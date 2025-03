Генпрокуратура признала нежелательной деятельность двух бельгийских организаций в России

Tекст: Мария Иванова

Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной деятельности международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и European Liberal Youth на территории Российской Федерации, сообщается на сайте ведодмства. Эти организации базируются в Бельгии и входят в политическое объединение, которое активно критикует российскую внутреннюю и внешнюю политику.

Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party известна своей антироссийской позицией и регулярно обвиняет российские власти в нарушении демократических принципов и прав человека. С началом специальной военной операции партия и ее молодежное крыло усилили призывы к международной изоляции России, поддерживая увеличение санкционного давления и военной помощи Украине.

Организации также открыто поддерживают военные действия, включая вторжение в Курскую область, и призывают к снятию ограничений на удары по территории России с использованием западного оружия.

Ранее в феврале Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Associacao de russos livres, которую основали российские эмигранты в Португалии, за поддержку ВСУ и антироссийскую агитацию.

Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность норвежской организации The Independent Barents Observer AS из-за антироссийской направленности материалов. Кроме того, нежелательной в России признали деятельность чешской организации Compelson s.r.o.