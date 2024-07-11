  • Новость часаФСБ предотвратила поджог храма и убийство священников в Майкопе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США
    Медведев назвал финальную точку пути Украины в НАТО
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    В регионах России решили открыть курсы адаптации мигрантов
    Кремль: НАТО де-факто вовлечен в конфликт на Украине
    СВР сообщила о поиске США замены Зеленскому
    Москва отказалась участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    Россия пообещала военный ответ на дальнобойные ракеты США в Германии
    Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 13:58 • Новости дня

    Писториус: Германии временно нужны «Томагавки», чтобы успеть разработать свои аналоги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого Минобороны Борис Писториус объяснил договоренность Берлина с Вашингтоном о временном размещении на территории Германии крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk) необходимостью создать за этот период собственные немецкие аналоги.

    Дальнобойное оружие ФРГ получает только «на ротационной основе», США ждут от Германии ее собственных разработок и закупок такого оружия, сказал Писториус, передает Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).

    Временное развертывание американских крылатых ракет Tomahawk даст немецкой стороне время на то, чтобы построить подобные вооружения, отметил он.

    Ранее Пентагон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, включая ракеты Tomahawk.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

    Коментарии (35)
    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

    Коментарии (35)
    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

    Коментарии (21)
    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

    Коментарии (17)
    10 июля 2024, 18:48 • Новости дня
    Блинкен обвинил Россию в убийствах и диверсиях в странах НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь Энтони Блинкен бездоказательно обвинил Россию в том, что страны НАТО в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа и попытками убийств.

    Блинкен назвал «атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, попытки убийств, дезинформацию, киберугрозы» частью «намеренной российской стратегии, призванной попытаться подорвать безопасность и единство альянса», передает РИА «Новости».

    Россия категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.

    Ранее Россия обвинила США в поддержке преступлений против мирных граждан.

    Коментарии (23)
    11 июля 2024, 08:00 • Новости дня
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    СВР обнародовала донесение о поисках США альтернативы Зеленскому
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому от своего резидента в Киеве, следует из обнародованной в журнале «Разведчик» рассекреченной шифрограммы.

    «По поступающим данным, на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений на Украине», – передает ТАСС указание в документе.

    В частности, в Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией.

    Также стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, а вопрос легитимности Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий полностью утрачивается, сообщается в документе.

    При этом отмечается, что американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский оставался на посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие доходы представителям киевского режима и западным производителям вооружений.

    Как выяснила СВР, в такой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского на Украине «до поры до времени» проявлять сдержанность.

    При этом в документе указано, что в США активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту.

    Коментарии (15)
    10 июля 2024, 06:28 • Новости дня
    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы

    Reuters со ссылкой на американскую разведку заявило о попытке России повлиять на выборы в США

    Разведка США заявила о попытке России повлиять на американские выборы
    @ Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, заявило Reuters.

    Как сообщает Reuters, представитель разведывательного сообщества США утверждает, что Москва уже «начала попытки повлиять» на определенные «группы избирателей», передает ТАСС.

    Представитель офиса директора национальной разведки США сказал, что Россия «продвигает различные нарративы», передает РИА «Новости».

    По его мнению, у Китая нет планов вмешиваться в выборы в США. При этом представитель разведки сказал, что США не фиксируют планы какого-либо государства «ухудшить или нарушить» процесс проведения выборов

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

    Коментарии (48)
    9 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

    Политолог Бордачев: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией

    Политолог: Индусы игнорируют бредовое лопотание Вашингтона о контактах с Россией
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    США считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно. Другое дело, что Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели, как со многими маленькими и средними государствами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее США потребовали от Индии при контактах с Россией «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины.

    «Индия и США – стратегические партнеры, которых связывает много общих интересов. Дели в значительной степени ориентируется на Вашингтон в плане получения инвестиций и технологий, которые необходимы ей для развития», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «США же считают, что им позволено диктовать свои правила кому угодно, даже собственным стратегическим партнерам. Но Индия – это большая страна, и американцы не могут вести себя с Дели так, как они это делают со многими маленькими и средними государствами. Хотя наговорить ритуальных слов, в том числе о «суверенитете» Украины, американцам просто необходимо», – пояснил собеседник.

