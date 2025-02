Генпрокуратура объявила норвежскую The Barents Observer нежелательной в России

Генпрокуратура признала The Barents Observer антироссийским изданием и нежелательной НПО

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает сайт Генпрокуратуры, иностранная неправительственная организация The Independent Barents Observer AS из Норвегии была признана нежелательной на территории России. Данная организация является владельцем интернет-издания The Barents Observer.

Причиной такого решения стала антироссийская направленность значительной части публикуемых материалов. Подготовкой этих материалов занимаются граждане России, которые покинули страну и включены в реестр иностранных агентов или в перечень террористов и экстремистов.

Статьи организации, по данным Генпрокуратуры, стимулируют протестные настроения среди жителей северных регионов России, а также поддерживают ужесточение антироссийских санкций и необходимость наращивания военного присутствия НАТО у границ России.

Кроме того, значительное количество информации, распространяемой организацией, направлено на дискредитацию деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. Авторы также не обходят вниманием пропаганду нетрадиционных ценностей.

Финансирование материалов на русском языке осуществляется иностранными неправительственными организациями, которые также признаны нежелательными на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, деятельность 205 иностранных и международных организаций была признана нежелательной в России.

В част ности, Генпрокуратура признала деятельность чешской организации Compelson s.r.o. нежелательной на территории страны за поддержку украинских силовых структур программным обеспечением. Кроме того ведомство объявило нежелательной деятельность американской организации Help Heroes Of Ukraine, которая финансирует ВСУ.