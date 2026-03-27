Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.0 комментариев
Песков отверг версию о «давлении» на США через КТК
Москва отвергла предположения об использовании Каспийского трубопроводного консорциума как инструмента давления на США, подчеркнув, что энергетическая безопасность остается приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что рассуждения о возможном использовании Каспийского трубопроводного консорциума для давления на США не соответствуют действительности, передает ТАСС.
На соответствующий вопрос Песков ответил: «Ответ очень простой: это неправда».
Песков также отметил, что Киев не прекращает попыток вывести из строя КТК, регулярно атакуя объекты инфраструктуры беспилотниками. Он уточнил, что именно эти удары становились причиной остановки транзита, и подчеркивал сложность комплекса трубопроводов.
Пресс-секретарь напомнил, что Россия остается надежным гарантом энергетической безопасности во всем мире, несмотря на любые обстоятельства.
Напомним, в январе в результате атаки украинских беспилотников два танкера у терминала КТК получили повреждения.
Атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума привели к потере республикой около 3,8 млн тонн экспортного сырья.
После жестких заявлений в Москве и Астане атаки Украины на инфраструктуру КТК не повторялись, обстановка стала спокойнее.