    Таким образом, по мнению Бордачева, риторика Госдепа в адрес индийских властей обусловлена не столько привычкой США мыслить себя гегемоном, сколько необходимостью повторять заученные речи. «Вместе с тем индийцы равнодушны к таким выпадам. Они прекрасно все понимают и пропускают подобные заявления мимо ушей, как лепет дедушки в инвалидном кресле. Мало ли, что Вашингтон лопочет в бреду», – заключил политолог.

    Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на фоне визита Нарендры Моди в Москву заявил, что Индия при контактах с Россией должна «четко указать» на необходимость уважать «суверенитет» Украины. «Мы призываем Индию, как и любую другую страну, четко указать во время контактов с Россией, что любое урегулирование конфликта на Украине должно осуществляться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины, суверенитета Украины», – приводит РИА «Новости» слова Миллера.

    По его словам, Индия – стратегический партнер для США, с которым они ведут полноценный и «откровенный» диалог, в том числе по поводу «озабоченностей» Вашингтона из-за отношений Москвы и Нью-Дели. Представитель Госдепа заявил, что Штаты ясно выражали свою озабоченность Индии по этому вопросу.

    Напомним, накануне Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. В аэропорту его встретил первый вице-премьер Денис Мантуров. Приезд Моди в Россию стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов, которые завершились в начале июня.

    В понедельник президент России и индийский премьер провели неформальную встречу в Ново-Огарево. Владимир Путин поздравил своего собеседника с переизбранием. Нарендра Моди в свою очередь поблагодарил российского лидера за прием и выразил надежду на укрепление дружбы между странами.

    Официальные переговоры состоятся во вторник. По данным ТАСС, в центре внимания визита индийского премьер-министра в Москву находится экономическая повестка, включая вопросы энергетики и торговли, а также позиция Нью-Дели по конфликту на Украине, согласно которой его решение «не может быть найдено на поле боя».

    За визитом Нарендры Моди в Москву пристально следят на Западе. Как отмечают аналитики газеты The Washington Post, приезд премьера Индии в Россию показывает, что Нью-Дели будет и в дальнейшем расширять отношения с Москвой, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена «перетянуть» индийского лидера на свою сторону. При этом, по их мнению, эта поездка усиливает позиции президента России Владимира Путина на мировой арене. «Для Путина это очень важно. Это международное признание», – приводит издание мнение российского чиновника.

    Напомним, последний раз Моди приезжал в Россию в 2019 году, тогда он посетил Владивосток. Путин последний раз совершал рабочий визит в Индию в 2021 году.

    Коментарии (8)
    10 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Пентагон назвал сроки размещения дальнобойных ударных систем в Германии
    Пентагон назвал сроки размещения дальнобойных ударных систем в Германии
    @ U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    США начнут размещать дальнобойные ударные системы в Германии в 2026 году, заявили в Пентагоне.

    Подчеркивается, что у размещаемых вооружений будет «значительно большая дальность действия», чем у тех средств, которые есть в Европе на данный момент, передает РИА «Новости».

    «Указанные конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие», – указано в сообщении.

    Ранее военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности. Так, американским военным с авиабазы Шпангдален в Германии запретили носить форму вне службы.

    Коментарии (19)
    11 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия выработает военный ответ на угрозу в связи с планами Пентагона разместить дальнобойные ракеты в ФРГ, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях X Парламентского форума БРИКС.

    Как сказал высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос, без нервов Россия будет вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу, передает ТАСС.

    Рябков добавил, что планы Пентагона по размещению дальнобойных ракет в Германии направлены на нанесение ущерба безопасности России.

    Ранее в Пентагоне заявили, что США начнут размещать дальнобойные ударные системы в Германии в 2026 году.

    Коментарии (21)
    10 июля 2024, 12:04 • Новости дня
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы

    Сенатор Долгов: Вмешиваться в грязь американских выборов никому в мире не интересно

    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия никогда не была заинтересована во вмешательстве во внутренние дела других стран. Зато Штаты нередко используют эту практику. Сейчас Байден рискует проиграть на предстоящих выборах президента и пытается повернуть ситуацию в свою пользу, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее разведка США обвинила Россию в попытке повлиять на американские выборы.

