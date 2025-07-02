Кремль увидел «все детали» задержания россиян в Азербайджане

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали», передает РИА «Новости».

Песков также заявил, что Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства. Он добавил, что российские власти внимательно рассмотрели фотографии задержанных россиян, на которых заметны синяки и кровоподтеки, пишет ТАСС.

Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

Поводом для обострения отношений между двумя странами стала острая реакция Баку на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ. Кроме того, в Азербайджане арестованы руководитель «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов.

1 июля восемь россиян, которые, по версии азербайджанской стороны, якобы причастны к транзиту наркотиков и киберпреступлениям, были арестованы в Баку на четыре месяца.