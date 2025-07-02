МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан

Захарова призвала россиян учитывать обстановку при поездках в Азербайджан

Tекст: Ольга Иванова

Гражданам России, находящимся в Азербайджане или планирующим поездку туда, следует учитывать текущую ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге во вторник, передает ТАСС.

«А тем, кто задает нам вопросы относительно того, стоит ли им планировать свои поездки, что им делать, как им быть в условиях того, что показывают в том числе и азербайджанские телевизионные каналы и сообщают информационные агентства этой страны, конечно, нужно, если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку. Дальнейшей информацией мы будем с вами делиться», – сказала она.

Захарова также сообщила, что Азербайджан пока не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, включая российских журналистов. Она отметила, что российское посольство в Баку направило соответствующий запрос, однако положительного ответа до сих пор не получено. Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва продолжает добиваться доступа к своим гражданам, задержанным на территории Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали.

Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.