    «Россия никогда не вмешивалась в выборы других стран, в отличие от американцев, которые придерживаются таких методов. Другое дело, что логика заявлений разведки предельно ясна – Байден, судя по всему, проигрывает грядущие выборы, а вслед за ним поражение получит и вся Демократическая партия», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Им необходимо сделать хотя бы что-то, чтобы развернуть ситуацию в свою сторону. Если же исправить положение дел не получится, всегда можно будет обвинить Россию. Это очень удобно на фоне общей западной истерии. Хотя на самом деле выборы будут нечестными именно из-за махинаций демократов», – считает спикер.

    По словам парламентария, Москва уже спокойно относится к подобной риторике Вашингтона. «У них настолько неприглядная ситуация внутри США, настолько там все грязно, что в мире в целом никому не интересно вмешиваться в эти электоральные процессы», – полагает собеседник. В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что России все равно, с какой администрацией в Белом доме работать.

    Разведка США утверждает, что Россия якобы пытается оказать влияние на американские выборы и «очернить конкретных» политиков, пишет агентство Reuters. По словам представителя разведывательного сообщества Штатов, Москва уже начала попытки влияния на определенные «группы избирателей». Один из чиновников также дал понять, что Россия поддержала бы Дональда Трампа.

    Представитель офиса директора национальной разведки также заявляет, что Россия «продвигает различные нарративы». Что же касается Китая, у него нет планов вмешиваться в дела США.

    Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что у России «нет предпочтений ни по одному из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки», Москва намерена «работать с тем, кому окажут доверие избиратели».

    Коментарии (9)
    9 июля 2024, 12:00 • Новости дня
    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист Дудаков: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    График саммита выходит за пределы привычного распорядка дня Байдена. Поэтому стоит ожидать от американского лидера новых ляпов. Другое дело, что встреча в целом станет очередным сборищем «хромых уток», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сочли, что саммит НАТО в Вашингтоне станет решающим испытанием пригодности Джо Байдена для второго президентского срока.

    «С одной стороны, Байден на этом саммите НАТО будет находиться в выгодном для себя положении. Встреча проходит в Вашингтоне, соответственно, ему не придется куда-то лететь и тратить на это силы», – рассуждает американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что во второй половине дня запланирован ряд мероприятий, среди которых званый ужин, намеченный на девять-десять вечера. А это выходит за рамки типичного распорядка жизни Байдена. Судя по тому, что мы знаем, он находится в неплохой форме часов до четырех пополудни, а далее ему становится тяжело», – добавляет аналитик.

    На этом фоне эксперт ожидает в вечернее время «каких-то ляпов и проявления старческих проблем Байдена». «Что касается самого саммита, то его основная проблема в том, что это сборище «хромых уток», – считает собеседник.

    «В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», – перечислил спикер.

    Он также указал на целый комплекс проблем, с которыми сейчас сталкивается альянс: это и невозможность согласовать новые транши для Киева, и противоречия вокруг вступления Украины в НАТО, и проблемы с тем, что не все участники блока нарастили военные расходы до 2% ВВП. «Думаю, что этот саммит будет провальным», – заключил Дудаков.

    Напомним, во вторник стартует трехдневный саммит НАТО, он пройдет в Вашингтоне. Между тем, как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе. «Вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока», – подчеркивает издание.

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – съезд блока был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «еще до официального начала саммита его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    В свою очередь Financial Times напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «не сможет нас переждать», и добавляет: «Но за этими словами скрываются некоторые из самых крупных зверей альянса, которые находятся в плачевном состоянии».

    FT указывает на провал блока президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах в стране, риски вокруг канцлера Германии Олафа Шольца и самого Джо Байдена, который «возможно, находится в худшем состоянии из всех».

    Коментарии (8)
    10 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Германия остановила военное сотрудничество с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Немецкие власти решили остановить военное сотрудничество с грузинскими властями из-за «курса правительства» этой страны, заявил посол ФРГ Петер Фишер в среду. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы решили не брать новые обязательства перед Грузией на этот час. Военные Германии отменили свое участие в партнерстве с Грузией. Отменены и другие программы, мы сейчас рассматриваем следующие шаги», – заявил посол.

