александр Рар.
Так или иначе, для руководства стран ЕС это приоритетная цель, убежден спикер. «Они ее достигнут, потому что в европейском обществе нет протестов против военизации, нет движения за мир. А если оно и появится, как это пытается сделать Сара Вагенкнехт, то местные политики и СМИ немедленно дискредитируют его как «агентуру Кремля», – добавляет аналитик.
Резюмируя, он указал, что «европейское производство собственных крылатых ракет и другого вида вооружений, по оценкам здешних экспертов, может полностью реализоваться к 2027-2028 годам».
Ранее в ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились совместно создать крылатые ракеты, они подписали соответствующее письмо с намерениями. Документ подписали министры обороны этих стран, передает Deutsche Welle* (признано иностранным агентом в России).
Страны намереваются разработать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км, разработка призвана «закрыть пробел», образованный в результате украинского конфликта.
Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отметило, что эти страны пока не обсуждали то, какие именно ракеты планируется строить, в планах разработка оружия, способного проводить «точные удары вглубь территории противника». При этом заявление о намерении сделано «в очень общих тонах». По информации газеты, планируется создавать ракеты дальностью свыше 1 тыс. км, это должно позволить «сдержать Россию» при помощи обычного вооружения.
При этом немецкая сторона ждет вовлечения в проект Британии. Промышленным партнером планируется сделать европейский концерн Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA).
Ранее Вашингтон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе ракет Tomahawk. Министр обороны ФРГ Борис Писториус указал, что ракеты разместят в стране временно, за этот период Берлину нужно создать собственные аналоги этому оружию.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента