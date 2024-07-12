Рар: В европейском обществе нет протестов против военизации

Политолог Рар: В Европе нет движения за мир, поэтому ЕС будет военизироваться

Tекст: Олег Исайченко

«Европейцы решили самостоятельно наращивать свою военную промышленность, создавать военно-промышленный комплекс и выстраивать собственный военный потенциал. Это некий поворот в истории Европы. Но остается вопрос, откуда возьмутся деньги на столь амбициозный проект», – сказал германский политолог Александр Рар.

Так или иначе, для руководства стран ЕС это приоритетная цель, убежден спикер. «Они ее достигнут, потому что в европейском обществе нет протестов против военизации, нет движения за мир. А если оно и появится, как это пытается сделать Сара Вагенкнехт, то местные политики и СМИ немедленно дискредитируют его как «агентуру Кремля», – добавляет аналитик.

Резюмируя, он указал, что «европейское производство собственных крылатых ракет и другого вида вооружений, по оценкам здешних экспертов, может полностью реализоваться к 2027-2028 годам».

Ранее в ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились совместно создать крылатые ракеты, они подписали соответствующее письмо с намерениями. Документ подписали министры обороны этих стран, передает Deutsche Welle* (признано иностранным агентом в России).

Страны намереваются разработать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км, разработка призвана «закрыть пробел», образованный в результате украинского конфликта.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отметило, что эти страны пока не обсуждали то, какие именно ракеты планируется строить, в планах разработка оружия, способного проводить «точные удары вглубь территории противника». При этом заявление о намерении сделано «в очень общих тонах». По информации газеты, планируется создавать ракеты дальностью свыше 1 тыс. км, это должно позволить «сдержать Россию» при помощи обычного вооружения.

При этом немецкая сторона ждет вовлечения в проект Британии. Промышленным партнером планируется сделать европейский концерн Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA).

Ранее Вашингтон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе ракет Tomahawk. Министр обороны ФРГ Борис Писториус указал, что ракеты разместят в стране временно, за этот период Берлину нужно создать собственные аналоги этому оружию.