    По словам Фишера, Берлин «внимательно следит за ситуацией и надеется на возвращение Грузии к позитивной динамике» евроинтеграции.

    Посол заявил, что Германия, наряду с США, была «лучшим партнером Грузии в сфере обороны».

    Он также отметил, что Грузия является страной-кандидатом в Евросоюз, но «из-за курса правительства Грузии мы достигли очень сложного момента – остановлен процесс интеграции Грузии».

    Ранее об отмене учений в Грузии заявили США.

    Накануне председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с решением ЕС заморозить выделение 30 млн евро на нужды обороны страны напомнил о спасении его государством в 2014 году от провала военной миссии Евросоюза в ЦАР.

    Коментарии (5)
    10 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Байден выразил уверенность в способности Украины «остановить» Россию
    Байден выразил уверенность в способности Украины «остановить» Россию
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При полной и коллективной поддержке НАТО Украина может остановить Россию и сделает это, заявил президент США Джо Байден на саммите альянса в Вашингтоне.

    «Пусть никто не сомневается: Украина может и остановит (президента России Владимира) Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», – сказал Байден, выразив уверенность, что в случае успеха специальной военной операции Россия «не остановится на Украине». При этом Байден утверждает, что Россия якобы «проигрывает» в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    «Украина была свободной страной, – приводит его слова ТАСС. – Сегодня она по-прежнему является свободной страной». Как заявил президент США, когда закончится конфликт, Украина «по-прежнему будет свободной и независимой страной». Он сказал, что «Россия не одержит верх, Украина одержит верх».

    Как утверждает Байден, Россия якобы стремится к «полному подчинению Украины». По его мнению, Москва хочет «покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты».

    Байден обещал, что при поставках Вашингтоном «критически важных воздушных перехватчиков Украина будет их первоочередным получателем», Киев получит «эти системы раньше, чем кто-либо еще». По его словам, США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия передадут Киеву «пять дополнительных стратегических систем ПВО», а в ближайшие месяцы Украина получит «десятки дополнительных тактических систем ПВО». В 2025 году Украине передадут сотни ракет-перехватчиков.

    «Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе», – сказал он. При этом он заверил НАТО, что и Демократическая, и республиканская партии США поддерживают альянс.

    Напомним, на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    Коментарии (2)
    10 июля 2024, 05:55 • Новости дня
    Киев захотел уговорить США снять ограничения на удары по России

    Politico рассказала о планах Киева убедить Байдена снять ограничения на удары американским оружием по России

    Tекст: Антон Антонов

    Украина добивается снятия всех ограничений на удары американским оружием по российской территории, заявила Politico со ссылкой на Андрея Ермака, который возглавляет офис Владимира Зеленского.

    Как пишет Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО». Ермак в интервью изданию заявил, что в первую очередь Украине нужно разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS. Также Киев рассчитывает получить от Белого дома список вооружений, которые передадут Украине, и сроки поставок. Ермак пожаловался. что одобренная Конгрессом США еще весной помощь задерживается, передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Коментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Восход в ДНР
    Ганчев: ВСУ сбрасывают химоружие в Харьковской области с дронов
    Премьер Грузии обвинил США и ЕС в нежелании перезагрузить отношения
    Швеция решила не поставлять Украине истребители Gripen
    В аэропорту Махачкалы у пассажирки из Чечни изъяли золото на 142 млн рублей
    Роскомнадзор предложил обязать блогеров-тысячников заявлять о себе
    В России 417 человек заразились ботулизмом, из них двое умерли

    Что происходит с попавшими под санкции танкерами

    Из 53 танкеров, попавших под санкции, только три смогли продолжить свою работу по перевозке российской нефти, а остальные вынуждены простаивать. Такой вывод делает Bloomberg. Однако ситуация не такая однозначная, как кажется на первый взгляд. Есть ряд нестыковок, которые ставят под сомнение простаивание теневого флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

    Перейти в раздел

    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США

    Итогами прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО стали не только обещания киевскому режиму и не только декларация альянса, где говорится о «всесторонней угрозе со стороны России». Свои собственные экзамены перед союзниками по НАТО сдавали сами Соединенные Штаты и их президент Джо Байден. О чем идет речь и каковы итоги экзаменов? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............