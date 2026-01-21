Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
Защита заявила о состоянии аффекта у пасынка Намина в момент убийств
Адвокат пасынка музыканта Стаса Намина Романа Ткаченко заявила в суде, что ее подзащитный в момент убийства бабушки и брата находился в состоянии аффекта.
Защитница сослалась на результаты психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в институте имени Сербского, согласно которым у Ткаченко был кумулятивный аффект с атипичным течением, передает РИА «Новости».
Адвокат отметила, что и при убийстве Артема Микояна Ткаченко находился в аффекте, как указано в выводах экспертов.
Также в рамках дела была проведена еще одна психиатрическая экспертиза в Крыму, результаты которой не были обнародованы для СМИ и слушателей, суд огласил их в закрытом режиме.
Защитник заявила ходатайство об исключении крымской экспертизы из доказательств, выразив сомнения в профессионализме комиссии. Мать обвиняемого поддержала позицию адвоката и сообщила суду, что не верит в виновность сына в здравом уме.
После слушания адвокат отказалась комментировать, признали ли крымские эксперты вменяемость Ткаченко на момент преступления.
Обвиняемому предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Следствие установило, что причиной преступления стал семейный конфликт. Стас Намин признан потерпевшим по делу.
В декабре Мособлсуд продлил срок ареста Ткаченко, обвиняемому в убийстве брата и бабушки.