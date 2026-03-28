Исследователи сообщили, что под плато Гизы может находиться второй сфинкс

Инженер-радарщик Бьонди: Под плато Гизы может находиться второй сфинкс

Tекст: Антон Антонов

Предложение для начала исследований было дано другим ученым. По словам Бьонди, основанием для начала исследований стала информация на «Стеле сна», расположенной между передними лапами Великого Сфинкса Гизы, где предположительно изображены два сфинкса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Matt Beall Podcast.

Бьонди подчеркнул, что высота одной из гор на плато составляет около 55 м, при этом первый сфинкс находится чуть ниже уровня окружающей поверхности. «Поэтому вполне возможно, что второй сфинкс скрыт под этой более высокой горой», – заявил он в эфире подкаста.

Исследователь отметил, что между расположением объектов была обнаружена «точная геометрическая корреляция». «Если симметрия сохранена, то же самое, что мы наблюдаем у первого сфинкса, мы должны наблюдать также здесь, [на месте] предполагаемого второго сфинкса», – отметил Бьонди.

Он рассказал, что гора состоит из затвердевшего песка и что группа ученых с помощью спутниковых данных и электромагнитных измерений получила очертания исследуемого объекта.

В настоящее время команда работает над созданием трехмерной модели предполагаемого местонахождения второго сфинкса, сравнивая ее с положением первого. Бьонди заявил, что «с этими результатами пока есть 80% уверенности».

