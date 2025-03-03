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Генпрокуратура признала нежелательными две бельгийские организации
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность двух бельгийских организаций в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность бельгийской организации Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и ее молодежного крыла European Liberal Youth на территории страны.
Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной деятельности международных организаций Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party и European Liberal Youth на территории Российской Федерации, сообщается на сайте ведодмства. Эти организации базируются в Бельгии и входят в политическое объединение, которое активно критикует российскую внутреннюю и внешнюю политику.
Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party известна своей антироссийской позицией и регулярно обвиняет российские власти в нарушении демократических принципов и прав человека. С началом специальной военной операции партия и ее молодежное крыло усилили призывы к международной изоляции России, поддерживая увеличение санкционного давления и военной помощи Украине.
Организации также открыто поддерживают военные действия, включая вторжение в Курскую область, и призывают к снятию ограничений на удары по территории России с использованием западного оружия.
Ранее в феврале Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность Associacao de russos livres, которую основали российские эмигранты в Португалии, за поддержку ВСУ и антироссийскую агитацию.
Генпрокуратура также признала нежелательной деятельность норвежской организации The Independent Barents Observer AS из-за антироссийской направленности материалов. Кроме того, нежелательной в России признали деятельность чешской организации Compelson s.r.o.