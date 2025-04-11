Bloomberg: Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов на поставку сотен тысяч дронов и вооружения Украине, передает Bloomberg.

Это решение было принято на встрече сторонников Украины, которая состоялась в Брюсселе. Средства пойдут на закупку дронов для нанесения ударов и сброса взрывчатки на позиции России, а также на радары и противотанковые мины.

Отдельно временно исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус объявил о поставке 300 дополнительных разведывательных дронов, четырех систем ПВО IRIS-T с ракетами и 30 ракет Patriot, а также танков и боеприпасов.

Издание указывает, что эти поставки будут профинансированы из дополнительных 11 млрд евро, которые будут доступны до 2029 года.

Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул, что усилия стран по поддержке Украины должны усилить давление на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. Он также отметил, что коалиция стран готова предоставить силы для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения, хотя США пока не дали определенных гарантий по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.