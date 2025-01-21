Генпрокуратура признала нежелательной в России чешскую Compelson s.r.o.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России чешской Compelson s.r.o.

Tекст: Мария Иванова

Российская Генеральная прокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории страны деятельности чешской неправительственной организации Compelson s.r.o., сообщается на сайте ведомства.

Компания, основанная в 1993 году в Праге, занимается снабжением спецслужб и правоохранительных органов разных стран программным обеспечением, с помощью которого можно получать доступ к информации на электронных устройствах, в том числе удаленным данным, и проводить их анализ.

После начала специальной военной операции Compelson предоставила вооруженным силам и спецслужбам Украины бесплатные лицензии на свои программы и технические средства. Эти инструменты позволяют украинским силовикам получать доступ к информации на мобильных телефонах и смарт-часах, а также в аккаунтах соцсетей и облачных хранилищах данных. Программное обеспечение также используется для автоматического анализа файлов, контактов, переписки, истории звонков и перемещений владельцев устройств.

В интернете от имени директора организации распространяется информация о том, что программное обеспечение Compelson используется украинскими силовиками для «защиты от России».

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Help Heroes Of Ukraine, финансирующей ВСУ, на территории страны.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской организации Recorded Future, которая занимается сбором и анализом данных о действиях российских Вооруженных сил и предоставляет украинским специалистам доступ к программам для информационных операций.

Также Генпрокуратура признала деятельность международной организации «Храм Сатаны» нежелательной, указывая на использование ими сатанинской символики для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей и поддержку экстремистских движений.