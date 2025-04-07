Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США

Bloomberg: Европе предстоит решить, как обеспечивать безопасность Украины без США

Tекст: Вера Басилая

По словам отставного генерал-лейтенанта США Бена Ходжеса, присутствие войск на Украине необходимо, но без поддержки США у Европы могут возникнуть трудности для решения поставленной задачи, пишет Bloomberg.

Ходжес считает, что европейские страны, включая Канаду и Норвегию, способны справиться с вызовом. По его словам, если задача заключается в обеспечении прекращения огня на линии разграничения, то для этого потребуется значительно больше, чем 25 тыс. военнослужащих, о которых говорят. По его мнению, Европа должна быть готова дать адекватный ответ на любую «угрозу».

Как следует из доклада Лондонского Международного института стратегических исследований, Европа может не справиться с задачей, если ее усилия будут недостаточны или невыполнимы. Джек Уотлинг из британского Королевского объединенного института оборонных исследований заявил, что Россия уже мобилизовала значительные силы, а ее оборонная промышленность работает на полную мощность.

По мнению аналитиков, если Европа должна полагаться на собственные силы для защиты Украины, необходимо сосредоточиться на воздушной мощи. Это может включать подавление российских систем ПВО и контроль над воздушным пространством Украины. Важность правильной стратегии заключается не только в защите границ, но и в долгосрочной стабильности в регионе.

Ранее начальники генеральных штабов Британии и Франции провели переговоры в Киеве о возможной отправке сил сдерживания, которые будут размещены в стратегических местах.

Французские и британские генералы посетили Киев для обсуждения условий безопасности Украины после возможного прекращения огня в конфликте с Россией.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.